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Новости Война
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самолет (3551) Харьковщина (5576) Синегубов (554)

На Харьковщине сбили два вражеских самолета, - председатель ОВА Синегубов

синєгубов

Защитники Украины сбили над Харьковской областью два самолета вооруженных сил РФ.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины", - написал он.

"Верим в наши Вооруженные силы Украины, круглосуточно обороняющие Харьковскую область", - добавил Синегубов.

Читайте также: Синегубов о ситуации на Харьковщине: Есть успехи на Роганском и Дергачевском направлениях, на Изюмском ВСУ постоянно ведут бои
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Топ комментарии
+52
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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13.04.2022 15:02
+33
Вот это красота! Надеюсь пилоты не выжили
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13.04.2022 15:02
+33
Пока что западное оборонительное вооружение превосходит российское наступательное. Будем надеяться, что западное наступательное также превосходит российское оборонительное.
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13.04.2022 15:06
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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13.04.2022 15:02 Ответить
Вот это красота! Надеюсь пилоты не выжили
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13.04.2022 15:02 Ответить
Пілоти застрелються ... з мисливських рушниць.
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13.04.2022 15:15 Ответить
вилами заколовся
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13.04.2022 15:29 Ответить
А перед этим перестарался с фистингом черенком от этих вил.
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13.04.2022 15:33 Ответить
Гуманно дуже.... у анекдоті "пан має час і натхнення"
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13.04.2022 17:15 Ответить
"За что"?, - спросила Му-му на своїй собачьїй мові.
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13.04.2022 15:03 Ответить
молодці скоро кацапів з усіх сторін випотрашуть території
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13.04.2022 15:04 Ответить
Парламент Німеччини нарешті погодив передачу Україні танків та іншої важкої військової техніки 👍
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13.04.2022 15:05 Ответить
И самолеты сбиваются хоть и не нравится😁 и танки к ним едут❗Олень звони коню советоваться будем
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13.04.2022 15:09 Ответить
підху...йловника штайнмаєра послали нах...уй з візитом в Україну, буде причина противникам поставок їх затормозити... в той же час, німці позбавляються тихенько від страху до кремля.
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13.04.2022 15:15 Ответить
Это они т72а или леопард 1 отправлять хотят? Ещё бы тигры да пантеры из музеев достали. Пока что сделано на от@бись. Правильно что этого поца не пустили. Пусть постоят в углу, подумают. А если долго будут думать то скоро про их корни и четвертый трейх начнут вопросик задавать.
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13.04.2022 16:39 Ответить
Пока что западное оборонительное вооружение превосходит российское наступательное. Будем надеяться, что западное наступательное также превосходит российское оборонительное.
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13.04.2022 15:06 Ответить
Конечно превосходит, иначе быть не может. Параша отстала от запада во всем на 20-30 лет.
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13.04.2022 15:17 Ответить
ааааааааааа, як же ж так??? А анало-говнєт як же.....
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13.04.2022 17:17 Ответить
Німецькі гаубиці ************** 2000 - найкращі у світі. Це визнають навіть на Росії та в США. Декілька днів тому, йшла мова про продаж нам 100 шт. Якби цього вдалось досягти - це було б просто фантастика і неймовірна допомога для наших збройних сил.

