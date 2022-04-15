У Маріуполі зруйновано 95% усіх будівель, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що у Маріуполі, ймовірно, загинули десятки тисяч людей.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

"95% усіх будівель, 95% зруйновано у Маріуполі! Це одне з найбільших міст не лише в Україні, а й у Європі. 500 тисяч мешканців. 500 тисяч людей Скільки з них убито – ніхто не знає. Ніхто не знає, скільки людей лишилося. Ніхто не знає", - зазначив президент.

Також Зеленський повідомив, що російські окупанти привезли до Маріуполя крематорії, аби спалювати тіла вбитих українців.

"Вони просто спалюють трупи людей, щоб було мінімум доказів. Але все одно, ви бачите – у Бучі, Бородянці, Дмитрівці – цього не буде достатньо, щоб сховати все це. Це неможливо, тож докази будуть", - додав глава держави.

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