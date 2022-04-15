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Службовця "Укрзалізниці" підозрюють у співпраці з окупантами, - прокуратура Києва

наручники,женщина

Печерською окружною прокуратурою міста Києва спільно з працівниками Служби безпеки України та за сприяння апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" викрито службову особу АТ "Укрзалізниця" - мешканця Бучанського району Київщини - у здійсненні колабораційної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Як зазначається, у ході досудового розслідування встановлено, що чоловік, проживаючи в одному із населених пунктів Бучанського району Київської області, будучи службовою особою АТ "Укрзалізниця", прийняв пропозицію збройних сил РФ про співпрацю.

"Зловмисник систематично протягом березня 2022 року надавав військовослужбовцям держави-агресора, які окупували населений пункт, допомогу, у тому числі продуктами харчування", - йдеться у повідомленні.

У столичній прокуратурі зауважили, що за цим фактом особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме колабораційна діяльність.

Також повідомляється, що підозрюваного взято під варту.

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Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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Чергова смердюча гнида...
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15.04.2022 09:44 Відповісти
Зраднику світить пожиттєве !
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15.04.2022 09:46 Відповісти
Штраф заплатит и дальше колаборантить будет :

Часть 4 ст. 111-1 УК Украины предусматривает уголовную ответственность за передачу материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора, и/или ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора.

Такие действия наказываются штрафом до 10000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 000 грн) или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.
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15.04.2022 10:12 Відповісти
Не на С ім'я починається часом?))
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15.04.2022 09:50 Відповісти
ОП ще перевірте. татаров там, єрмак, арахамія, вот ето вот всьо.
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15.04.2022 10:00 Відповісти
чому тільки татарова і єрмака? А подоляка, демченко,портнова,все ДБР і третину СБУ і прокуратури.
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15.04.2022 10:16 Відповісти
Укрзалізниця, Енергоатом, Укроборонпром - це просто розсадник кацапських диверсантів, не кажучи вже про СБУ та Банкову
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15.04.2022 14:30 Відповісти
Якщо продуктами допомагав - це мала "рибка". Треба скоріше тих брати, що списки і адреси атовців, активістів, держслужбовців фсбшникам передавали. І шукати портнова, який ще до війни закликав своїх поплічників створювати такі списки для подальшої передачі окупантам. Знав портнов, що агресія рашки продовжиться і будуть окупація, тортури, страти, і закликав своїх ретельно готуватись до співучасті в цих злочинах.
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15.04.2022 19:55 Відповісти
 
 