Україна стала героєм для всього вільного світу, - Зеленський. ВIДЕО

За 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу. Для тих, хто має достатню сміливість, щоб називати речі своїми іменами.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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