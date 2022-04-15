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Зґвалтування в умовах війни – це також воєнний злочин, – прокурор Крим

насильство,згвалтування

Факти зґвалтувань, вчинені російськими військовими на території України, розслідуються як воєнні злочини.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів заступник прокурора Київської області Максим Крим.

"Є міжнародні протоколи розслідування воєнних злочинів, а зґвалтування в умовах війни - це також воєнний злочин, - На жаль, в умовах окупації жертви сексуального насильства не мають можливості звернутися по допомогу до медиків та правоохоронців. Для слідства дуже важливо, аби постраждалі, в силу своїх можливостей, зафіксували всі деталі злочину. Розуміємо, що жертвам дуже важко і фізично і психологічно після пережитого, але ми закликаємо їх звертатися по допомогу, у тому числі до правоохоронних органів із відповідними заявами, як тільки вони матимуть змогу. Це потрібно для того, аби встановити винних осіб і притягнути їх до відповідальності за скоєне", - зазначив він.

За його словами, постраждалим варто за першої можливості, з урахуванням морально-психологічного стану, звернутися до правоохоронців. Навіть, якщо з моменту скоєння такого злочину пройшов якийсь час, оскільки територія була тимчасово окупована. Саме звернення потерпілої особи дає можливість встановити особу злочинця та притягнути його до відповідальності.

"В нас достатньо можливостей для доведення цих фактів на будь-якій стадії виявлення, - запевнив прокурор. - Кожна заява потерпілої особи обов’язково реєструється і розпочинається кримінальне провадження, у рамках якого збираються всі докази. Жоден факт, коли особа заявляє про те, що її зґвалтували, не залишається поза увагою правоохоронців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зґвалтування жінок на Київщині було масовим, десятки потерпілих звертаються по допомогу, - Денісова

Повний текст інтерв'ю заступника прокурора Київської області Максима Крима для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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Навального розкритикували за заклик замість Джавелін дати грошей на його діяльність

цей хороший руцке зламавася, несіть іншого...
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15.04.2022 11:08 Відповісти
зачем нам хорошие русские?

пусть чем хуже для России - тем лучше нам. Так что пусть у них будет Навальный. или Собчак. Сделает Россию слабее, чем Украине плохо?
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15.04.2022 11:16 Відповісти
видел видео когда то, как в офис Навального ходит Пригожин - повар Путина. Есть вероятность, что спецслужбы России большинство оппозиционеров сами и создали, чтобы контролировать. Но это не важно. Потому что политики в РФ больше не будет и Россия скоро развалится!
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15.04.2022 11:34 Відповісти
Насильників треба відпускати на площах у натовп, і все. Ну добре, не відпускати, а то закордонні партнери не так зрозуміють,, а погано охороняти, я б їм очі подряпала тварюкам таких.
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15.04.2022 11:20 Відповісти
Насильники должны получить от пожизненного до смертной казни на трибунале! И дать жертвам их решать, какое наказание будет справедливо - пожизненный срок или могут выбирать смертную казнь из смертельной инъекции, электрического стула, повешенья, расстрел, обезглавливание, газовая камера.
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15.04.2022 11:31 Відповісти
Если добиться абсолютной справедливости, то с насильниками должны поступить также, как они поступили.
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15.04.2022 11:35 Відповісти
 
 