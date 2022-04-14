РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10326 посетителей онлайн
Новости
5 816 14
ООН (4053) россия (93011) Кислица (169)

Россия потеряла членство в нескольких органах ООН, - Кислица

кислиця,кислица

Россию не переизбрали в несколько вспомогательных органов Организации объединенных наций.

Об этом написал в Twitter постпредставитель Украины в ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

В результате тайных голосований на заседании Экономического и социального совета (ЭКОСОР) при избрании новых членов на выборах в различные вспомогательные органы ООН Россия не смогла продолжить свое членство в нескольких из них.

"Сегодняшние выборы органы ЭКОСОС послали российский корабль на…", – написал Кислица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику истребления всего народа, - Кислица

В частности, Россия больше не является членом Постоянного форума коренных народов, не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям, а также в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ООН-Женщины.

Вместо России в Постоянный форум коренных народов подавляющим большинством голосов избрали Украину, которую будет представлять представитель крымскотатарского народа Сулейман Мамутов – сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Треба виключити Россію взагалі з ООН, бо террористи не можуть мати представників в такому органі...
показать весь комментарий
14.04.2022 09:05
+4
Всєх лапатних свінєй нада викінуть із всєго цивілізованого міра дамой, в радной свінарнік-запарєбрік...
показать весь комментарий
14.04.2022 09:04
+3
ООН сама вже давно втратила вплив та авторитет у світі. Її саму із себе пора виключати.
показать весь комментарий
14.04.2022 09:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всєх лапатних свінєй нада викінуть із всєго цивілізованого міра дамой, в радной свінарнік-запарєбрік...
показать весь комментарий
14.04.2022 09:04 Ответить
а масковії і так насрати на ваші папірці...озабоченності
показать весь комментарий
14.04.2022 09:05 Ответить
Треба виключити Россію взагалі з ООН, бо террористи не можуть мати представників в такому органі...
показать весь комментарий
14.04.2022 09:05 Ответить
ООН сама вже давно втратила вплив та авторитет у світі. Її саму із себе пора виключати.
показать весь комментарий
14.04.2022 09:07 Ответить
крейсер вроде потонул..., хотелось бы верить...
показать весь комментарий
14.04.2022 09:09 Ответить
А що те оон коли зробило *****
показать весь комментарий
14.04.2022 09:12 Ответить
Поперли ***** отовсюду еще и Москву уничтожили. Мультипликаторам теперь на девятое мая нужно будет очень постараться чтобы нарисовать руzкую армию на параде.
показать весь комментарий
14.04.2022 09:20 Ответить
В параде будет вести стиральные машины и нести ковры.
показать весь комментарий
14.04.2022 12:15 Ответить
Поки рашку не викинуть з Радбезу ООН, всі інші новини ввд ООН мізерні.
показать весь комментарий
14.04.2022 09:20 Ответить
*****, а где Москва?
- Она утонула
показать весь комментарий
14.04.2022 09:23 Ответить
рашисти усюди напхали своїх агентів,гнати їх з усіх організацій!
показать весь комментарий
14.04.2022 10:01 Ответить
"Борис Джонсон своїм миттєвим візитом дійсно зламав якісь "мирні" плани кремля, щодо яких кур'єром мав стати канцлер Австрії. Усе ж у кремляді йшло гладко. Арахамія з О.Чалим подавав від імені України пропозиції, яких і сама москва б не придумала. Готували якісь переговори з пуйлом, під які всій Україні мали розкрити весь трагізм наслідків і продовження війни. Мабуть оголосили б чисельність загиблих бійців та мирних мешканців. Чиновники від МО вже почали лякати наступною атакою Києва... (Чим і ким?) І раптом усе обламалося. Захід попередив про неприпустимість капітуляції й пообіцяв кардинальне зростання допомоги. Вибір у Зеленського був невеликий. Тим більше, він же не забув, що дядя Вова ще місяць тому мав набір його фізично усунути, щоб завезти в Київ "лєгітімнага". Де гарантія, що зараз "випадково" щось фатальне не станеться?

І зараз кремлядь біситься. Спершу Лавров, а далі пуйло в схожій формі заявляють, що Україна відмовилася від стамбульських домовленостей. Зверніть увагу, як ця колаборантська морда Арахамія відразу завищав: "Ні, дядя Вова, ми тут ні від чого не відмовилися. Все, що з вашої задниці вилизали, при нас" (цитата, як ви розумієте, не дослівна). А тепер від вермахту пуйла пішли нові погрози:

«Российское Минобороны видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если удары по территории России продолжатся, Вооружённые силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».

От лише за півтора місяці війни ці погрози вже занадто жалюгідні. А "удари по центрах прийняття рішень" вони пробували наносити весь цей час. Пригадуєте збиту ракету біля Південного вокзалу та ще другу неподалік? Там була офіційна заява, то й я можу сказати, що вони летіли чітко до будівлі Міноборони та Генштабу. А збиту над Куренівкою? Проведіть лінійку на карті Києва й побачите куди. І про атаку на будівлю СБУ відомо. Ще кілька десятків ракет летіли по тих самих "центрах прийняття рішень" А в регіонах рашистам таки вдалося зруйнувати ряд офіційних будівель (та ж ОДА в Миколаєві) чи військових командувань (ВПС у Вінниці - це все офіційні повідомлення). У Києві прорвалися лише пару з тих, які били на віддалені від центру райони, зокрема, по телевежі. А Зеленський може зараз так вільно приймати іноземних гостей у столиці, виходити з бункера тощо лише завдяки реальній та дуже ефективній системі ППО посиленій та довершеній його ненависним попередником та ще й за рахунок прибутків "Рошену". І Київ не перетворився на другий Харків та навіть Маріуполь завдяки цій ППО.

Тому шантаж-шантажем, головне, щоб Зеленський більше боявся Байдена та Джонсона, ніж якогось напівдохлого шойгу. А хамство про "папиткі дівєрсій і нанєсєніє ударов па обьєктам" таки поза межами здорового глузду. Півтора місяці вони знищують наші міста, убивають мирних мешканців, а тут раз дістало по морді (чи саме імітувало) і абідєлась...






показать весь комментарий
14.04.2022 10:28 Ответить
По двухсотым органов Россия потеряла действительно много. Хотя те органы по качеству шлак - пропитые и прохимиченные.
показать весь комментарий
14.04.2022 14:09 Ответить
 
 