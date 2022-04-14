УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13142 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 688 6
допомога (7890) волонтери (1310)

Волонтерка Каладжиєва просить допомогти придбати тепловізійний приціл для українських захисників

приціл

Українським захисникам необхідно придбати тепловізійний приціл.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Олександра Каладжиєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі,ви всі знаєте, що я ніколи не збирала гроші на потреби! Але зараз треба придбати тепловізійний приціл, який коштує немалих грошей. Приціл потрібний підрозділу, який знає, як ним користуватись, аби він приносив максимальну користь. Вартість приціла $4000. Комплектуючі у вигляді додаткової батареї та кріплення це ще $400. Ми знайшли його у Штатах, але немає коштів щоб придбати! Розумію, що ситуація ускладнюється тим, що багато хлопців теж мають багато потреб, на які потрібні гроші, але ті хто справді розуміє, як цей приклад допомагає у знищенні ворога ті знають, що прилад вартий своїх грошей", - йдеться в повідомленні.

Реквізити: 4149 4991 1111 1363, Каладжиєва Олександра.

Також дивіться: Волонтери благодійного фонду "КОЛО"-"Дівчата Нечипорука" просять українців про допомогу в придбанні медобладнання: "Мегаактуальне питання - мобільні апарати ШВЛ для евакуації". ВІДЕО+ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+
показати весь коментар
14.04.2022 22:19 Відповісти
+
показати весь коментар
14.04.2022 22:29 Відповісти
Якщо можна, де можна взяти кришку АК з планкою Пікатіні? Чисто для себе, щоб була. Ну краще кілька штук. Гроші є, вона дешева. І, якщо можна, чи є можливість зараз замовити якийсь дешевий тепловізор чи тепловізійний приціл або хоча б приціл нічного бачення?
показати весь коментар
14.04.2022 22:55 Відповісти
Так сам поставь - так понимаю на крышке железа хватает+клей.Отдача у калаша не караул.Должно держать.
показати весь коментар
14.04.2022 23:02 Відповісти
+
показати весь коментар
14.04.2022 23:05 Відповісти
+
показати весь коментар
15.04.2022 12:17 Відповісти
 
 