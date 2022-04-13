На Харьковщине сбили два вражеских самолета, - председатель ОВА Синегубов
Защитники Украины сбили над Харьковской областью два самолета вооруженных сил РФ.
Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины", - написал он.
"Верим в наши Вооруженные силы Украины, круглосуточно обороняющие Харьковскую область", - добавил Синегубов.
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Смерть москалям
Вслед за кораблём
А взагалі там літуни звичайна сволочня, причепив бомбу півтонну і скинув куди не будь, А далі похер. В Афгані скинули третину від бомб у Великій війні, вбили біля 1 млн і похер. В них не авіація а дальнобійна артилерія- точність нульова, бо нема ні кому наводити, ні чим бомбардувати. Майбутні зека.
Слава Збройним Силам України!
Дорогие Украинцы, скорейшей победы вам над этим тотальным Zлом. Верю, что вы победите, потому что на вашей стороне правда и весь цивилизованный мир.
Слава Украине