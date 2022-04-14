Росія втратила членство в кількох органах ООН, - Кислиця
Росію не переобрали до кількох допоміжних органів Організації об'єднаних націй.
Про це написав у Twitter постпредставник України в ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ.
У результаті таємних голосувань на засіданні Економічної та соціальної ради (ЕКОСОР) під час обрання нових членів на виборах до різних допоміжних органів ООН Росія не змогла продовжити своє членство в кількох з них.
"Сьогоднішні вибори органи ЕКОСОС послали російський корабель на ...", – написав Кислиця.
Зокрема, Росія більше не є членом Постійного форуму корінних народів, не пройшла до Комітету ООН з неурядових організацій, а також до виконавчих бюро дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та ООН-Жінки.
Замість Росії у Постійний форум корінних народів переважною більшістю голосів обрали Україну, яку представлятиме представник кримськотатарського народу Сулейман Мамутов – повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
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- Она утонула
І зараз кремлядь біситься. Спершу Лавров, а далі пуйло в схожій формі заявляють, що Україна відмовилася від стамбульських домовленостей. Зверніть увагу, як ця колаборантська морда Арахамія відразу завищав: "Ні, дядя Вова, ми тут ні від чого не відмовилися. Все, що з вашої задниці вилизали, при нас" (цитата, як ви розумієте, не дослівна). А тепер від вермахту пуйла пішли нові погрози:
«Российское Минобороны видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если удары по территории России продолжатся, Вооружённые силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».
От лише за півтора місяці війни ці погрози вже занадто жалюгідні. А "удари по центрах прийняття рішень" вони пробували наносити весь цей час. Пригадуєте збиту ракету біля Південного вокзалу та ще другу неподалік? Там була офіційна заява, то й я можу сказати, що вони летіли чітко до будівлі Міноборони та Генштабу. А збиту над Куренівкою? Проведіть лінійку на карті Києва й побачите куди. І про атаку на будівлю СБУ відомо. Ще кілька десятків ракет летіли по тих самих "центрах прийняття рішень" А в регіонах рашистам таки вдалося зруйнувати ряд офіційних будівель (та ж ОДА в Миколаєві) чи військових командувань (ВПС у Вінниці - це все офіційні повідомлення). У Києві прорвалися лише пару з тих, які били на віддалені від центру райони, зокрема, по телевежі. А Зеленський може зараз так вільно приймати іноземних гостей у столиці, виходити з бункера тощо лише завдяки реальній та дуже ефективній системі ППО посиленій та довершеній його ненависним попередником та ще й за рахунок прибутків "Рошену". І Київ не перетворився на другий Харків та навіть Маріуполь завдяки цій ППО.
Тому шантаж-шантажем, головне, щоб Зеленський більше боявся Байдена та Джонсона, ніж якогось напівдохлого шойгу. А хамство про "папиткі дівєрсій і нанєсєніє ударов па обьєктам" таки поза межами здорового глузду. Півтора місяці вони знищують наші міста, убивають мирних мешканців, а тут раз дістало по морді (чи саме імітувало) і абідєлась...