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Ірпінь (353) Київська область (3806) комендантська година (257) Гостомель (137) Іванків (7)

У Гостомельській, Іванівській селищній радах та Ірпені посилено комендантську годину.

ірпінь,ірпень

На решті території області комендантська година з 21:00 14 квітня до 6:00 15 квітня.

Про це у Telegram повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Коменданська година на Київщині з 21:00 14 квітня до 6:00 15 квітня. Виняток – на території Гостомельської та Іванківської селищних рад, у місті Ірпінь, де комендантська година посилена. У населених пунктах Гостомельської селищної ради вона буде діяти з 18: 00 14 квітня до 6:00 20 квітня. На території Іванківської селищної ради – щодня з 20:00 до 6:00 з 13 до 18 квітня. У місті Ірпінь раніше введена комендантська година триває до 9:00 15 квітня", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Одесі та області - комендантська година з вечора суботи до ранку понеділка

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