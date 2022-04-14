Рада призначила Стрільця міністром захисту довкілля та природних ресурсів

Верховна Рада України 14 квітня призначила міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця. За відповідне рішення проголосувало 285 народних депутатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Руслан Стрілець від липня 2020 року працював заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).

З листопада 2021 року тимчасово виконував обов’язки міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість пожеж у Зоні відчуження локалізовано, - в.о. міністра захисту довкілля Стрілець