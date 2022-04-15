У Німеччині заарештували членів ультраправої групи

Четверо ультраправих активістів у Німеччині було заарештовано за підозрою у змові з метою викрадення міністра та знищення енергетичних об'єктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Підозрювані входять до групи Vereinte Patrioten ("Об'єднані патріоти"), яка виступає проти введених у країні обмежень через COVID-19 і сподівається повалити німецьку демократію, створивши умови для громадянської війни.

В результаті поліцейських рейдів було вилучено 8900 євро готівкою, іноземної валюти на суму понад 10 000 євро, золотих злитків, срібних монет, боєприпасів та близько двох десятків одиниць вогнепальної зброї, зокрема автомат Калашникова.

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Однією з ймовірних цілей викрадення групи був міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах. Пізніше він сказав, що був "приголомшений" їхніми діями.

Нагадаємо, 7 квітня німецький парламент відхилив законопроєкт, який би зробив вакцинацію від коронавірусу обов'язковою з 60-річного віку. Лаутербах просував обов'язкову вакцинацію для всіх старше 18 років, але, не зумівши зібрати достатню підтримку, щоб висунути таку пропозицію, він зрештою здався і запропонував м'якший варіант.