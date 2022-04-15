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Новини Війна
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похорон (1277) росія (63614) ФСБ (1429) втрати (4287)

ФСБ просить збільшити витрати держави на поховання російських військових

россия,похороны

Федеральна служба безпеки РФ попросила уряд на 17% збільшити кошти, що виділяють на встановлення надгробків над могилами російських солдатів та офіцерів.

Про це повідомляє російська служба "Бі-бі-сі", інформує Цензор.НЕТ.

ФСБ пропонує збільшити компенсацію витрат на поховання одного загиблого на військовій службі на 7 800 - 11 000 рублів (2800 - 4000 грн. - Ред.). Нова сума видатків має становити від 56 400 до 74 200 рублів (20,5 тис. грн - 27 тис. грн. - Ред.). залежно від статусу військовослужбовця та місця його поховання.

Офіційно прохання пояснюють тим, що ці витрати не потрапили до переліку соціальних виплат, що щороку індексуються.

З початком війни зростання цін у Росії різко прискорилося через західні санкції, втечі бізнесу, паніки покупців і перебоїв з поставками. У річному вираженні у березні інфляція майже досягла 17% – саме на стільки ФСБ і просить збільшити асигнування.

Читайте: Російські військові вбивають за українську приналежність, це - геноцид, - МЗС Польщі

Російська влада лише двічі з початку вторгнення в Україну називала кількість загиблих російських військових. 2 березня міноборони заявило, що їх 498, а 25 березня назвало нову цифру – 1 351 військовослужбовець. 7 квітня прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю Sky News заявив, що російська армія зазнала "значних втрат" в Україні.

Збройні сили України називають значно більшу цифру – близько 20 тисяч осіб.

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Топ коментарі
+35
Кобзон збирає стадіони
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15.04.2022 13:41
+10
Китайцы сориентировались и подняли цену на мешки для удобрений.
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15.04.2022 13:42
+7
Інфляція , квитки дорожчають
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15.04.2022 13:44
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Кобзон збирає стадіони
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15.04.2022 13:41 Відповісти
Інфляція , квитки дорожчають
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15.04.2022 13:44 Відповісти
Аншлаг, навіть шойгу білет узяв. Скоро приєднається.
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15.04.2022 13:56 Відповісти
Китайцы сориентировались и подняли цену на мешки для удобрений.
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15.04.2022 13:42 Відповісти
Зате самі виробники добрив потерпають від збитків
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15.04.2022 13:45 Відповісти
Дохніть за так.
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15.04.2022 13:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pmmyFLtPHsA Маловато будет!
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15.04.2022 13:43 Відповісти
Навіщо збільшувати видатки *Потєрь нет*!
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15.04.2022 13:46 Відповісти
Непредвиденные расходы для москальни
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15.04.2022 13:48 Відповісти
По темі,напишіть хто ще не вступив в війну з рашистами:качки,бджоли,вітер,Рудий ліс і шторм. Уже не беру в рахунок цигано-тракторні війська. Тримайтесь і перемагайте
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15.04.2022 13:50 Відповісти
Зелене листя по лісах і посадках ось-ось завершить підготовчі заходи
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15.04.2022 14:15 Відповісти
Шо, наши бродячие собаки обожрались и уже не справляются?
Сами их жрите!
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15.04.2022 13:51 Відповісти
а когда они 600 тонн своих трупов будут из наших холодильников забирать?
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15.04.2022 13:51 Відповісти
та прикопають їх десь на скотомогильнику та і усе. Натрахані в алкогольному угарі, народжені в бруді, з нікчемним життям та безславною загибеллю. Не ставити ж кожному окремий пам'ятник з зірочкою.
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15.04.2022 15:27 Відповісти
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15.04.2022 13:52 Відповісти
Усіх дохлих кацапів просто загрибати в один скотомогильник
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15.04.2022 13:52 Відповісти
а чего фсб а не мо (минобороны) ???
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15.04.2022 13:54 Відповісти
Їхнє міністерство нападу дуже зайняте =спєцапірациєй=, не має часу займатися закопуванням своїх трупачків.
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15.04.2022 16:45 Відповісти
Всьо ідєт по плану
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15.04.2022 14:03 Відповісти
Кацапським морякам на замітку - півтисячі жмурів з корита Мацква, що пішли на корм одеським бичкам, це неабияка економія для *****...
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15.04.2022 14:20 Відповісти
"Глубінноє государство"...півтора метра під землею...
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15.04.2022 14:39 Відповісти
Надо экономить.
Меняете трубы отопления : кинули туда пару десятков. Вывозите отходы на свалку: добавили несколько штук в мусоровоз. Смекалку проявляйте!
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15.04.2022 15:12 Відповісти
 
 