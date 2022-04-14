Росія втратила членство в кількох органах ООН, - Кислиця

Росію не переобрали до кількох допоміжних органів Організації об'єднаних націй.

Про це написав у Twitter постпредставник України в ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ.

У результаті таємних голосувань на засіданні Економічної та соціальної ради (ЕКОСОР) під час обрання нових членів на виборах до різних допоміжних органів ООН Росія не змогла продовжити своє членство в кількох з них.

"Сьогоднішні вибори органи ЕКОСОС послали російський корабель на ...", – написав Кислиця.

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Зокрема, Росія більше не є членом Постійного форуму корінних народів, не пройшла до Комітету ООН з неурядових організацій, а також до виконавчих бюро дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та ООН-Жінки.

Замість Росії у Постійний форум корінних народів переважною більшістю голосів обрали Україну, яку представлятиме представник кримськотатарського народу Сулейман Мамутов – повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.