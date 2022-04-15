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Німеччина (7101) змова (51)

У Німеччині заарештували членів ультраправої групи

німеччина

Четверо ультраправих активістів у Німеччині було заарештовано за підозрою у змові з метою викрадення міністра та знищення енергетичних об'єктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Підозрювані входять до групи Vereinte Patrioten ("Об'єднані патріоти"), яка виступає проти введених у країні обмежень через COVID-19 і сподівається повалити німецьку демократію, створивши умови для громадянської війни.

В результаті поліцейських рейдів було вилучено 8900 євро готівкою, іноземної валюти на суму понад 10 000 євро, золотих злитків, срібних монет, боєприпасів та близько двох десятків одиниць вогнепальної зброї, зокрема автомат Калашникова.

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Однією з ймовірних цілей викрадення групи був міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах. Пізніше він сказав, що був "приголомшений" їхніми діями.

Нагадаємо, 7 квітня німецький парламент відхилив законопроєкт, який би зробив вакцинацію від коронавірусу обов'язковою з 60-річного віку. Лаутербах просував обов'язкову вакцинацію для всіх старше 18 років, але, не зумівши зібрати достатню підтримку, щоб висунути таку пропозицію, він зрештою здався і запропонував м'якший варіант.
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Топ коментарі
+26
Командир крейсера "москва", капитан 1 ранга - Куприн Антон Валерьевич - погиб во время взрыва и пожара на борту👍
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15.04.2022 12:50
+13
Агентура кацапская, нет сомнений
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15.04.2022 12:48
+9
Сто працентав лапатнікі как всєгда ні-прі-чьом...
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15.04.2022 12:49
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Агентура кацапская, нет сомнений
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15.04.2022 12:48 Відповісти
Сто працентав лапатнікі как всєгда ні-прі-чьом...
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15.04.2022 12:49 Відповісти
Іноземна валюта на сумму понад 10 000 євро - що ж це було ? А може те вже й не зовсім валюта .
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15.04.2022 12:50 Відповісти
може форинтів Орбан позичив)
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15.04.2022 13:00 Відповісти
Командир крейсера "москва", капитан 1 ранга - Куприн Антон Валерьевич - погиб во время взрыва и пожара на борту👍
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15.04.2022 12:50 Відповісти
Это он представлялмя русским военным кораблем?
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15.04.2022 12:54 Відповісти
представлялся
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15.04.2022 12:56 Відповісти
Преставився....
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15.04.2022 14:03 Відповісти
"Весь экипаж крейсера был эвакуирован" - получается труп капитана это тоже эвакуация. Надеюсь что 500 остальных тоже в таком виде эвакуировано.
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15.04.2022 12:56 Відповісти
а то что на фотке капитан второго ранга - это его повысили после смерти?
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15.04.2022 13:26 Відповісти
Что-то вы напутали
Должность: командир фрегата пр. 11356 «Адмирал Эссен» (с 16.12.2016) (пункт базирования: АР Крым, г. Севастополь.).
Ранее: старший помощник командира крейсера «Москва».
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15.04.2022 13:51 Відповісти
Что-то вы напутали
Должность: командир фрегата пр. 11356 «Адмирал Эссен» (с 16.12.2016) (пункт базирования: АР Крым, г. Севастополь.).
Ранее: старший помощник командира крейсера «Москва».
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15.04.2022 13:51 Відповісти
Хотя фиг его знает, может это старые данные
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15.04.2022 13:53 Відповісти
По сост. на 2021 - командир ГРКР «Москва», капитан 1 ранга. https://myrotvorets.center/criminal/kuprin-anton-valerevich/
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15.04.2022 14:05 Відповісти
russen kazapen und moskalieren, russen soldaten, gut kapitulieren
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15.04.2022 12:51 Відповісти
А ще напевно знайдені вушанки та балалайки
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15.04.2022 12:52 Відповісти
я б ще по канадіі пройшовся по трампістах ультразбочених....
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15.04.2022 12:52 Відповісти
о рашисти диверсантів активували ,роками фінансували ці ячейки терористів..
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15.04.2022 12:53 Відповісти
Кремль смикає за ниточки своєї агентури. Нічого нового.
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15.04.2022 12:56 Відповісти
такі самі організації є у Франції де їх спецслужби взагалі проспали,але там ***** поки робить ставку на ле-пен,але якщо вона програє підуть накази з москви робити теракти..
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15.04.2022 12:56 Відповісти
2 Нептуни і нема мацкви...
так шо Кубань наша з висилкою насeленія від туда за кацапський счет?
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15.04.2022 13:04 Відповісти
150% кацапье постаралось. Спящих ячеек тут как грязи. Надеемся как всегда на их криворукость и тупизм. Пусть сами себя попереубивают.
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15.04.2022 13:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OcvIpaVD9cU Машинґвери Штурмґевери…хтось зависне на ґіляці..
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15.04.2022 13:14 Відповісти
У фріців злочини орків в Україні державна таємниця.

