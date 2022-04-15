Службовця "Укрзалізниці" підозрюють у співпраці з окупантами, - прокуратура Києва
Печерською окружною прокуратурою міста Києва спільно з працівниками Служби безпеки України та за сприяння апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" викрито службову особу АТ "Укрзалізниця" - мешканця Бучанського району Київщини - у здійсненні колабораційної діяльності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Як зазначається, у ході досудового розслідування встановлено, що чоловік, проживаючи в одному із населених пунктів Бучанського району Київської області, будучи службовою особою АТ "Укрзалізниця", прийняв пропозицію збройних сил РФ про співпрацю.
"Зловмисник систематично протягом березня 2022 року надавав військовослужбовцям держави-агресора, які окупували населений пункт, допомогу, у тому числі продуктами харчування", - йдеться у повідомленні.
У столичній прокуратурі зауважили, що за цим фактом особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме колабораційна діяльність.
Також повідомляється, що підозрюваного взято під варту.
Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.
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Часть 4 ст. 111-1 УК Украины предусматривает уголовную ответственность за передачу материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора, и/или ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора.
Такие действия наказываются штрафом до 10000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 000 грн) или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.