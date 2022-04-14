В Естонії різко зросла кількість росіян, які хочуть отримати громадянство
З початку війни в Україні громадяни Російської Федерації подали втричі більше клопотань про надання громадянства Естонської Республіки порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
З 24 лютого бажання отримати громадянство Естонії висловили 113 нинішніх громадянина РФ. Це втричі більше, ніж за той же період 2021 року.
Загалом у 2022 році Департамент поліції та прикордонної охорони отримав клопотання про громадянство Естонської Республіки від 285 іноземців. Понад половину з них, 151 клопотання, було подано громадянами РФ. Порівняно з тим самим періодом минулого року кількість клопотань про громадянство Естонії зросла на 20%. Цього року клопотання про громадянство також подали 104 особи, які не мають певного громадянства, 12 громадян України та четверо громадян Республіки Білорусь.
Минулого року набули або відновили громадянство Естонії 1029 осіб, серед них було 639 осіб без певного громадянства та 296 колишніх громадян РФ.
"Більше половини нових громадян Естонії не мали раніше певного громадянства, і наш департамент радий, що так багато постійних жителів Естонії зробили свій вибір на користь громадянства Естонії. Громадянство Естонії дає людям більше прав та можливостей та відчиняє нові двері", - сказала головний експерт бюро ідентитету та статусів Департаменту поліції та прикордонної охорони Марина Кадак.
Будь ласка, зачекайте...
Вчіть мову, дурні.
Це п'ята колона, яка гадить і буде гадити вашій країні!
Найкращій вихід - позбавити права на продивання в Естонії!
Накуй россиях ссаными тряпками
Письменник Василь Шкляр нагадав, як "колись до маленької Литви хотіли приєднати Калінінградську область". "Уявіть собі Литву і величезну область. Литовці відмовилися, вони кістьми готові були лягти, аби їм не збільшували територію. Вони знали, що це загроза їхній литовськості", - зазначив він.
у нас на Донбассе таких полно.
Возрождение нацизма в россии началось, как это ни удивительно, в советское время, в 1980 году, с появления организации "Национально-патриотический фронт "Память", пропагандирующей русский национализм, антисемитизм и восстановление монархии. Лозунг НПФ "Память" - "Бог! Царь! Нация!". Отцом этой организации был пятый отдел КГБ СССР, занимавшийся идеологией. У эмигрантской организации "Всероссийская фашистская партия", лидером которой был К.Родзаевский, лозунгами были "Бог, Нация, Труд!" и "слава россии!".
Понятие "русскость" используется идеологами нынешней россии и внесено для изучения в учебных заведениях. Например, на сервере МГУ, научный совет "Центр общественных наук МГУ" сборник статей "Россия на пути к России". Цитата: "...данность, вполне неопределенная и неопределимая, назойливо и прихотливо сидящая в русском сознании и наполняющая трансцендентным смыслом саму по себе русскость - эту идеальную сверхэтническую субстанцию". Это откровенная нацистская расовая идеология.
Тому й маємо тепер сєпарню та війну із-за того, що в 90-ті не було прийнято такого закону.
Повно відео доказів цьому.
Сьогодні ви даєте рашистам громадянство.
Завтра вони вимагають втарой гасударстєнний язик та абучєніє в школах на ньом, бо велика кількість рабсєян в країні.
Післязавтра вони облаштовують ісконна рускій бит у естонській народнй республіці.
Всіх рабсєян - на *** за ваєнним корабльом! Фашист мусить страждати в ізоляції, а не гадити нормальним людям в нормальному світі!
Мовний бар'ер для щелепи.ру - смерть.
Оно ж в ооне топило всегда за расею в отличие от прибалтов.
Гоните их нахер!
весь світ тепер знає яке кацапи сміття !
Українці знають це вже 300 років і потроху передають цю мудрість іншим народам ...
Чтобы потом с триколорами и георгиевскими пробеги устраивали?
Важно отсеять любых в реальности не лояльных, особенно ватных засланцев, которые хотят пролезть в политику или гадить "от имени эстонцев".
гоните метлой ( а в темное время в бетон закатывайте)!! не позволяйте заложить бомбу под государтво, как наши Крав-чуки в 90хх (крымская недо-область и Дамбасс)!!
эстонцы прекрасно знают с кем имеют дело.
Многие презирали МЕСТНЫХ "русских" не способных за всю жизнь выучить язык страны проживания и не считали нужным переходить с ними на русский.
С одной стороны чем больше в этих странах уменьшится % "граждан России", тем меньше будет повода для ввода войск РФ "для защиты ущемляемых русских". Если у них постоянный вид на жительство (то есть в реальности давно жители страны и нет другого жилья), то они И ТАК пользуются ВСЕМИ теми правами, которые у граждан Эстонии, Латвии или Литвы, КРОМЕ - и вот это второй конец палки, они получают право ГОЛОСОВАТЬ на выборах. И вот тут важно не дать гражданство каким ни будь ватным выродкам, а досконально их изучить!