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гражданство (1268) россия (93011) Эстония (1353)

В Эстонии резко возросло количество россиян, желающих получить гражданство

эстония

С начала войны в Украине граждане Российской Федерации подали втрое больше ходатайств о предоставлении гражданства Эстонской Республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

С 24 февраля желание получить гражданство Эстонии выразили 113 нынешних гражданина РФ, что втрое больше, чем за тот же период 2021 года.

В 2022 году Департамент полиции и пограничной охраны получил ходатайство о гражданстве Эстонской Республики от 285 иностранцев. Более половины из них, 151 ходатайство, были поданы гражданами РФ. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество ходатайств о гражданстве Эстонии выросло на 20%. В этом году ходатайство о гражданстве также подали 104 человека, не имеющих определенного гражданства, 12 граждан Украины и четверо граждан Республики Беларусь.

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В прошлом году приобрели или восстановили гражданство Эстонии 1029 человек, среди них было 639 человек без определенного гражданства и 296 бывших граждан РФ.

"Более половины новых граждан Эстонии не имели раньше определенного гражданства, и наш департамент рад, что так много постоянных жителей Эстонии сделали свой выбор в пользу гражданства Эстонии. Гражданство Эстонии дает людям больше прав и возможностей и открывает новые двери", - сказала главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и приграничной охраны Марина Кадак.

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Топ комментарии
+66
Домой пусть их отправляют на роисю! А то говна понавыбирали и сдриснули, тварюки.
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14.04.2022 09:26
+44
Посилайте їх за кораблем!
Це п'ята колона, яка гадить і буде гадити вашій країні!
Найкращій вихід - позбавити права на продивання в Естонії!
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14.04.2022 09:27
+34
Во-во. Саранча, - загадила територію полізла далі
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14.04.2022 09:29
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Все должны отвечать.
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14.04.2022 09:26 Ответить
Домой пусть их отправляют на роисю! А то говна понавыбирали и сдриснули, тварюки.
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14.04.2022 09:26 Ответить
Во-во. Саранча, - загадила територію полізла далі
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14.04.2022 09:29 Ответить
ну за чем же так!!? есть ведь и нормальные русские люди..да и остальные просто одурманены ******,это кстати он во всём виноват...как он только умудряется,такой **** вёрткий-вот только бомбу на Марик скинул глядиш а он уже детей в Буче насилует.
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14.04.2022 09:32 Ответить
Да. Есть нормальные русские. Я бы даже сказал, что хорошие. И их уже БОЛЬШЕ 20 тысяч, судя по сводке с фронта.
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14.04.2022 09:34 Ответить
конечно, есть, каждый 200-й
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14.04.2022 09:44 Ответить
В балтійських країнах статус негромадян мають перш за все російськомовні.
Вчіть мову, дурні.
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14.04.2022 12:13 Ответить
Посилайте їх за кораблем!
Це п'ята колона, яка гадить і буде гадити вашій країні!
Найкращій вихід - позбавити права на продивання в Естонії!
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14.04.2022 09:27 Ответить
Дійсно так! Бачила таких у Таллінні на свої очі.
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14.04.2022 09:45 Ответить
Гоніть цих сук
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14.04.2022 09:27 Ответить
Як на мене, то вони мають отримати громадянство на роZійському кораблі.
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14.04.2022 09:28 Ответить
Сраним віником і чим найшвидше, із усіх шпаринок.. Це ракова пухлина. ЇЇ треба позбавлятись.
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14.04.2022 09:28 Ответить
Ні в якому разі,краще сірійці ніж кацапи,А потім кацапи будудь защіщать рускаізичних в Естонії,найбільши орки ненавидять Україну і країни прибалтіки
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14.04.2022 09:29 Ответить
Правильно Країни Балтії. А в цілому згоден з Вашою думкою.
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14.04.2022 11:07 Ответить
Естонці - мазохісти. Давати громадянство кацапам? Кацапи зкучкубться і будуть будувати зону "русскага міра" та вимагати русскій ізік, чюяк другий державний. Це дасть змогу великій кацапії ввести війська для захисту "русскагаварящіх естонцев". Кацапів правильно розвертати прямо на кордоні у напрямку рассійскага *******.
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14.04.2022 09:29 Ответить
Эсты, гоните эти отбросы человечества- россиян, ссаными прокисшими тряпками обратно в их Парашу. Россияне - это говно цивилизованного мира и лет через пять начнёт вас учить жизни, требовать себе привилегий, и качать какие то свои, не существующие права.
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14.04.2022 09:29 Ответить
що з того що ці недолугі хочуть- для отримання громадянства їм необхідно здати єкзамен по естонській мові-- але вони настільки тупі що вже життя проживши в Естонії мову так і не вивчили
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14.04.2022 09:31 Ответить
а потом будет "Путин - ВВЕДИ !!!"
Накуй россиях ссаными тряпками
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14.04.2022 09:31 Ответить
я бы на месте Эстонии подумала раз 5, потому что у их соседей с востока есть фишка - защищать русскоязычных и если они их решат "защитить", то никакое гражданство русскоязычных их не остановит...
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14.04.2022 09:31 Ответить
Як буде "мова" естонською? 99% кацапів не впораються з тим, щоб вимовити це слово. І тоді вони йдитимуть на Москву. Так виглядатиме ввічлива відмова від надання громадянства по-естонські.
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14.04.2022 09:33 Ответить
Можемо паляницю-полуницю позичити)
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14.04.2022 09:51 Ответить
Естонці-майте розум,не пускайте смердючих свиней у свій дім.Пусть живуть і смєрдят в радном запрєбрікавам свінарнікє...
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14.04.2022 09:33 Ответить
Естонці ,що ,дурні? "розбавляти населення "ватою" у значущих кількостях )))

