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Волонтер Каладжиева просит помочь приобрести тепловизионный прицел для украинских защитников

приціл

Украинским защитникам необходимо приобрести тепловизионный прицел.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Александра Каладжиева, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, вы все знаете, что я никогда не собирала деньги на нужды! Но сейчас нужно приобрести тепловизионный прицел, который стоит немалых денег. Прицел нужен подразделу, знающему, как им пользоваться, чтобы он приносил максимальную пользу. Стоимость прицела $4000. Комплектующие в виде дополнительной батареи и крепления это еще $ 400. Мы нашли его в Штатах, но нет средств, чтобы приобрести! Понимаю, что ситуация осложняется тем, что многие ребята тоже имеют много нужд, на которые нужны деньги, но те, кто действительно понимает, как этот прибор помогает в уничтожении врага, знают, что прибор стоит своих денег", - говорится в сообщении.

Реквизиты: 4149 4991 1111 1363, Александра Каладжиева.

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14.04.2022 22:19 Ответить
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14.04.2022 22:29 Ответить
Якщо можна, де можна взяти кришку АК з планкою Пікатіні? Чисто для себе, щоб була. Ну краще кілька штук. Гроші є, вона дешева. І, якщо можна, чи є можливість зараз замовити якийсь дешевий тепловізор чи тепловізійний приціл або хоча б приціл нічного бачення?
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14.04.2022 22:55 Ответить
Так сам поставь - так понимаю на крышке железа хватает+клей.Отдача у калаша не караул.Должно держать.
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14.04.2022 23:02 Ответить
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14.04.2022 23:05 Ответить
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15.04.2022 12:17 Ответить
 
 