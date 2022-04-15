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Новини Війна
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Зеленський (22448) Донбас (22348)

Донбас для Росії - головна мішень, - Зеленський

донецк,луганск,донбасс

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти прагнуть знищити Донбас в першу чергу.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"За 50 днів повномасштабного вторгнення РФ вони показали, що саме Донбас для Росії - це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. Саме Луганську і Донецьку області. Російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі.

Вони примусово забирають мешканців цих областей у свою армію. Вони кидають їх у найстрашніші бої. Буквально в лоб нашій обороні. Вони руйнують міста і села Донбасу. Спалюють усе, що витримало 8 років тієї війни", - наголосив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна стала героєм для всього вільного світу, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі
+12
- Та де ж він *****!
- Пошукай отам..
- Та я там вже шукав!
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15.04.2022 00:19
+11
Glory to Ukraine! @Ukrainian_Glory



...готувати спецоперацію,
найняти армію ботів,
витягти мертвечука - і отут бац!
мацкву *******!
Витьок ніхто не цікавить, всі славлять Пороха та Турчинова!
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15.04.2022 00:12
+9
а можно узнать, когда это зеленое чудо руководит воюющей страной? когда? если оно каждый час запиливает свои видосики, круглосуточно не вылазя из телека? это ж просто какая-то говорящая голова, а не президент!!! и когда ты, наконец, побреешься, Вован? и шоблу свою побреешь, хватит из себя устало-замученных корчить, вы ж не в Мариуполе, в окружении, уже два месяца сидите, а в ОПе, с кучей обслуги за народные деньги, можете и побриться ... или имиджмейкеры не советуют??
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15.04.2022 00:16
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Для срашки головна мішень - вся Украіна !
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15.04.2022 00:08 Відповісти
Саме так. Донбас (або що вони там собі уявляють за цим словом) - то лише наратив, після того, як не змогли захопити все та одразу. Цікаво, що й головний головокомандуючий голобородько-штрих це ж саме промовляє. В першу чергу... В першу чергу вони інші місця руйнували. І зруйнували. Тепер вже йде друга черга.
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15.04.2022 00:14 Відповісти
зеленский как всегда брешет и отмазывает своего патрона по переговорам типа путин хароший ему только донбасс нужен который он готов отдать лишь бы наступил мiр
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15.04.2022 04:45 Відповісти
Такие поступки, обычно характерны во время агонии.
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15.04.2022 00:10 Відповісти
Если Украина продолжит провокации с атаками на российские города, то Россия будет вынуждена объявить войну - Песков 😄
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15.04.2022 00:11 Відповісти
А вот это уже серьезно. Пойдет авиация, флот, крылатые ракеты, танковые клинья и спецназ. Ой, погодите-ка
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15.04.2022 00:18 Відповісти
а шо там белгород кошмарят? мож руськи партизаны?
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15.04.2022 00:37 Відповісти
Блин, вот это угроза. Пошлют крейсер Москву к берегам Одессы?
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15.04.2022 00:31 Відповісти
у нас весь вечер воет. походу они гдето по дороге получают писдюлей.
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15.04.2022 00:12 Відповісти
у нас днем была солнце светит никто даже не шелохнулся в убежище тьху тьху тьху
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15.04.2022 04:46 Відповісти
Glory to Ukraine! @Ukrainian_Glory



...готувати спецоперацію,
найняти армію ботів,
витягти мертвечука - і отут бац!
мацкву *******!
Витьок ніхто не цікавить, всі славлять Пороха та Турчинова!
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15.04.2022 00:12 Відповісти
мацву захерячили чтобы отвлечь от мертветчука...)))
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15.04.2022 01:00 Відповісти
так сткоро ***** зах..ярят и витьок будет работать в верховной раде
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15.04.2022 04:47 Відповісти
вова 853й хто це сказав... - аналітег той ще...
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15.04.2022 00:13 Відповісти
Той випадок, коли премія Дарвіна запізнилася на 8 років.
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15.04.2022 00:14 Відповісти
а можно узнать, когда это зеленое чудо руководит воюющей страной? когда? если оно каждый час запиливает свои видосики, круглосуточно не вылазя из телека? это ж просто какая-то говорящая голова, а не президент!!! и когда ты, наконец, побреешься, Вован? и шоблу свою побреешь, хватит из себя устало-замученных корчить, вы ж не в Мариуполе, в окружении, уже два месяца сидите, а в ОПе, с кучей обслуги за народные деньги, можете и побриться ... или имиджмейкеры не советуют??
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15.04.2022 00:16 Відповісти
понти - зелене все.
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15.04.2022 00:18 Відповісти
Так вони свою мужність демонструють.
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15.04.2022 00:22 Відповісти
настало врємя офуїтєльних історій коментарі за посиланням теж раджу
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3176268779308584

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15.04.2022 00:23 Відповісти
он просто убогий жалкий злобный гоблин его даже кацапы которые его поставили ненавидят
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15.04.2022 04:49 Відповісти
- Та де ж він *****!
- Пошукай отам..
- Та я там вже шукав!
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15.04.2022 00:19 Відповісти
Та ну? А ми не знали і нам про це не казали 8 років? Казали і попереджали, а ми будували дороги і мости. Питання; це робилося навмисно чи до дурості, точніше - по приколу? Нам би сьогодні 5 дивізіонів "Нептун" і 5 дивізіонів "Грім", і 5 дивізаонів "Ольха" і САУ "Богдана" штук сто, то кацапи і навіть думки не мали б нападати, а так "какая разница" краще дороги?
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15.04.2022 00:22 Відповісти
Нова методичка з кремля прийшла.
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15.04.2022 01:40 Відповісти
точно ...
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15.04.2022 04:50 Відповісти
Наступною "головною ціллю" для них має стати "здохнуть бєз мук"
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15.04.2022 01:41 Відповісти
Що зеДебіл вже не ціль №1
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15.04.2022 07:27 Відповісти
 
 