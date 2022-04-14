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Новини Війна
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Зеленський (22448)

Україна стала героєм для всього вільного світу, - Зеленський. ВIДЕО

За 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу. Для тих, хто має достатню сміливість, щоб називати речі своїми іменами.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Макрон обговорили розслідування російських злочинів на території України

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Топ коментарі
+19
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15.04.2022 00:03
+18
ЗСУ, українці, патріоти, але, менш за все - влада.
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15.04.2022 00:01
+14
Из Фейсбука:
"... гуляючи з дітками одним з центральних парків Лондона, зустріли Бориса Джонсона. Попросили сфотографуватися з ним і щиро дякували за допомогу Україні ..."

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15.04.2022 00:08
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ЗСУ, українці, патріоти, але, менш за все - влада.
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15.04.2022 00:01 Відповісти
Вірніше було б сказати - ЗСУ, українці, патріоти на перекір політичному керівництву України.
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15.04.2022 00:20 Відповісти
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15.04.2022 00:03 Відповісти
Тільки не треба примазуватись. У українців з тобою буде окрема розмова.
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15.04.2022 00:05 Відповісти
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15.04.2022 00:06 Відповісти
Из Фейсбука:
"... гуляючи з дітками одним з центральних парків Лондона, зустріли Бориса Джонсона. Попросили сфотографуватися з ним і щиро дякували за допомогу Україні ..."

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15.04.2022 00:08 Відповісти
хорошо , что эти слова сказал лидер независимой державы и потому его оценка УКраины объективна... Кто , кстати это сказал: немец, француз или американец ?
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15.04.2022 00:17 Відповісти
От і не вір після такого у пророцтва Ванги.
Пригадую, вона казала (у моєму довільному викладі), - "І стане Володимир шанованим у цілому світі, а Русь поверне собі колишню славу!"

Кацапи раніше репетували, що то про них. Але вони ніколи не знали історії.
Адже Русь була і є лише одна, - Київська!
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15.04.2022 02:26 Відповісти
А ти посміховиськом.
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15.04.2022 07:39 Відповісти
Тема финансирования ракетной программы не раскрыта. Дороги с дорожной перепутал
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15.04.2022 09:31 Відповісти
без підгобок з моєї сторони....
зроби доповідь по маріуполю.
де, коли, як, чому, що мішає??
а головне, ЧОМУ ТАК???
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15.04.2022 13:52 Відповісти
 
 