Письменник Василь Шкляр нагадав, як "колись до маленької Литви хотіли приєднати Калінінградську область". "Уявіть собі Литву і величезну область. Литовці відмовилися, вони кістьми готові були лягти, аби їм не збільшували територію. Вони знали, що це загроза їхній литовськості", - зазначив він.
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14.04.2022 09:34 Ответить
А потому будут кричать "путин, введи!"

у нас на Донбассе таких полно.
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14.04.2022 09:34 Ответить
Рошистов видно перелётные птицы русофобией заразили)))))
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14.04.2022 09:35 Ответить
Женіть їх сраними тапочками, зараз проти війни а потім самі вам її створять
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14.04.2022 09:36 Ответить
Зомбі апокаліпсис розпочався..
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14.04.2022 09:36 Ответить
После 1990 года кремлевские идеологи активно стали внедрять в мозги россиян понятие "русскость", чем те на каждом шагу стали хвалиться, не задумываясь, что "русскость" - это фашизм. Цитата из статьи "Русскость российского фашизма" (журнал "Нация" №6 от 10 июля 1938 г.) одного из идеологов российского фашизма Константина Родзаевского: "В энный раз приходится подымать один и тот же вопрос, вопрос о Русскости Российского Фашизма. - Что поделать, нас к тому вынуждают! - И вместо того, чтобы разрабатывать очередные проблемы теперешней борьбы за Россию, приходится спускаться вглубь российской истории, чтобы показать, что фашизм - вовсе не подражание Западу, не наносное явление ветра двадцатого века, а исконная Русская традиция, полностью или частично проявлявшаяся на всех этапах исторического пути русского народа".
Возрождение нацизма в россии началось, как это ни удивительно, в советское время, в 1980 году, с появления организации "Национально-патриотический фронт "Память", пропагандирующей русский национализм, антисемитизм и восстановление монархии. Лозунг НПФ "Память" - "Бог! Царь! Нация!". Отцом этой организации был пятый отдел КГБ СССР, занимавшийся идеологией. У эмигрантской организации "Всероссийская фашистская партия", лидером которой был К.Родзаевский, лозунгами были "Бог, Нация, Труд!" и "слава россии!".
Понятие "русскость" используется идеологами нынешней россии и внесено для изучения в учебных заведениях. Например, на сервере МГУ, научный совет "Центр общественных наук МГУ" сборник статей "Россия на пути к России". Цитата: "...данность, вполне неопределенная и неопределимая, назойливо и прихотливо сидящая в русском сознании и наполняющая трансцендентным смыслом саму по себе русскость - эту идеальную сверхэтническую субстанцию". Это откровенная нацистская расовая идеология.



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14.04.2022 09:37 Ответить
Перед тем, как давать рассеянам гражданство, надо сделать ДНК-экспертизу, чтобы убедиться, что в роду у них были люди. Иначе нельзя.
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14.04.2022 09:37 Ответить
А вони мову знають? Якщо ні - в Естонію згодом може руській мір прийти. По собі знаємо.
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14.04.2022 09:41 Ответить
натуралізація в Естонії вимагає знання естонської мови
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14.04.2022 09:58 Ответить
Ото ж. На відміну від України.

