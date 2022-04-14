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громадянство (1058) росія (63589) Естонія (1546)

В Естонії різко зросла кількість росіян, які хочуть отримати громадянство

эстония

З початку війни в Україні громадяни Російської Федерації подали втричі більше клопотань про надання громадянства Естонської Республіки порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

З 24 лютого бажання отримати громадянство Естонії висловили 113 нинішніх громадянина РФ. Це втричі більше, ніж за той же період 2021 року.

Загалом у 2022 році Департамент поліції та прикордонної охорони отримав клопотання про громадянство Естонської Республіки від 285 іноземців. Понад половину з них, 151 клопотання, було подано громадянами РФ. Порівняно з тим самим періодом минулого року кількість клопотань про громадянство Естонії зросла на 20%. Цього року клопотання про громадянство також подали 104 особи, які не мають певного громадянства, 12 громадян України та четверо громадян Республіки Білорусь.

Минулого року набули або відновили громадянство Естонії 1029 осіб, серед них було 639 осіб без певного громадянства та 296 колишніх громадян РФ.

Читайте: "У війні Росії проти України є очевидні ознаки геноциду", - прем'єр Естонії Каллас

"Більше половини нових громадян Естонії не мали раніше певного громадянства, і наш департамент радий, що так багато постійних жителів Естонії зробили свій вибір на користь громадянства Естонії. Громадянство Естонії дає людям більше прав та можливостей та відчиняє нові двері", - сказала головний експерт бюро ідентитету та статусів Департаменту поліції та прикордонної охорони Марина Кадак.

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Топ коментарі
+66
Домой пусть их отправляют на роисю! А то говна понавыбирали и сдриснули, тварюки.
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14.04.2022 09:26
+44
Посилайте їх за кораблем!
Це п'ята колона, яка гадить і буде гадити вашій країні!
Найкращій вихід - позбавити права на продивання в Естонії!
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14.04.2022 09:27
+34
Во-во. Саранча, - загадила територію полізла далі
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14.04.2022 09:29
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14.04.2022 09:26 Відповісти
Домой пусть их отправляют на роисю! А то говна понавыбирали и сдриснули, тварюки.
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14.04.2022 09:26 Відповісти
Во-во. Саранча, - загадила територію полізла далі
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14.04.2022 09:29 Відповісти
ну за чем же так!!? есть ведь и нормальные русские люди..да и остальные просто одурманены ******,это кстати он во всём виноват...как он только умудряется,такой **** вёрткий-вот только бомбу на Марик скинул глядиш а он уже детей в Буче насилует.
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14.04.2022 09:32 Відповісти
Да. Есть нормальные русские. Я бы даже сказал, что хорошие. И их уже БОЛЬШЕ 20 тысяч, судя по сводке с фронта.
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14.04.2022 09:34 Відповісти
конечно, есть, каждый 200-й
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14.04.2022 09:44 Відповісти
В балтійських країнах статус негромадян мають перш за все російськомовні.
Вчіть мову, дурні.
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14.04.2022 12:13 Відповісти
Посилайте їх за кораблем!
Це п'ята колона, яка гадить і буде гадити вашій країні!
Найкращій вихід - позбавити права на продивання в Естонії!
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14.04.2022 09:27 Відповісти
Дійсно так! Бачила таких у Таллінні на свої очі.
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14.04.2022 09:45 Відповісти
Гоніть цих сук
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14.04.2022 09:27 Відповісти
Як на мене, то вони мають отримати громадянство на роZійському кораблі.
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14.04.2022 09:28 Відповісти
Сраним віником і чим найшвидше, із усіх шпаринок.. Це ракова пухлина. ЇЇ треба позбавлятись.
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14.04.2022 09:28 Відповісти
Ні в якому разі,краще сірійці ніж кацапи,А потім кацапи будудь защіщать рускаізичних в Естонії,найбільши орки ненавидять Україну і країни прибалтіки
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14.04.2022 09:29 Відповісти
Правильно Країни Балтії. А в цілому згоден з Вашою думкою.
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14.04.2022 11:07 Відповісти
Естонці - мазохісти. Давати громадянство кацапам? Кацапи зкучкубться і будуть будувати зону "русскага міра" та вимагати русскій ізік, чюяк другий державний. Це дасть змогу великій кацапії ввести війська для захисту "русскагаварящіх естонцев". Кацапів правильно розвертати прямо на кордоні у напрямку рассійскага *******.
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14.04.2022 09:29 Відповісти
Эсты, гоните эти отбросы человечества- россиян, ссаными прокисшими тряпками обратно в их Парашу. Россияне - это говно цивилизованного мира и лет через пять начнёт вас учить жизни, требовать себе привилегий, и качать какие то свои, не существующие права.
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14.04.2022 09:29 Відповісти
що з того що ці недолугі хочуть- для отримання громадянства їм необхідно здати єкзамен по естонській мові-- але вони настільки тупі що вже життя проживши в Естонії мову так і не вивчили
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14.04.2022 09:31 Відповісти
а потом будет "Путин - ВВЕДИ !!!"
Накуй россиях ссаными тряпками
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14.04.2022 09:31 Відповісти
я бы на месте Эстонии подумала раз 5, потому что у их соседей с востока есть фишка - защищать русскоязычных и если они их решат "защитить", то никакое гражданство русскоязычных их не остановит...
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14.04.2022 09:31 Відповісти
Як буде "мова" естонською? 99% кацапів не впораються з тим, щоб вимовити це слово. І тоді вони йдитимуть на Москву. Так виглядатиме ввічлива відмова від надання громадянства по-естонські.
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14.04.2022 09:33 Відповісти
Можемо паляницю-полуницю позичити)
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14.04.2022 09:51 Відповісти
Естонці-майте розум,не пускайте смердючих свиней у свій дім.Пусть живуть і смєрдят в радном запрєбрікавам свінарнікє...
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14.04.2022 09:33 Відповісти
Естонці ,що ,дурні? "розбавляти населення "ватою" у значущих кількостях )))

