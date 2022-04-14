Волонтерка Каладжиєва просить допомогти придбати тепловізійний приціл для українських захисників

Українським захисникам необхідно придбати тепловізійний приціл.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Олександра Каладжиєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі,ви всі знаєте, що я ніколи не збирала гроші на потреби! Але зараз треба придбати тепловізійний приціл, який коштує немалих грошей. Приціл потрібний підрозділу, який знає, як ним користуватись, аби він приносив максимальну користь. Вартість приціла $4000. Комплектуючі у вигляді додаткової батареї та кріплення це ще $400. Ми знайшли його у Штатах, але немає коштів щоб придбати! Розумію, що ситуація ускладнюється тим, що багато хлопців теж мають багато потреб, на які потрібні гроші, але ті хто справді розуміє, як цей приклад допомагає у знищенні ворога ті знають, що прилад вартий своїх грошей", - йдеться в повідомленні.

Реквізити: 4149 4991 1111 1363, Каладжиєва Олександра.

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