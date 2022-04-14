Россия потеряла членство в нескольких органах ООН, - Кислица

Россию не переизбрали в несколько вспомогательных органов Организации объединенных наций.

Об этом написал в Twitter постпредставитель Украины в ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

В результате тайных голосований на заседании Экономического и социального совета (ЭКОСОР) при избрании новых членов на выборах в различные вспомогательные органы ООН Россия не смогла продолжить свое членство в нескольких из них.

"Сегодняшние выборы органы ЭКОСОС послали российский корабль на…", – написал Кислица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику истребления всего народа, - Кислица

В частности, Россия больше не является членом Постоянного форума коренных народов, не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям, а также в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ООН-Женщины.

Вместо России в Постоянный форум коренных народов подавляющим большинством голосов избрали Украину, которую будет представлять представитель крымскотатарского народа Сулейман Мамутов – сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.