Письменник Василь Шкляр нагадав, як "колись до маленької Литви хотіли приєднати Калінінградську область". "Уявіть собі Литву і величезну область. Литовці відмовилися, вони кістьми готові були лягти, аби їм не збільшували територію. Вони знали, що це загроза їхній литовськості", - зазначив він.
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14.04.2022 09:34 Відповісти
А потому будут кричать "путин, введи!"

у нас на Донбассе таких полно.
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14.04.2022 09:34 Відповісти
Рошистов видно перелётные птицы русофобией заразили)))))
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14.04.2022 09:35 Відповісти
Женіть їх сраними тапочками, зараз проти війни а потім самі вам її створять
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14.04.2022 09:36 Відповісти
Зомбі апокаліпсис розпочався..
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14.04.2022 09:36 Відповісти
После 1990 года кремлевские идеологи активно стали внедрять в мозги россиян понятие "русскость", чем те на каждом шагу стали хвалиться, не задумываясь, что "русскость" - это фашизм. Цитата из статьи "Русскость российского фашизма" (журнал "Нация" №6 от 10 июля 1938 г.) одного из идеологов российского фашизма Константина Родзаевского: "В энный раз приходится подымать один и тот же вопрос, вопрос о Русскости Российского Фашизма. - Что поделать, нас к тому вынуждают! - И вместо того, чтобы разрабатывать очередные проблемы теперешней борьбы за Россию, приходится спускаться вглубь российской истории, чтобы показать, что фашизм - вовсе не подражание Западу, не наносное явление ветра двадцатого века, а исконная Русская традиция, полностью или частично проявлявшаяся на всех этапах исторического пути русского народа".
Возрождение нацизма в россии началось, как это ни удивительно, в советское время, в 1980 году, с появления организации "Национально-патриотический фронт "Память", пропагандирующей русский национализм, антисемитизм и восстановление монархии. Лозунг НПФ "Память" - "Бог! Царь! Нация!". Отцом этой организации был пятый отдел КГБ СССР, занимавшийся идеологией. У эмигрантской организации "Всероссийская фашистская партия", лидером которой был К.Родзаевский, лозунгами были "Бог, Нация, Труд!" и "слава россии!".
Понятие "русскость" используется идеологами нынешней россии и внесено для изучения в учебных заведениях. Например, на сервере МГУ, научный совет "Центр общественных наук МГУ" сборник статей "Россия на пути к России". Цитата: "...данность, вполне неопределенная и неопределимая, назойливо и прихотливо сидящая в русском сознании и наполняющая трансцендентным смыслом саму по себе русскость - эту идеальную сверхэтническую субстанцию". Это откровенная нацистская расовая идеология.



