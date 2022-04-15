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Росія просить Бразилію допомогти уникнути санкцій, - Reuters

санкції

Російський Мінфін просить Бразилію підтримати РФ у МВФ, Світовому банку та G20, щоб Росія змогла протистояти санкціям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters

 Видання повідомляє, що в його розпорядженні опинився лист від голови російського Мінфіну Антона Силуанова до його колеги в Бразилії.

У листі Росія просить Бразилію про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти санкціям, які запровадив Захід проти РФ через вторгнення, війну та звірства російських окупантів в Україні.

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Топ коментарі
+27
Якщо Господь проти вас, кацапня погана, то хто ж тожі за вас впишеться? Виявляється, на флагман кацапського ЧФ ракетному крейсері "мацква" зберігалася християнська св'ятиня - частинка Животворящого Хреста. Але тим не менше "мацква" затонула. 😊 Отже, Господь не вважав за потрібне рятувати слуг диявола. Чому релігійні бразильці, добрі і ревні католики мають чинити інакше?
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15.04.2022 02:04
+22
Так что козломордые твари - ваши писькандеры уже не смеются, уже на пол - шестого
Так вам же ****** репоедам санкции же на пользу - пользуйтесь, уродливые тупые суки.
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15.04.2022 02:12
+20
Я донна путя из Бразилии
где много-много диких обязян!

Цирк какой то

У него тут между "курском" и "москвой" перерывчик небольшой
а его в Бразилию понесло.

Ты не от санкций нычку ищи а от Гааги, долбак кроваввый
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15.04.2022 02:06
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Еквадор попросіть ще про підтримку, долбни російські
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15.04.2022 01:57 Відповісти
ага.. Эритрею )))))))))))))))))))))
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15.04.2022 08:13 Відповісти
Еще Бразилию кремлевский Обмылок в свои нацистские дела не втягивал. Самому на дно ему страшно идти
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15.04.2022 02:00 Відповісти
************ начал скулить⚠️. Где то ещё неделька пройдёт и уже будет говорить, что что то пошло не по плану💥👍
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15.04.2022 03:00 Відповісти
Якщо Господь проти вас, кацапня погана, то хто ж тожі за вас впишеться? Виявляється, на флагман кацапського ЧФ ракетному крейсері "мацква" зберігалася християнська св'ятиня - частинка Животворящого Хреста. Але тим не менше "мацква" затонула. 😊 Отже, Господь не вважав за потрібне рятувати слуг диявола. Чому релігійні бразильці, добрі і ревні католики мають чинити інакше?
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15.04.2022 02:04 Відповісти
або цю святиню за давньою російською звичкою сп*здили ще до погрузки на мацкву
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15.04.2022 02:14 Відповісти
підробка від товариша СІ
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15.04.2022 05:29 Відповісти
Через те що там зберігалася частинка Хреста,все що сталося треба називати сходом Благодатного Огня (не моє ).
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15.04.2022 08:48 Відповісти
Вроде бы командующий Черноморским флотом рашки арестован.
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15.04.2022 02:05 Відповісти
Нептуном?
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15.04.2022 02:24 Відповісти
Обычный продуктовый магазин.
Хлебный отдел.
У заставленного водкой прилавка продавщица объясняет покупательнице:
- По данным опроса большинство хочет водку!
Не хотите, всё равно купите.
В продаже нет ничего, кроме водки.
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15.04.2022 02:06 Відповісти
Я донна путя из Бразилии
где много-много диких обязян!

Цирк какой то

У него тут между "курском" и "москвой" перерывчик небольшой
а его в Бразилию понесло.

