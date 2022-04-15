Французькі жандарми допомагають в Україні збирати докази російських злочинів, - Макрон
Французькі правоохоронці допомагають збирати докази злочинів російських окупантів в Україні.
Про це у Twitter повідомив французький лідер Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.
"В Україні скоєно жахливі злочини. На місцях наші жандарми та експерти допомагають українському та міжнародному правосуддю збирати докази та встановлювати відповідальність", - йдеться в повідомленні.
За словами Макрона, російську владу потрібно притягнути до відповідальності.
"Немає миру без справедливості", - підсумував він.
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Тобто, жандарми збирають докази москальських злочинів, а ти нам втираєш про "братні народи" ?
Espèce de salaud !
Вже випили свої франтавиє100грамм і дивляться сни про пломбір за20 копійок?