Волонтер Каладжиева просит помочь приобрести тепловизионный прицел для украинских защитников

Украинским защитникам необходимо приобрести тепловизионный прицел.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Александра Каладжиева, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, вы все знаете, что я никогда не собирала деньги на нужды! Но сейчас нужно приобрести тепловизионный прицел, который стоит немалых денег. Прицел нужен подразделу, знающему, как им пользоваться, чтобы он приносил максимальную пользу. Стоимость прицела $4000. Комплектующие в виде дополнительной батареи и крепления это еще $ 400. Мы нашли его в Штатах, но нет средств, чтобы приобрести! Понимаю, что ситуация осложняется тем, что многие ребята тоже имеют много нужд, на которые нужны деньги, но те, кто действительно понимает, как этот прибор помогает в уничтожении врага, знают, что прибор стоит своих денег", - говорится в сообщении.

Реквизиты: 4149 4991 1111 1363, Александра Каладжиева.

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