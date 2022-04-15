У Німеччині заарештували членів ультраправої групи
Четверо ультраправих активістів у Німеччині було заарештовано за підозрою у змові з метою викрадення міністра та знищення енергетичних об'єктів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.
Підозрювані входять до групи Vereinte Patrioten ("Об'єднані патріоти"), яка виступає проти введених у країні обмежень через COVID-19 і сподівається повалити німецьку демократію, створивши умови для громадянської війни.
В результаті поліцейських рейдів було вилучено 8900 євро готівкою, іноземної валюти на суму понад 10 000 євро, золотих злитків, срібних монет, боєприпасів та близько двох десятків одиниць вогнепальної зброї, зокрема автомат Калашникова.
Однією з ймовірних цілей викрадення групи був міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах. Пізніше він сказав, що був "приголомшений" їхніми діями.
Нагадаємо, 7 квітня німецький парламент відхилив законопроєкт, який би зробив вакцинацію від коронавірусу обов'язковою з 60-річного віку. Лаутербах просував обов'язкову вакцинацію для всіх старше 18 років, але, не зумівши зібрати достатню підтримку, щоб висунути таку пропозицію, він зрештою здався і запропонував м'якший варіант.
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Должность: командир фрегата пр. 11356 «Адмирал Эссен» (с 16.12.2016) (пункт базирования: АР Крым, г. Севастополь.).
Ранее: старший помощник командира крейсера «Москва».
Должность: командир фрегата пр. 11356 «Адмирал Эссен» (с 16.12.2016) (пункт базирования: АР Крым, г. Севастополь.).
Ранее: старший помощник командира крейсера «Москва».
так шо Кубань наша з висилкою насeленія від туда за кацапський счет?
Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) подала до прокуратури Берліна заяву про порушення кримінальної справи у зв'язку з можливим розголошенням відомостей, що становлять держтаємницю, оприлюднених під час закритих слухань стосовно https://www.dw.com/uk/viina-rosii-proty-ukrainy/t-60899321 війни РФ проти України .
За даними AFP, Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила радіопереговори військових Збройних сил РФ, в яких міститься докладна інформація про https://www.dw.com/uk/viina-rf-proty-ukrainy-yak-yes-dopomahaie-rozsliduvanniu-voiennykh-zlochyniv/a-61477583 вбивства українських мирних жителів . Існує підозра, що деталі переговорів пізніше було передано ЗМІ.
https://www.dw.com/uk/u-frn-rozsliduvatymut-mozhlyve-rozgholoshennia-derzhtaiemnytsi-shchodo-ukrainy/a-61482914
https://www.youtube.com/watch?v=RZexFmmibZ4&t=95s
Рішення щодо Штайнмайєра було емоційне, але правильне - Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ у Порошенка.
https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY
Треба думати головою але в зеЛоха там щось інше. А Клімкіну що він не при справах.
"На жаль, змушений сказати так: українська сторона припустилася дипломатичної помилки. Федеральний президент - це Німеччина. І тому відмова від президента Зеленського - це відмова для Німеччини", Джерело:
Напередодні другого туру виборів згідно з опитуванням Макрон лідирує з результатом 54% проти 46% Ле Пен .
Макрон в основному лідирує серед людей у віці 70 років і старше (70% проти 30% у Марін Ле Пен), але у віковій категорії від 35 до 49 років Макрон відстає від Ле Пен в межах статистичної похибки - 49% проти 51%.