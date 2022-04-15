Французькі жандарми допомагають в Україні збирати докази російських злочинів, - Макрон

Французькі правоохоронці допомагають збирати докази злочинів російських окупантів в Україні.

Про це у Twitter повідомив французький лідер Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні скоєно жахливі злочини. На місцях наші жандарми та експерти допомагають українському та міжнародному правосуддю збирати докази та встановлювати відповідальність", - йдеться в повідомленні.

За словами Макрона, російську владу потрібно притягнути до відповідальності.

"Немає миру без справедливості", - підсумував він.

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