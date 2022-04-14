Інфляція понад 20%, падіння ВВП не менше 33%: прогноз Нацбанку на 2022 рік

Національний банк прогнозує, що ВВП України у 2022 році через війну впаде не менше ніж на третину, а споживча інфляція перевищить 20%.

Про це йдеться у коментарі НБУ про поточний стан та перспективи економіки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У березні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 13,7% із 10,7% у лютому. НБУ прогнозує, що інфляційний тиск зберігатиметься й надалі насамперед через наслідки війни: порушення ланцюгів постачання та виробничих процесів, нерівномірний попит, збільшення втрат бізнесу на логістику, фізичне знищення активів багатьох підприємств, високу вартість енергоносіїв у світі.

Національний банк заявив, що після шоку перших тижнів війни бізнес поступово почав відновлювати роботу. Частка підприємств, які повністю припинили свою діяльність, за місяць скоротилася з 30% до 23%.

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Попри це, втрати від війни будуть значними.

Скорочення ВВП України очікується за усіма складовими. Приватне споживання знизиться через масовий виїзд населення за кордон та збідніння, а інвестиційна активність – через суттєву невизначеність та високі ризики.

Це, зі свого боку, може зумовити скорочення імпорту. Значних втрат зазнає й експорт товарів. Нацбанк очікує, що підприємства збільшуватимуть складські запаси в очікуванні відновлення експорту пізніше.

Джерелом валютних надходжень будуть фінансові вливання міжнародних партнерів, перекази трудових мігрантів та доходи ІТ-індустрії.

"Остаточна оцінка втрат економіки від повномасштабної агресії Росії проти України насамперед залежатиме від тривалості воєнних дій. Запорукою швидкого відновлення України є подальше проведення структурних реформ, залучення масштабної міжнародної підтримки та інтеграція в Європейський союз", – заявив НБУ.