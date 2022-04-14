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Новини Війна
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ВВП (1327) інфляція (823) НБУ (10164)

Інфляція понад 20%, падіння ВВП не менше 33%: прогноз Нацбанку на 2022 рік

нбу,нацбанк

Національний банк прогнозує, що ВВП України у 2022 році через війну впаде не менше ніж на третину, а споживча інфляція перевищить 20%.

Про це йдеться у коментарі НБУ про поточний стан та перспективи економіки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У березні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 13,7% із 10,7% у лютому. НБУ прогнозує, що інфляційний тиск зберігатиметься й надалі насамперед через наслідки війни: порушення ланцюгів постачання та виробничих процесів, нерівномірний попит, збільшення втрат бізнесу на логістику, фізичне знищення активів багатьох підприємств, високу вартість енергоносіїв у світі.

Національний банк заявив, що після шоку перших тижнів війни бізнес поступово почав відновлювати роботу. Частка підприємств, які повністю припинили свою діяльність, за місяць скоротилася з 30% до 23%.

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Попри це, втрати від війни будуть значними.

Скорочення ВВП України очікується за усіма складовими. Приватне споживання знизиться через масовий виїзд населення за кордон та збідніння, а інвестиційна активність – через суттєву невизначеність та високі ризики.

Це, зі свого боку, може зумовити скорочення імпорту. Значних втрат зазнає й експорт товарів. Нацбанк очікує, що підприємства збільшуватимуть складські запаси в очікуванні відновлення експорту пізніше.

Джерелом валютних надходжень будуть фінансові вливання міжнародних партнерів, перекази трудових мігрантів та доходи ІТ-індустрії.

"Остаточна оцінка втрат економіки від повномасштабної агресії Росії проти України насамперед залежатиме від тривалості воєнних дій. Запорукою швидкого відновлення України є подальше проведення структурних реформ, залучення масштабної міжнародної підтримки та інтеграція в Європейський союз", – заявив НБУ.

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Топ коментарі
+13
Найтупіша річ, яка зараз може бути - це прогнозувати рівень падіння економіки в гарячій фазі війни. Так само тупо зараз звучать цифри про відновлення міст. Закінчиться війна - тоді будуть доречні підрахунки
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14.04.2022 16:43
+9
То усе х-ня. Ось головна новина.
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14.04.2022 16:37
+2
Тю дядьку, а що ти хотів, тож війна.
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14.04.2022 16:37
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прорыв от команды самокатчиков, про карлсона я вообще молчу
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14.04.2022 16:30 Відповісти
Тю дядьку, а що ти хотів, тож війна.
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14.04.2022 16:37 Відповісти
Дядку нне в курсі.
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14.04.2022 16:41 Відповісти
То усе х-ня. Ось головна новина.
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14.04.2022 16:37 Відповісти
А що очікувати якщо у країні війна? Цілком прогнозовано.
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14.04.2022 16:42 Відповісти
Найтупіша річ, яка зараз може бути - це прогнозувати рівень падіння економіки в гарячій фазі війни. Так само тупо зараз звучать цифри про відновлення міст. Закінчиться війна - тоді будуть доречні підрахунки
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14.04.2022 16:43 Відповісти
По сравнению с 15-16 годом это мелочи жизни. Тогда инфляция была сотни процентов....
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14.04.2022 16:51 Відповісти
на московії?
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14.04.2022 16:55 Відповісти
на московії?
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14.04.2022 16:55 Відповісти
на московії?
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14.04.2022 16:56 Відповісти
на московії?
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14.04.2022 16:56 Відповісти
ну что за бред? Уже сказали 40 + в след году 60 + инфляция
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14.04.2022 17:00 Відповісти
ну что за бред? Уже сказали 40 + в след году 60 + инфляция
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14.04.2022 17:00 Відповісти
test
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14.04.2022 17:09 Відповісти
Цены надо контролировать и регулировать ,война всё таки а то народ с голодухи повымерает ...
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14.04.2022 17:35 Відповісти
 
 