Тому й маємо тепер сєпарню та війну із-за того, що в 90-ті не було прийнято такого закону.
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14.04.2022 10:01 Ответить
Це паскуди, які все життя люто ненавиділи естонців.
Повно відео доказів цьому.
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14.04.2022 09:41 Ответить
Всі нормальні вже давно отримали громадянство Естонії.
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14.04.2022 09:42 Ответить
Естонці, задумайтеся!
Сьогодні ви даєте рашистам громадянство.
Завтра вони вимагають втарой гасударстєнний язик та абучєніє в школах на ньом, бо велика кількість рабсєян в країні.
Післязавтра вони облаштовують ісконна рускій бит у естонській народнй республіці.

Всіх рабсєян - на *** за ваєнним корабльом! Фашист мусить страждати в ізоляції, а не гадити нормальним людям в нормальному світі!
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14.04.2022 09:43 Ответить
Не пускайте их пи***ров. Какой бы рузкий не был хороший и адекватный а на выборах он все равно будет голосовать за рузкую консерву и за сближение с Раzzией
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14.04.2022 09:44 Ответить
чемодан, вокзал и подальше за урал
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14.04.2022 09:46 Ответить
гнать эту всю шваль нужно ссаными тряпками !
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14.04.2022 09:48 Ответить
Так нехай їм його дадуть. Чере 2-3 роки буде ЕНР в складі Росії.
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14.04.2022 09:49 Ответить
Естонцям респект!
Мовний бар'ер для щелепи.ру - смерть.
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14.04.2022 09:54 Ответить
А чё **** не в зимбабве?
Оно ж в ооне топило всегда за расею в отличие от прибалтов.
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14.04.2022 10:01 Ответить
Естонці! Женіть цю пошесть підсрачниками і подалі, бо ці мутанти потім почнуть права качати!
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14.04.2022 10:01 Ответить
Ні в якому разі не давати їм громадянства.Скільки вовка не корми,а він у ліс дивиться.
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14.04.2022 10:02 Ответить
Де кацап не жив, він завжди буде любити росію! Женіть їх на історичну батківщину!
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14.04.2022 10:03 Ответить
Помню, смотрел передачу про жителей Нарвы. Главный посыл- Мы хатим, что бы это была расия. Но что бы зарплаты, пенсии, законы и порядок были эстонскими. И что бы не было эстонского языка,а эстонцы куда нибудь бы уехали.
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14.04.2022 10:04 Ответить
А потім почнеться: друга державна - кацапська.... і з часом, рассея - спасай.....
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14.04.2022 10:17 Ответить
Естонці!!!! майте розум!!!
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14.04.2022 10:19 Ответить
Ото там ещё не было "автопробегов" с трикалорными тряпками...
Гоните их нахер!
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14.04.2022 10:20 Ответить
Ти диви не хочуть жити у вялікій вигрібній ямі разом з луноликим ********** ?

весь світ тепер знає яке кацапи сміття !

Українці знають це вже 300 років і потроху передають цю мудрість іншим народам ...
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14.04.2022 10:30 Ответить
нах їх, а то мордор там захоче спасать руzzкогаварящіх
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14.04.2022 10:32 Ответить
Нах эстонцам эти проблемы?
Чтобы потом с триколорами и георгиевскими пробеги устраивали?
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14.04.2022 10:50 Ответить
Речь преимущественно идёт о гражданах России с ПОСТОЯННЫМ видом на жительство, то есть тех, кто и так здесь (в Балтийских странах) живёт и нигде больше. От того, что им дадут гражданство они не будут "бегать с триколорами" ни больше, ни меньше. Как раз бегают те, кто ПРИНЦИПИАЛЬНО не получаЮТ/ЛИ гражданство (ЭСТ, ЛАТ, ЛИТ), потому что нужно давать ПРИСЯГУ в ЛОЯЛЬНОСТИ государству.

Важно отсеять любых в реальности не лояльных, особенно ватных засланцев, которые хотят пролезть в политику или гадить "от имени эстонцев".
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14.04.2022 12:13 Ответить
Хай йдуть ці росіяни за русским военным кораблем
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14.04.2022 11:18 Ответить
гониите их!! оно наZZрет а скажеть, здесь сруСьия, здесь нашим духом пахнет, наша зимля, за *****************!!