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) подала до прокуратури Берліна заяву про порушення кримінальної справи у зв'язку з можливим розголошенням відомостей, що становлять держтаємницю, оприлюднених під час закритих слухань стосовно https://www.dw.com/uk/viina-rosii-proty-ukrainy/t-60899321 війни РФ проти України .

За даними AFP, Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила радіопереговори військових Збройних сил РФ, в яких міститься докладна інформація про https://www.dw.com/uk/viina-rf-proty-ukrainy-yak-yes-dopomahaie-rozsliduvanniu-voiennykh-zlochyniv/a-61477583 вбивства українських мирних жителів . Існує підозра, що деталі переговорів пізніше було передано ЗМІ.

https://www.dw.com/uk/u-frn-rozsliduvatymut-mozhlyve-rozgholoshennia-derzhtaiemnytsi-shchodo-ukrainy/a-61482914
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15.04.2022 13:18 Відповісти
Ви незрозуміли!Після того як пішов розголос від "кротів" закритої інформації, рашисти швидко закрили канали отримання інформації про їхні дії.На них збирали базу доказів.
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15.04.2022 13:44 Відповісти
Для захисників штаймаєра, а особливо тим хто вимагав навіть вибачитись перед фріцом, рекомендую послухати інтерв'ю посла України в Німеччині Андрія Мельника.
https://www.youtube.com/watch?v=RZexFmmibZ4&t=95s

Рішення щодо Штайнмайєра було емоційне, але правильне - Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ у Порошенка.

https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY
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15.04.2022 13:23 Відповісти
Авжеж. Єрмак та Дємченко поганого не порадять. Правда ж?
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15.04.2022 13:39 Відповісти
Не правильне тому зеля дав задню, наслідки будуть німці вже, проте заявили.
Треба думати головою але в зеЛоха там щось інше. А Клімкіну що він не при справах.
"На жаль, змушений сказати так: українська сторона припустилася дипломатичної помилки. Федеральний президент - це Німеччина. І тому відмова від президента Зеленського - це відмова для Німеччини", Джерело:
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15.04.2022 13:41 Відповісти
До чого тут Україна та її керівництво?Розголос закритої інформації пішов з ФРН!
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15.04.2022 13:46 Відповісти
У Франції треба пів країни арештувати.

Напередодні другого туру виборів згідно з опитуванням Макрон лідирує з результатом 54% проти 46% Ле Пен .
Макрон в основному лідирує серед людей у віці 70 років і старше (70% проти 30% у Марін Ле Пен), але у віковій категорії від 35 до 49 років Макрон відстає від Ле Пен в межах статистичної похибки - 49% проти 51%.
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15.04.2022 13:27 Відповісти
Нехай боневтік наїде ще на Макрона, він напевне хоче Ле Пен.
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15.04.2022 13:43 Відповісти
 
 