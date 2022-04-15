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Росія просить Бразилію допомогти уникнути санкцій, - Reuters
Російський Мінфін просить Бразилію підтримати РФ у МВФ, Світовому банку та G20, щоб Росія змогла протистояти санкціям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters
Видання повідомляє, що в його розпорядженні опинився лист від голови російського Мінфіну Антона Силуанова до його колеги в Бразилії.
У листі Росія просить Бразилію про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти санкціям, які запровадив Захід проти РФ через вторгнення, війну та звірства російських окупантів в Україні.
Топ коментарі
+27 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар15.04.2022 02:04
+22 Jimmy Hill
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+20 Тетяна Тать
показати весь коментар15.04.2022 02:06
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Будь ласка, зачекайте...
Хлебный отдел.
У заставленного водкой прилавка продавщица объясняет покупательнице:
- По данным опроса большинство хочет водку!
Не хотите, всё равно купите.
В продаже нет ничего, кроме водки.
где много-много диких обязян!
Цирк какой то
У него тут между "курском" и "москвой" перерывчик небольшой
а его в Бразилию понесло.
Ты не от санкций нычку ищи а от Гааги, долбак кроваввый
але ж ні, москальскальське падло
буде кору їсти і в лаптях ходити
зато «вєлікая імперія»
Так вам же ****** репоедам санкции же на пользу - пользуйтесь, уродливые тупые суки.
вона ще в науру нічого не просила?