Ты не от санкций нычку ищи а от Гааги, долбак кроваввый
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15.04.2022 02:06 Відповісти
все що треба це зупинити війну,
але ж ні, москальскальське падло
буде кору їсти і в лаптях ходити
зато «вєлікая імперія»
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15.04.2022 02:12 Відповісти
80 процентів тих що звідти не втекли, - знають про життя за кордоном лише з телевізора, значна частка щиро вірить в те що в Америці все погано і живуть там так само убого як і у мордорі, ну можливо трохи краще. Це може виглядати як жарт, але насправді це шокуюча правда...
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15.04.2022 02:27 Відповісти
Так что козломордые твари - ваши писькандеры уже не смеются, уже на пол - шестого
Так вам же ****** репоедам санкции же на пользу - пользуйтесь, уродливые тупые суки.
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15.04.2022 02:12 Відповісти
да мало ли бразилии пэдров?
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15.04.2022 02:12 Відповісти
Пізда кацапам
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15.04.2022 02:13 Відповісти
Як припекло то вже не "бразільскіє макакі"?
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15.04.2022 02:18 Відповісти
І Аргентину попросити про дозвіл на проживання
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15.04.2022 02:25 Відповісти
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15.04.2022 02:28 Відповісти
Кофею для сруссиано пришлите рашистам.
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15.04.2022 02:58 Відповісти
Нужно обозначить, что санкции будут вводиться против тех, кто пытается их обходить и кто будет пытается торговать с Россией, то тот не будет тогда вести торговлю со странами Запада. Пусть выбирают рынок и надо ли оно им.
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15.04.2022 03:19 Відповісти
Вы правы .Надеюсь Бразилия пошлет русню за кораблем. Много лет стоял на линии Западная Европа - Бразилия . Перевозили грузы : из Европы удобрения в Бразилию ( в основном из Германии) ,из Бразилии ( иногда Аргентины ) зерновые , сахар, реже металл. Т.е. вряд ли Бразилия да и другие страны Южной Америки захотят терять налаженный рынок сбыта своей продукции в Европе из-за возможных санкций.
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15.04.2022 07:38 Відповісти
Это новая минисребреница где сербы убили 8 тысяч мирных мусульман..
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15.04.2022 03:43 Відповісти
попросіть ерітрею і буркіна-фасо
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15.04.2022 04:11 Відповісти
https://t.me/military_az/17472 ОАЭ отправили в Украину самолет с 50 тоннами гуманитарного груза и оборудованными машинами скорой помощи - сообщает украинское посольство в Объединенных Арабских Эмиратах.
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15.04.2022 04:56 Відповісти
Силуетов пише листи, щоб потім показати подельниками - ми тоже старались, но нас послали.....
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15.04.2022 05:33 Відповісти
шо відповів дон Педро?
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15.04.2022 06:01 Відповісти
...послав за кораблем
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15.04.2022 06:05 Відповісти
за мацквой на дно?
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15.04.2022 06:09 Відповісти
кацапія - ніщiнка...
вона ще в науру нічого не просила?
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15.04.2022 06:03 Відповісти
Навіщо? Санкції тільки на користь!
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15.04.2022 06:13 Відповісти
кажуть злі язикі - бананові шкурки теж скоро будуть в дефіциті на "матушке"...
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15.04.2022 07:35 Відповісти
Дивно, як це зєля ще не зкорешався з президентом Бразилії, там як раз той формат, який так любить клоун, і який потім штирхає ніж у спину
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15.04.2022 07:40 Відповісти
Знаючи як бразильці все роблять і дотримуються своїх обіцянок я можу тільки сказати: нехай щастить.
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15.04.2022 07:52 Відповісти
Дайте їм пару диких обізян. Нехай бавляться!
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15.04.2022 08:02 Відповісти
А шо так? Кацапи полюбили "страну бразильских мавпочок"?
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15.04.2022 08:26 Відповісти
Ну, що, Путлер йде за своїм батьком і вчителем Гітлером - він та його генерали теж дуже ********* Південну Америку, особливо після війни... Доживали там, помінявши прізвище Мюллер чи Шмідт на Гомес чи Енрікес, переховуючись від Моссада. Не всі спромоглись...
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15.04.2022 09:37 Відповісти
 
 