Україна стала героєм для всього вільного світу, - Зеленський. ВIДЕО
За 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу. Для тих, хто має достатню сміливість, щоб називати речі своїми іменами.
Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+19 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар15.04.2022 00:03
+18 ladyar
показати весь коментар15.04.2022 00:01
+14 rofs
показати весь коментар15.04.2022 00:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"... гуляючи з дітками одним з центральних парків Лондона, зустріли Бориса Джонсона. Попросили сфотографуватися з ним і щиро дякували за допомогу Україні ..."
Пригадую, вона казала (у моєму довільному викладі), - "І стане Володимир шанованим у цілому світі, а Русь поверне собі колишню славу!"
Кацапи раніше репетували, що то про них. Але вони ніколи не знали історії.
Адже Русь була і є лише одна, - Київська!
зроби доповідь по маріуполю.
де, коли, як, чому, що мішає??
а головне, ЧОМУ ТАК???