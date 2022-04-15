Донбас для Росії - головна мішень, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти прагнуть знищити Донбас в першу чергу.
Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"За 50 днів повномасштабного вторгнення РФ вони показали, що саме Донбас для Росії - це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. Саме Луганську і Донецьку області. Російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі.
Вони примусово забирають мешканців цих областей у свою армію. Вони кидають їх у найстрашніші бої. Буквально в лоб нашій обороні. Вони руйнують міста і села Донбасу. Спалюють усе, що витримало 8 років тієї війни", - наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+12 Максім ХОЙ 07fb0949
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