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14.04.2022 09:37 Відповісти
Перед тем, как давать рассеянам гражданство, надо сделать ДНК-экспертизу, чтобы убедиться, что в роду у них были люди. Иначе нельзя.
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14.04.2022 09:37 Відповісти
А вони мову знають? Якщо ні - в Естонію згодом може руській мір прийти. По собі знаємо.
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14.04.2022 09:41 Відповісти
натуралізація в Естонії вимагає знання естонської мови
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14.04.2022 09:58 Відповісти
Ото ж. На відміну від України.

Тому й маємо тепер сєпарню та війну із-за того, що в 90-ті не було прийнято такого закону.
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14.04.2022 10:01 Відповісти
Це паскуди, які все життя люто ненавиділи естонців.
Повно відео доказів цьому.
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14.04.2022 09:41 Відповісти
Всі нормальні вже давно отримали громадянство Естонії.
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14.04.2022 09:42 Відповісти
Естонці, задумайтеся!
Сьогодні ви даєте рашистам громадянство.
Завтра вони вимагають втарой гасударстєнний язик та абучєніє в школах на ньом, бо велика кількість рабсєян в країні.
Післязавтра вони облаштовують ісконна рускій бит у естонській народнй республіці.

Всіх рабсєян - на *** за ваєнним корабльом! Фашист мусить страждати в ізоляції, а не гадити нормальним людям в нормальному світі!
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14.04.2022 09:43 Відповісти
Не пускайте их пи***ров. Какой бы рузкий не был хороший и адекватный а на выборах он все равно будет голосовать за рузкую консерву и за сближение с Раzzией
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14.04.2022 09:44 Відповісти
чемодан, вокзал и подальше за урал
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14.04.2022 09:46 Відповісти
гнать эту всю шваль нужно ссаными тряпками !
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14.04.2022 09:48 Відповісти
Так нехай їм його дадуть. Чере 2-3 роки буде ЕНР в складі Росії.
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14.04.2022 09:49 Відповісти
Естонцям респект!
Мовний бар'ер для щелепи.ру - смерть.
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14.04.2022 09:54 Відповісти
А чё **** не в зимбабве?
Оно ж в ооне топило всегда за расею в отличие от прибалтов.
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14.04.2022 10:01 Відповісти
Естонці! Женіть цю пошесть підсрачниками і подалі, бо ці мутанти потім почнуть права качати!
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14.04.2022 10:01 Відповісти
Ні в якому разі не давати їм громадянства.Скільки вовка не корми,а він у ліс дивиться.
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14.04.2022 10:02 Відповісти
Де кацап не жив, він завжди буде любити росію! Женіть їх на історичну батківщину!
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14.04.2022 10:03 Відповісти
Помню, смотрел передачу про жителей Нарвы. Главный посыл- Мы хатим, что бы это была расия. Но что бы зарплаты, пенсии, законы и порядок были эстонскими. И что бы не было эстонского языка,а эстонцы куда нибудь бы уехали.
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14.04.2022 10:04 Відповісти
А потім почнеться: друга державна - кацапська.... і з часом, рассея - спасай.....
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14.04.2022 10:17 Відповісти
Естонці!!!! майте розум!!!
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14.04.2022 10:19 Відповісти
Ото там ещё не было "автопробегов" с трикалорными тряпками...
Гоните их нахер!
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14.04.2022 10:20 Відповісти
Ти диви не хочуть жити у вялікій вигрібній ямі разом з луноликим ********** ?

весь світ тепер знає яке кацапи сміття !

Українці знають це вже 300 років і потроху передають цю мудрість іншим народам ...
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14.04.2022 10:30 Відповісти
нах їх, а то мордор там захоче спасать руzzкогаварящіх
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14.04.2022 10:32 Відповісти
Нах эстонцам эти проблемы?
Чтобы потом с триколорами и георгиевскими пробеги устраивали?
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14.04.2022 10:50 Відповісти
Речь преимущественно идёт о гражданах России с ПОСТОЯННЫМ видом на жительство, то есть тех, кто и так здесь (в Балтийских странах) живёт и нигде больше. От того, что им дадут гражданство они не будут "бегать с триколорами" ни больше, ни меньше. Как раз бегают те, кто ПРИНЦИПИАЛЬНО не получаЮТ/ЛИ гражданство (ЭСТ, ЛАТ, ЛИТ), потому что нужно давать ПРИСЯГУ в ЛОЯЛЬНОСТИ государству.

Важно отсеять любых в реальности не лояльных, особенно ватных засланцев, которые хотят пролезть в политику или гадить "от имени эстонцев".
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14.04.2022 12:13 Відповісти
Хай йдуть ці росіяни за русским военным кораблем
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14.04.2022 11:18 Відповісти
гониите их!! оно наZZрет а скажеть, здесь сруСьия, здесь нашим духом пахнет, наша зимля, за *****************!!