гоните метлой ( а в темное время в бетон закатывайте)!! не позволяйте заложить бомбу под государтво, как наши Крав-чуки в 90хх (крымская недо-область и Дамбасс)!!
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14.04.2022 11:26 Ответить
а потом следом за этими новыми гражданами приедут рашистские танки .... оно вам надо ?
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14.04.2022 11:33 Ответить
Ой чую ОПОЙ, як що масово будуть видавати громадянства так званим хорошим руським. ТО можливого скоро там будуть "Ущемлять коренных рус. говорящих". І сверх держава, прийде спасати від нацистів. НУ ЦЕ БУЛО ВЖЕ. ( Кучма.)
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14.04.2022 11:52 Ответить
Жил в Эстонии 5 лет (давно). На Любой вопрос на русском ответ - вокзал там.Часто приходилось уточнять, что я из Киева - сразу все норм.Так, что
эстонцы прекрасно знают с кем имеют дело.
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14.04.2022 11:55 Ответить
Я скажу больше, во всех странах Балтии без проблем отвечали (или ПЫТАЛИСЬ - балтийская молодёжь часто реально ни слова на русском не знает!) на русском языке не только если понимали, что перед ними приезжий из Украины, Беларуси, Грузии и т.д. ДО ВОЙНЫ без проблем отвечали и ТУРИСТАМ из России, потому что они НЕ ОБЯЗАНЫ знать эстонский, латышский или литовский!

Многие презирали МЕСТНЫХ "русских" не способных за всю жизнь выучить язык страны проживания и не считали нужным переходить с ними на русский.
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14.04.2022 12:20 Ответить
Палка о двух концах для всех стран Балтии!

С одной стороны чем больше в этих странах уменьшится % "граждан России", тем меньше будет повода для ввода войск РФ "для защиты ущемляемых русских". Если у них постоянный вид на жительство (то есть в реальности давно жители страны и нет другого жилья), то они И ТАК пользуются ВСЕМИ теми правами, которые у граждан Эстонии, Латвии или Литвы, КРОМЕ - и вот это второй конец палки, они получают право ГОЛОСОВАТЬ на выборах. И вот тут важно не дать гражданство каким ни будь ватным выродкам, а досконально их изучить!
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14.04.2022 12:07 Ответить
Теперь их придётся изучить овобенно тщательно. А некоторим и гражданство отнять. Ничего личного, нам вместе стран Балтии не нужен очередной Тагил.
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14.04.2022 14:54 Ответить
Cколько там в Эстонии жителей? 1млн.300 тыс. Дайте россиянам гражданство и через пару лет вместо страны Эстония будет какой-нибудь Саратов. А эстонцы не будут иметь право на свой государственный язык.
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14.04.2022 12:20 Ответить
Це ті хто були громадянами рф. А ті хто має паспорт негромадянина не звертаються. Минулого літа говорив з естонським українцем, то він сказав що совки з паспортом негромадянина у кращому становищі ніж естонці. Без віз їздять по всьому світу, Європа, Америка, совок все для них відкрито.
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14.04.2022 12:35 Ответить
Чиє б громадянство кацапня не отримала, вона завжди буде організовувати автопробіги в підтримку росіянського нацизмо- фашизму, волаючи " гражданє страни такой- то поддерживают Рассію!!!"
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14.04.2022 12:47 Ответить
******* їх треба, а не паспорти роздавати.
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14.04.2022 13:04 Ответить
Гнать ***** их на свою помойку.Не нравится ситуация у себя дома--идите сносите свое *****.А нет желания сносить--канцуйте на морозе по гулагам.Это все проблемы только кацапов.
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14.04.2022 13:35 Ответить
гнать этих тварей в ********* сраной метлой!
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14.04.2022 16:55 Ответить
гнать этих тварей в ********* сраной метлой!
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14.04.2022 16:55 Ответить
гнать этих тварей в ********* сраной метлой!
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14.04.2022 16:55 Ответить
Скоро эти новоиспеченные граждане призовут родину мать защитить русский язык на исконно русских землях эстонской губернии. Поэтому, чтобы случайно не обидеть каким либо некорректным образом русскоговорящих, и для сохранения первобытной чистоты и переливистого журчания русской речи, рекомендую отправить этих граждан на историческую родину.
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15.04.2022 00:14 Ответить
 
 