Штати продовжують розглядати можливість запровадження нових санкцій проти РФ, - Білий дім

Президент США Джо Байден у середу у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським обговорив тему запровадження подальших санкцій щодо Росії.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуємо розглядати низку санкцій. Їх буде більше. Це було частиною їхніх обговорень сьогодні", - зазначила вона.

Псакі зазначила, що лідери США та України у бесіді не обговорювали жодних конкретних заходів.

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