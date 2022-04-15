Російські військові вбивають за українську приналежність, це - геноцид, - МЗС Польщі
Путін ставить під сумнів існування України, а на тимчасово окупованих територіях росіяни вбивають людей за приналежність до українського народу. Це - геноцид і свою оцінку цьому мають дати міжнародні суди.
На цьому в ефірі телеканалу TVP Info наголосив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Заступник глави польської дипломатії зазначив, що перед збройною агресією Росії в Україні Путін зробив псевдоісторичну доповідь, ставлячи під сумнів існування української держави та українського народу. Він підкреслив, що на ідеологічно-філософському рівні путінська Росія не хоче визнавати Україну як незалежну країну.
"На жаль, путінська банда зробила з цього (доповіді Путіна. - Ред.) конкретні висновки: почали вбивати на окупованих територіях півночі та сходу країни найбільш активних осіб, еліту. Ми це прекрасно знаємо з історії центральної Європи",- підкреслив Пшидач.
Заступник міністра закордонних справ Польщі зазначив, що оцінку цим діям Росії мають дати міжнародні кримінальні суди, місії слідчих вже збирають відповідні докази.
"Натомість, на моє особисте переконання, складно було б це назвати по-іншому, ніж геноцид, коли армія заходить на територію суверенної держави та вбиває людей лише за те, що вони українці",- заявив Пшидач.
Він додав, що термін "геноцид" колись визначив польський юрист єврейського походження Рафал Лемкін, і це визначення відповідає нинішнім діям росіян в Україні.
Пшидач зауважив, що попри те, що визначення "геноцид" є добре відомим, політики з Франції чи Німеччини не хочуть це визнавати, оскільки істеблішмент країн Заходу прагне, аби збройний конфлікт якнайшвидше завершився і можна було б повернутися до нормальних відносин з Росією.
Утім, він зауважив, що ця позиція Заходу потрохи змінюється. Зокрема, донедавна канцлер ФРН Олаф Шольц підкреслював, що Берлін не надасть зброю Україні, а зараз ця позиція вже переглянулася Німеччиною.
"Україна не має часу поки той чи інший німецький чи французький політик дозріють до якоїсь зміни (позиції. – Ред.)",- констатував польський дипломат.
На його переконання, після побаченого на власні очі в Бородянці складно переходити до якоїсь академічної дискусії про те, що відбувається в Україні.
"Добре видно, що людей вбивають з огляду на походження, міста знищуються тільки тому, що вони українські. В цій ситуації треба діяти твердо, і ми, Польща, діємо твердо",- наголосив польський дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
Русские - 932 374 - 57,51%
Украинцы - 683 245 - 42,14%
Национальный состав Белгорода в 2010г.
Русские - 1 404 653 -94,37%
Украинцы - 41 914 - 2,73% !!!
А какой состав был , когда Белгород был украинским , к примеру в 1918 году?
Несмотря на более чем трёхвековое ! проживание в регионе, два крупнейших этнических сообщества сохраняли основные черты национальной идентичности - язык, традиции, материальную культуру и т. д.
Невест и женихов предпочитали выбирать в пределах своего села. Но в том случае, если не могли подыскать невесту в своём селе, украинцы ездили сватать в украинские сёла, как бы далеко они не были расположены
А тюрм! а люду!.. Що й лічить!
Од молдаванина до фінна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує! (іронія)
Ни один народ не вошел в рос империю добровольно.
Народы и их территории захватывались и оккупировались самыми жестокими методами,
а затем также насильственно перемалывались в единый варварский народ.
тож якщо цього разу цивілізований світ не обєднається навколо знищення імперії зла то вона знову пролонлує своє безчесне існування і отркєння всесвіту
Близько 100 000 біженців з України, яких насильно відвезли на територію російської федерації, Кремль збирається розподілити по віддалених малонаселених регіонах та сильно мілітаризованих республіках Кавказу. Про це повідомляє видання Independent.
З урахуванням ситуації, що склалася в Україні російська федерація «схвалює розподіл» громадян за «суб'єктами російської федерації» і просить владу «забезпечити прийом»… 11 398 осіб у Сибір, 7 218 осіб на Далекий Схід та 7 023 особи на Північний Кавказ
. З українським паспортом біженці не можуть соціальних виплат і навіть сім-карток - для цього доводиться відмовлятися від українського громадянства. Мирне населення фактично потрапляє у полон.