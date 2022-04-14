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Штати продовжують розглядати можливість запровадження нових санкцій проти РФ, - Білий дім
Президент США Джо Байден у середу у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським обговорив тему запровадження подальших санкцій щодо Росії.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми продовжуємо розглядати низку санкцій. Їх буде більше. Це було частиною їхніх обговорень сьогодні", - зазначила вона.
Псакі зазначила, що лідери США та України у бесіді не обговорювали жодних конкретних заходів.
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https://youtu.be/9k9BOl3ib_M
Нашим властям следует об этом попросить Запада. Там может и не знают, что Гундяев поддержал войну.