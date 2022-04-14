УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4071 відвідувач онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
1 068 9
Байден Джо (2856) санкції (11297) США (21006) Псакі (148)

Штати продовжують розглядати можливість запровадження нових санкцій проти РФ, - Білий дім

россия,кремль

Президент США Джо Байден у середу у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським обговорив тему запровадження подальших санкцій щодо Росії.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуємо розглядати низку санкцій. Їх буде більше. Це було частиною їхніх обговорень сьогодні", - зазначила вона.

Псакі зазначила, що лідери США та України у бесіді не обговорювали жодних конкретних заходів.

Також читайте: США виділили Україні оборонної допомоги ще на $800 млн: в пакеті - артсистеми, гелікоптери, бронетранспортери

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильной дорогой идете, товарищи! (с)
показати весь коментар
14.04.2022 01:40 Відповісти
боевые лазеры уже на службе в авиации США.....
https://youtu.be/9k9BOl3ib_M
показати весь коментар
14.04.2022 01:59 Відповісти
Ютуб не канає, лише тікток
показати весь коментар
14.04.2022 09:34 Відповісти
Против Гундяева, поддержавшего войну, необходимы санкции. Да и против РПЦ. И чтобы об этом прозвучало громко. Утраты для них были бы не столько материальные, как идеологические.

Нашим властям следует об этом попросить Запада. Там может и не знают, что Гундяев поддержал войну.
показати весь коментар
14.04.2022 02:00 Відповісти
Не как к церкви к ним санкции, а как к влиятельным людям.
показати весь коментар
14.04.2022 02:17 Відповісти
Важно, чтобы они были известны как те кто подсанкциями и за то что поддержали войну.
показати весь коментар
14.04.2022 02:33 Відповісти
Санкції і військову допомогу повинно продовжувати до тих пір, доки ********* не забереться з усіх окупованих ним країн, в ньому не зміниться тоталітарна влада на демократичну, та нарешті зміниться риторика до інших народів на дружню....Це ті зміни, які потрібні людству.
показати весь коментар
14.04.2022 03:14 Відповісти
американцы уже ввели очень сильные санкции но дело в том что дргуие страны их не выполняют -грузия турция венгрия германия китай
показати весь коментар
14.04.2022 03:54 Відповісти
порты по закрывайте по всему миру - на тех кто не будет выполнять введите штрафные санцкии и запрет из них фракты в США
показати весь коментар
14.04.2022 03:52 Відповісти
 
 