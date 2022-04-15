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Франція (2905) Макрон Емманюель (1326)

Французькі жандарми допомагають в Україні збирати докази російських злочинів, - Макрон

макрон

Французькі правоохоронці допомагають збирати докази злочинів російських окупантів в Україні.

Про це у Twitter повідомив французький лідер Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні скоєно жахливі злочини. На місцях наші жандарми та експерти допомагають українському та міжнародному правосуддю збирати докази та встановлювати відповідальність", - йдеться в повідомленні.

За словами Макрона, російську владу потрібно притягнути до відповідальності.

"Немає миру без справедливості", - підсумував він.

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Про братні народи вже не каже?
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15.04.2022 01:31 Відповісти
ну жандармы точно про братьев не говорят
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15.04.2022 01:36 Відповісти
Хороший мальчик. Исправился, но еще не понял. Что это война.
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15.04.2022 01:51 Відповісти
да мы помним-братские народы как французы и англичане
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15.04.2022 02:10 Відповісти
Подзвони *****,привітайся.
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15.04.2022 02:47 Відповісти
Ти - просто придурок, макрон.
Тобто, жандарми збирають докази москальських злочинів, а ти нам втираєш про "братні народи" ?

Espèce de salaud !
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15.04.2022 04:25 Відповісти
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15.04.2022 06:47 Відповісти
Щось малувато ідіотів зі звинуваченнями до Макрона.
Вже випили свої франтавиє100грамм і дивляться сни про пломбір за20 копійок?
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15.04.2022 07:36 Відповісти
 
 