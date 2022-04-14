В Эстонии резко возросло количество россиян, желающих получить гражданство
С начала войны в Украине граждане Российской Федерации подали втрое больше ходатайств о предоставлении гражданства Эстонской Республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
С 24 февраля желание получить гражданство Эстонии выразили 113 нынешних гражданина РФ, что втрое больше, чем за тот же период 2021 года.
В 2022 году Департамент полиции и пограничной охраны получил ходатайство о гражданстве Эстонской Республики от 285 иностранцев. Более половины из них, 151 ходатайство, были поданы гражданами РФ. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество ходатайств о гражданстве Эстонии выросло на 20%. В этом году ходатайство о гражданстве также подали 104 человека, не имеющих определенного гражданства, 12 граждан Украины и четверо граждан Республики Беларусь.
В прошлом году приобрели или восстановили гражданство Эстонии 1029 человек, среди них было 639 человек без определенного гражданства и 296 бывших граждан РФ.
"Более половины новых граждан Эстонии не имели раньше определенного гражданства, и наш департамент рад, что так много постоянных жителей Эстонии сделали свой выбор в пользу гражданства Эстонии. Гражданство Эстонии дает людям больше прав и возможностей и открывает новые двери", - сказала главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и приграничной охраны Марина Кадак.
Пожалуйста, подождите...
Вчіть мову, дурні.
Це п'ята колона, яка гадить і буде гадити вашій країні!
Найкращій вихід - позбавити права на продивання в Естонії!
Накуй россиях ссаными тряпками
Письменник Василь Шкляр нагадав, як "колись до маленької Литви хотіли приєднати Калінінградську область". "Уявіть собі Литву і величезну область. Литовці відмовилися, вони кістьми готові були лягти, аби їм не збільшували територію. Вони знали, що це загроза їхній литовськості", - зазначив він.
у нас на Донбассе таких полно.
Возрождение нацизма в россии началось, как это ни удивительно, в советское время, в 1980 году, с появления организации "Национально-патриотический фронт "Память", пропагандирующей русский национализм, антисемитизм и восстановление монархии. Лозунг НПФ "Память" - "Бог! Царь! Нация!". Отцом этой организации был пятый отдел КГБ СССР, занимавшийся идеологией. У эмигрантской организации "Всероссийская фашистская партия", лидером которой был К.Родзаевский, лозунгами были "Бог, Нация, Труд!" и "слава россии!".
Понятие "русскость" используется идеологами нынешней россии и внесено для изучения в учебных заведениях. Например, на сервере МГУ, научный совет "Центр общественных наук МГУ" сборник статей "Россия на пути к России". Цитата: "...данность, вполне неопределенная и неопределимая, назойливо и прихотливо сидящая в русском сознании и наполняющая трансцендентным смыслом саму по себе русскость - эту идеальную сверхэтническую субстанцию". Это откровенная нацистская расовая идеология.
Тому й маємо тепер сєпарню та війну із-за того, що в 90-ті не було прийнято такого закону.
Повно відео доказів цьому.
Сьогодні ви даєте рашистам громадянство.
Завтра вони вимагають втарой гасударстєнний язик та абучєніє в школах на ньом, бо велика кількість рабсєян в країні.
Післязавтра вони облаштовують ісконна рускій бит у естонській народнй республіці.
Всіх рабсєян - на *** за ваєнним корабльом! Фашист мусить страждати в ізоляції, а не гадити нормальним людям в нормальному світі!
Мовний бар'ер для щелепи.ру - смерть.
Оно ж в ооне топило всегда за расею в отличие от прибалтов.
Гоните их нахер!
весь світ тепер знає яке кацапи сміття !
Українці знають це вже 300 років і потроху передають цю мудрість іншим народам ...
Чтобы потом с триколорами и георгиевскими пробеги устраивали?
Важно отсеять любых в реальности не лояльных, особенно ватных засланцев, которые хотят пролезть в политику или гадить "от имени эстонцев".
гоните метлой ( а в темное время в бетон закатывайте)!! не позволяйте заложить бомбу под государтво, как наши Крав-чуки в 90хх (крымская недо-область и Дамбасс)!!
эстонцы прекрасно знают с кем имеют дело.
Многие презирали МЕСТНЫХ "русских" не способных за всю жизнь выучить язык страны проживания и не считали нужным переходить с ними на русский.
С одной стороны чем больше в этих странах уменьшится % "граждан России", тем меньше будет повода для ввода войск РФ "для защиты ущемляемых русских". Если у них постоянный вид на жительство (то есть в реальности давно жители страны и нет другого жилья), то они И ТАК пользуются ВСЕМИ теми правами, которые у граждан Эстонии, Латвии или Литвы, КРОМЕ - и вот это второй конец палки, они получают право ГОЛОСОВАТЬ на выборах. И вот тут важно не дать гражданство каким ни будь ватным выродкам, а досконально их изучить!