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13.04.2022 15:30 Ответить
Писати треба так: на росии.
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13.04.2022 16:27 Ответить
Это станет помощью ВСУ в 2024 году(срок поставки - 24-27).
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13.04.2022 16:58 Ответить
2024 - доп поставки....
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13.04.2022 18:43 Ответить
Сами самолёты фигня, у них к сожалению 600 штук ещё есть после совка, главное пилотов схватить/убить, вот с этим со временем у них большие проблемы начнутся
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13.04.2022 15:08 Ответить
отож, пилоты это главное
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13.04.2022 15:12 Ответить
600 Рабочих? Лучше бы придержут до уборки урожая,на обмен
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13.04.2022 15:23 Ответить
Пилотов у них море, лётчиков уже нет. Собственно пилот из академии это быстрый фарш.
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13.04.2022 15:26 Ответить
понятие фронтовая авиация. штурмовики, бомбардировщики, истр-бомб. на 2021 было 450. по норме 20% в ремонте и обслуживании. значит на сегодня осталось 200- НА ВСЮ засРашку, от калининграда до Японии. производительность Су 4 в год.
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13.04.2022 16:09 Ответить
Мобільним підрозділам ЗСУ-респект...
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13.04.2022 15:08 Ответить
ВЕСЬ ватный хлам позбиваем ...
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13.04.2022 15:10 Ответить
про пілотів ні слова.... значить приземлились на окупованій території.
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13.04.2022 15:17 Ответить
Нравіца нє нравіца падайте красавіци!!!
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13.04.2022 15:19 Ответить
Еще немного и ***** на девятое мая будет вместе с шойгу бегать по красной площади с расставленными руками и кричать жу-жу-жу изображая разейскую авиацию и танки
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13.04.2022 15:19 Ответить
Майже вгадали, на московії вже анонсують прохід на 9 травня піших підрозділів авіації.
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13.04.2022 15:25 Ответить
Одним словом "в пеший поход!"!
Вслед за кораблём
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13.04.2022 15:33 Ответить
Мабуть це вже працюють британські Starstreak.
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13.04.2022 15:20 Ответить
Возможно даже ПЗРК Martlet ( уже были замечены ).
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13.04.2022 17:00 Ответить
В последнее время парашенцы меньше летают. Потому что наша ПВО намного улучшилась благодаря западу.
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13.04.2022 15:21 Ответить
Эффективные средства поражёния ВВС вынудили СССР капитулировать и вывести свои войска из Афганистана.
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13.04.2022 15:23 Ответить
Горит бубновый !
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13.04.2022 15:26 Ответить
Что с пилотами?
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13.04.2022 15:32 Ответить
Вгадайте що це?Так це каша)))«Многие продукты орки вероятно впервые увидели в Украине, поскольку пытались сварить кашу из кофейных зерен»
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13.04.2022 15:33 Ответить
Цікава кулінарна ідея!
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13.04.2022 16:35 Ответить
Ну по лозіці, нетреба так вже прям дебілами рахувати, панове обережніше, а то всих понесло!? ПРОСТО МАБУТЬ ЦЕ ВАРИЛИ КАВУ З НЕПЕРЕМЕЛЕНИХ ЗЕРЕН БО НІСЧИМ БУЛО, ТО ВАРИЛИ ЩО БУЛО. ЛОГІЧНО ТАК ВІД БЕЗВИХОДДЯ!! ПАНОВЕ БУДЕМО ОБЕРЕЖНІШІ! НАША СИЛА В ПРАВДІ!
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13.04.2022 18:07 Ответить
Молодці ! отак рашиських варварів до пекла.
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13.04.2022 15:37 Ответить
отлично, я ж говорила, что мы уверенно движемся к цифре 200, еще бы что такое супер действенное против арт-систем..., а то пока запад раздуплится, у нас уже нет с 1,5 десятка городов как маленьких, так и больших...
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13.04.2022 15:44 Ответить
колись Солонін описував дії сталінських соколів- в 1941 році льотчики кинули літаки, сіли в машини і поїхали хто з сімями а хто до сімей. А 90 % авіації кинули на аеродромах. А потім старалися не перелітати лінію фронту, бо якщо зібють, то зразу ж зрадник. Ось і девятаєва, який угнав фоке вульф посадили за те, що в районі Луцька в 1944 році був збитий і попав у полон. Те, що вони хвастались про 800 бойових літаків - це блеф. І, крім того, слід добавити і відсотків 15-20 пошкоджених при вильотах.

А взагалі там літуни звичайна сволочня, причепив бомбу півтонну і скинув куди не будь, А далі похер. В Афгані скинули третину від бомб у Великій війні, вбили біля 1 млн і похер. В них не авіація а дальнобійна артилерія- точність нульова, бо нема ні кому наводити, ні чим бомбардувати. Майбутні зека.
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13.04.2022 15:49 Ответить
Такими темпами До 9 травня, мусимо вийти на сумарну цифру літаків та гелікоптерів 400 одиниць. Подарунок для )(ула
Слава Збройним Силам України!
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13.04.2022 15:51 Ответить
Прощать россиян не нужно, тут за редким исключением почти все больные... Надеюсь, они выздоровеют, если процесс разложения мозга от Z вируса обратимый. Но это науке пока неизвестно.

Дорогие Украинцы, скорейшей победы вам над этим тотальным Zлом. Верю, что вы победите, потому что на вашей стороне правда и весь цивилизованный мир.

Слава Украине
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13.04.2022 17:19 Ответить
 
 