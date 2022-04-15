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Призначено комплексні експертизи, які дозволять встановити обсяги руйнувань та пошкоджень рухомого і нерухомого майна на Київщині, – прокурор Крим

бородянка

Прокуратурою Київської області в рамках розслідування воєнних злочинів, скоєних на Київщині військовими РФ, призначено комплексні експертизи, які мають визначити обсяги збитків.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив заступник прокурора Київської області Максим Крим.

"Казати про обсяги збитків ми зможемо тільки за результатами відповідної експертизи. На сьогоднішній день комплексні експертизи призначено по Бородянці, Бучі й деяких інших містах. Вони дозволять встановити обсяги руйнувань та пошкоджень рухомого і нерухомого майна, визначити матеріальну шкоду", - пояснив він.

За його словами, йдеться по комісійні комплексні судові експертизи зброї, слідів і обставин її використання, військові і товарознавчі експертизи та експертизи вибухових пристроїв.

Назви можуть змінюватися залежно від потреби в залученні додаткових експертів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зґвалтування в умовах війни – це також воєнний злочин, – прокурор Крим

Повний текст інтерв'ю заступника прокурора Київської області Максима Крима для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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Наглая и лживая манипуляция!
Законопроект №7198, который уже быстренько прошел первое чтение, не предусматривает прямой денежной компенсации пострадавшим. Государство, в качестве компенсации, будет предоставлять квадратные метры (догадайтесь с трех раз: кто и как их будет строить). Для этого не нужна никакая "комплексная экспертиза нанесенных убытков". Экспертировать будут только с одной целью: Максимально увеличить свою маржу при распиле "Большого восстановления"!
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15.04.2022 13:36 Відповісти
 
 