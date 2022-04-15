Зґвалтування в умовах війни – це також воєнний злочин, – прокурор Крим

Факти зґвалтувань, вчинені російськими військовими на території України, розслідуються як воєнні злочини.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів заступник прокурора Київської області Максим Крим.

"Є міжнародні протоколи розслідування воєнних злочинів, а зґвалтування в умовах війни - це також воєнний злочин, - На жаль, в умовах окупації жертви сексуального насильства не мають можливості звернутися по допомогу до медиків та правоохоронців. Для слідства дуже важливо, аби постраждалі, в силу своїх можливостей, зафіксували всі деталі злочину. Розуміємо, що жертвам дуже важко і фізично і психологічно після пережитого, але ми закликаємо їх звертатися по допомогу, у тому числі до правоохоронних органів із відповідними заявами, як тільки вони матимуть змогу. Це потрібно для того, аби встановити винних осіб і притягнути їх до відповідальності за скоєне", - зазначив він.

За його словами, постраждалим варто за першої можливості, з урахуванням морально-психологічного стану, звернутися до правоохоронців. Навіть, якщо з моменту скоєння такого злочину пройшов якийсь час, оскільки територія була тимчасово окупована. Саме звернення потерпілої особи дає можливість встановити особу злочинця та притягнути його до відповідальності.

"В нас достатньо можливостей для доведення цих фактів на будь-якій стадії виявлення, - запевнив прокурор. - Кожна заява потерпілої особи обов’язково реєструється і розпочинається кримінальне провадження, у рамках якого збираються всі докази. Жоден факт, коли особа заявляє про те, що її зґвалтували, не залишається поза увагою правоохоронців".

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