Россия потеряла членство в нескольких органах ООН, - Кислица
Россию не переизбрали в несколько вспомогательных органов Организации объединенных наций.
Об этом написал в Twitter постпредставитель Украины в ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.
В результате тайных голосований на заседании Экономического и социального совета (ЭКОСОР) при избрании новых членов на выборах в различные вспомогательные органы ООН Россия не смогла продолжить свое членство в нескольких из них.
"Сегодняшние выборы органы ЭКОСОС послали российский корабль на…", – написал Кислица.
В частности, Россия больше не является членом Постоянного форума коренных народов, не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям, а также в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ООН-Женщины.
Вместо России в Постоянный форум коренных народов подавляющим большинством голосов избрали Украину, которую будет представлять представитель крымскотатарского народа Сулейман Мамутов – сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Пожалуйста, подождите...
- Она утонула
І зараз кремлядь біситься. Спершу Лавров, а далі пуйло в схожій формі заявляють, що Україна відмовилася від стамбульських домовленостей. Зверніть увагу, як ця колаборантська морда Арахамія відразу завищав: "Ні, дядя Вова, ми тут ні від чого не відмовилися. Все, що з вашої задниці вилизали, при нас" (цитата, як ви розумієте, не дослівна). А тепер від вермахту пуйла пішли нові погрози:
«Российское Минобороны видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если удары по территории России продолжатся, Вооружённые силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».
От лише за півтора місяці війни ці погрози вже занадто жалюгідні. А "удари по центрах прийняття рішень" вони пробували наносити весь цей час. Пригадуєте збиту ракету біля Південного вокзалу та ще другу неподалік? Там була офіційна заява, то й я можу сказати, що вони летіли чітко до будівлі Міноборони та Генштабу. А збиту над Куренівкою? Проведіть лінійку на карті Києва й побачите куди. І про атаку на будівлю СБУ відомо. Ще кілька десятків ракет летіли по тих самих "центрах прийняття рішень" А в регіонах рашистам таки вдалося зруйнувати ряд офіційних будівель (та ж ОДА в Миколаєві) чи військових командувань (ВПС у Вінниці - це все офіційні повідомлення). У Києві прорвалися лише пару з тих, які били на віддалені від центру райони, зокрема, по телевежі. А Зеленський може зараз так вільно приймати іноземних гостей у столиці, виходити з бункера тощо лише завдяки реальній та дуже ефективній системі ППО посиленій та довершеній його ненависним попередником та ще й за рахунок прибутків "Рошену". І Київ не перетворився на другий Харків та навіть Маріуполь завдяки цій ППО.
Тому шантаж-шантажем, головне, щоб Зеленський більше боявся Байдена та Джонсона, ніж якогось напівдохлого шойгу. А хамство про "папиткі дівєрсій і нанєсєніє ударов па обьєктам" таки поза межами здорового глузду. Півтора місяці вони знищують наші міста, убивають мирних мешканців, а тут раз дістало по морді (чи саме імітувало) і абідєлась...