гоните метлой ( а в темное время в бетон закатывайте)!! не позволяйте заложить бомбу под государтво, как наши Крав-чуки в 90хх (крымская недо-область и Дамбасс)!!
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14.04.2022 11:26 Відповісти
а потом следом за этими новыми гражданами приедут рашистские танки .... оно вам надо ?
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14.04.2022 11:33 Відповісти
Ой чую ОПОЙ, як що масово будуть видавати громадянства так званим хорошим руським. ТО можливого скоро там будуть "Ущемлять коренных рус. говорящих". І сверх держава, прийде спасати від нацистів. НУ ЦЕ БУЛО ВЖЕ. ( Кучма.)
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14.04.2022 11:52 Відповісти
Жил в Эстонии 5 лет (давно). На Любой вопрос на русском ответ - вокзал там.Часто приходилось уточнять, что я из Киева - сразу все норм.Так, что
эстонцы прекрасно знают с кем имеют дело.
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14.04.2022 11:55 Відповісти
Я скажу больше, во всех странах Балтии без проблем отвечали (или ПЫТАЛИСЬ - балтийская молодёжь часто реально ни слова на русском не знает!) на русском языке не только если понимали, что перед ними приезжий из Украины, Беларуси, Грузии и т.д. ДО ВОЙНЫ без проблем отвечали и ТУРИСТАМ из России, потому что они НЕ ОБЯЗАНЫ знать эстонский, латышский или литовский!

Многие презирали МЕСТНЫХ "русских" не способных за всю жизнь выучить язык страны проживания и не считали нужным переходить с ними на русский.
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14.04.2022 12:20 Відповісти
Палка о двух концах для всех стран Балтии!

С одной стороны чем больше в этих странах уменьшится % "граждан России", тем меньше будет повода для ввода войск РФ "для защиты ущемляемых русских". Если у них постоянный вид на жительство (то есть в реальности давно жители страны и нет другого жилья), то они И ТАК пользуются ВСЕМИ теми правами, которые у граждан Эстонии, Латвии или Литвы, КРОМЕ - и вот это второй конец палки, они получают право ГОЛОСОВАТЬ на выборах. И вот тут важно не дать гражданство каким ни будь ватным выродкам, а досконально их изучить!
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14.04.2022 12:07 Відповісти
Теперь их придётся изучить овобенно тщательно. А некоторим и гражданство отнять. Ничего личного, нам вместе стран Балтии не нужен очередной Тагил.
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14.04.2022 14:54 Відповісти
Cколько там в Эстонии жителей? 1млн.300 тыс. Дайте россиянам гражданство и через пару лет вместо страны Эстония будет какой-нибудь Саратов. А эстонцы не будут иметь право на свой государственный язык.
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14.04.2022 12:20 Відповісти
Це ті хто були громадянами рф. А ті хто має паспорт негромадянина не звертаються. Минулого літа говорив з естонським українцем, то він сказав що совки з паспортом негромадянина у кращому становищі ніж естонці. Без віз їздять по всьому світу, Європа, Америка, совок все для них відкрито.
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14.04.2022 12:35 Відповісти
Чиє б громадянство кацапня не отримала, вона завжди буде організовувати автопробіги в підтримку росіянського нацизмо- фашизму, волаючи " гражданє страни такой- то поддерживают Рассію!!!"
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14.04.2022 12:47 Відповісти
******* їх треба, а не паспорти роздавати.
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14.04.2022 13:04 Відповісти
Гнать ***** их на свою помойку.Не нравится ситуация у себя дома--идите сносите свое *****.А нет желания сносить--канцуйте на морозе по гулагам.Это все проблемы только кацапов.
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14.04.2022 13:35 Відповісти
гнать этих тварей в ********* сраной метлой!
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14.04.2022 16:55 Відповісти
гнать этих тварей в ********* сраной метлой!
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14.04.2022 16:55 Відповісти
гнать этих тварей в ********* сраной метлой!
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14.04.2022 16:55 Відповісти
Скоро эти новоиспеченные граждане призовут родину мать защитить русский язык на исконно русских землях эстонской губернии. Поэтому, чтобы случайно не обидеть каким либо некорректным образом русскоговорящих, и для сохранения первобытной чистоты и переливистого журчания русской речи, рекомендую отправить этих граждан на историческую родину.
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15.04.2022 00:14 Відповісти
 
 