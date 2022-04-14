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ООН (3272) росія (63589) Кислиця (205)

Росія втратила членство в кількох органах ООН, - Кислиця

кислиця,кислица

Росію не переобрали до кількох допоміжних органів Організації об'єднаних націй.

Про це написав у Twitter постпредставник України в ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ.

У результаті таємних голосувань на засіданні Економічної та соціальної ради (ЕКОСОР) під час обрання нових членів на виборах до різних допоміжних органів ООН Росія не змогла продовжити своє членство в кількох з них.

"Сьогоднішні вибори органи ЕКОСОС послали російський корабель на ...", – написав Кислиця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну обрали до складу трьох органів під егідою Економічної і Соціальної Ради ООН

Зокрема, Росія більше не є членом Постійного форуму корінних народів, не пройшла до Комітету ООН з неурядових організацій, а також до виконавчих бюро дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та ООН-Жінки.

Замість Росії у Постійний форум корінних народів переважною більшістю голосів обрали Україну, яку представлятиме представник кримськотатарського народу Сулейман Мамутов – повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Треба виключити Россію взагалі з ООН, бо террористи не можуть мати представників в такому органі...
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14.04.2022 09:05
+4
Всєх лапатних свінєй нада викінуть із всєго цивілізованого міра дамой, в радной свінарнік-запарєбрік...
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14.04.2022 09:04
+3
ООН сама вже давно втратила вплив та авторитет у світі. Її саму із себе пора виключати.
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14.04.2022 09:07
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Всєх лапатних свінєй нада викінуть із всєго цивілізованого міра дамой, в радной свінарнік-запарєбрік...
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14.04.2022 09:04 Відповісти
а масковії і так насрати на ваші папірці...озабоченності
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14.04.2022 09:05 Відповісти
Треба виключити Россію взагалі з ООН, бо террористи не можуть мати представників в такому органі...
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14.04.2022 09:05 Відповісти
ООН сама вже давно втратила вплив та авторитет у світі. Її саму із себе пора виключати.
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14.04.2022 09:07 Відповісти
крейсер вроде потонул..., хотелось бы верить...
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14.04.2022 09:09 Відповісти
А що те оон коли зробило *****
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14.04.2022 09:12 Відповісти
Поперли ***** отовсюду еще и Москву уничтожили. Мультипликаторам теперь на девятое мая нужно будет очень постараться чтобы нарисовать руzкую армию на параде.
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14.04.2022 09:20 Відповісти
В параде будет вести стиральные машины и нести ковры.
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14.04.2022 12:15 Відповісти
Поки рашку не викинуть з Радбезу ООН, всі інші новини ввд ООН мізерні.
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14.04.2022 09:20 Відповісти
*****, а где Москва?
- Она утонула
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14.04.2022 09:23 Відповісти
рашисти усюди напхали своїх агентів,гнати їх з усіх організацій!
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14.04.2022 10:01 Відповісти
"Борис Джонсон своїм миттєвим візитом дійсно зламав якісь "мирні" плани кремля, щодо яких кур'єром мав стати канцлер Австрії. Усе ж у кремляді йшло гладко. Арахамія з О.Чалим подавав від імені України пропозиції, яких і сама москва б не придумала. Готували якісь переговори з пуйлом, під які всій Україні мали розкрити весь трагізм наслідків і продовження війни. Мабуть оголосили б чисельність загиблих бійців та мирних мешканців. Чиновники від МО вже почали лякати наступною атакою Києва... (Чим і ким?) І раптом усе обламалося. Захід попередив про неприпустимість капітуляції й пообіцяв кардинальне зростання допомоги. Вибір у Зеленського був невеликий. Тим більше, він же не забув, що дядя Вова ще місяць тому мав набір його фізично усунути, щоб завезти в Київ "лєгітімнага". Де гарантія, що зараз "випадково" щось фатальне не станеться?

І зараз кремлядь біситься. Спершу Лавров, а далі пуйло в схожій формі заявляють, що Україна відмовилася від стамбульських домовленостей. Зверніть увагу, як ця колаборантська морда Арахамія відразу завищав: "Ні, дядя Вова, ми тут ні від чого не відмовилися. Все, що з вашої задниці вилизали, при нас" (цитата, як ви розумієте, не дослівна). А тепер від вермахту пуйла пішли нові погрози:

«Российское Минобороны видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если удары по территории России продолжатся, Вооружённые силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».

От лише за півтора місяці війни ці погрози вже занадто жалюгідні. А "удари по центрах прийняття рішень" вони пробували наносити весь цей час. Пригадуєте збиту ракету біля Південного вокзалу та ще другу неподалік? Там була офіційна заява, то й я можу сказати, що вони летіли чітко до будівлі Міноборони та Генштабу. А збиту над Куренівкою? Проведіть лінійку на карті Києва й побачите куди. І про атаку на будівлю СБУ відомо. Ще кілька десятків ракет летіли по тих самих "центрах прийняття рішень" А в регіонах рашистам таки вдалося зруйнувати ряд офіційних будівель (та ж ОДА в Миколаєві) чи військових командувань (ВПС у Вінниці - це все офіційні повідомлення). У Києві прорвалися лише пару з тих, які били на віддалені від центру райони, зокрема, по телевежі. А Зеленський може зараз так вільно приймати іноземних гостей у столиці, виходити з бункера тощо лише завдяки реальній та дуже ефективній системі ППО посиленій та довершеній його ненависним попередником та ще й за рахунок прибутків "Рошену". І Київ не перетворився на другий Харків та навіть Маріуполь завдяки цій ППО.

Тому шантаж-шантажем, головне, щоб Зеленський більше боявся Байдена та Джонсона, ніж якогось напівдохлого шойгу. А хамство про "папиткі дівєрсій і нанєсєніє ударов па обьєктам" таки поза межами здорового глузду. Півтора місяці вони знищують наші міста, убивають мирних мешканців, а тут раз дістало по морді (чи саме імітувало) і абідєлась...






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14.04.2022 10:28 Відповісти
По двухсотым органов Россия потеряла действительно много. Хотя те органы по качеству шлак - пропитые и прохимиченные.
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14.04.2022 14:09 Відповісти
 
 