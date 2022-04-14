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Герой України (299) ЗСУ (7200)

Зеленський присвоїв звання Герой України трьом українським воїнам посмертно

герой,україни

13 квітня президент Володимир Зеленський підписав два укази про присвоєння звання Героя України. Найвищих відзнак удостоєні троє воїнів – два офіцери та солдат. Усі – посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Глави держави.

Так, відповідно до указу №237/2022, нагороджені: Гарбуз Олександр Русланович – солдат (посмертно);  Ступак Юліан Юрійович – лейтенант (посмертно)

Відповідно до указу №235/2022, нагороджений: Васильєв Дмитро Миколайович – підполковник (посмертно).

Воїнам присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Герой України п’ятьом воїнам

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Слава воїнам!
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14.04.2022 06:23 Відповісти
Пам'ятаємо наших Героїв!
Всіх поіменно!
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14.04.2022 07:48 Відповісти
Шана вашому подвигу, Герої !

Біль у наших серцях за кожного полеглого воїна.
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14.04.2022 08:05 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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14.04.2022 08:42 Відповісти
Живи не дає нагороду
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14.04.2022 09:41 Відповісти
 
 