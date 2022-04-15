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геноцид (307) путін (23330) росія (63614) МЗС Польщі (215) Пшидач (23)

Російські військові вбивають за українську приналежність, це - геноцид, - МЗС Польщі

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Путін ставить під сумнів існування України, а на тимчасово окупованих територіях росіяни вбивають людей за приналежність до українського народу. Це - геноцид і свою оцінку цьому мають дати міжнародні суди.

На цьому в ефірі телеканалу TVP Info наголосив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Заступник глави польської дипломатії зазначив, що перед збройною агресією Росії в Україні Путін зробив псевдоісторичну доповідь, ставлячи під сумнів існування української держави та українського народу. Він підкреслив, що на ідеологічно-філософському рівні путінська Росія не хоче визнавати Україну як незалежну країну.

"На жаль, путінська банда зробила з цього (доповіді Путіна. - Ред.) конкретні висновки: почали вбивати на окупованих територіях півночі та сходу країни найбільш активних осіб, еліту. Ми це прекрасно знаємо з історії центральної Європи",- підкреслив Пшидач.

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Заступник міністра закордонних справ Польщі зазначив, що оцінку цим діям Росії мають дати міжнародні кримінальні суди, місії слідчих вже збирають відповідні докази.

"Натомість, на моє особисте переконання, складно було б це назвати по-іншому, ніж геноцид, коли армія заходить на територію суверенної держави та вбиває людей лише за те, що вони українці",- заявив Пшидач.

Він додав, що термін "геноцид" колись визначив польський юрист єврейського походження Рафал Лемкін, і це визначення відповідає нинішнім діям росіян в Україні.

Пшидач зауважив, що попри те, що визначення "геноцид" є добре відомим, політики з Франції чи Німеччини не хочуть це визнавати, оскільки істеблішмент країн Заходу прагне, аби збройний конфлікт якнайшвидше завершився і можна було б повернутися до нормальних відносин з Росією.

Утім, він зауважив, що ця позиція Заходу потрохи змінюється. Зокрема, донедавна канцлер ФРН Олаф Шольц підкреслював, що Берлін не надасть зброю Україні, а зараз ця позиція вже переглянулася Німеччиною.

"Україна не має часу поки той чи інший німецький чи французький політик дозріють до якоїсь зміни (позиції. – Ред.)",- констатував польський дипломат.

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На його переконання, після побаченого на власні очі в Бородянці складно переходити до якоїсь академічної дискусії про те, що відбувається в Україні.

"Добре видно, що людей вбивають з огляду на походження, міста знищуються тільки тому, що вони українські. В цій ситуації треба діяти твердо, і ми, Польща, діємо твердо",- наголосив польський дипломат.

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Топ коментарі
+20
Так,це саме геноцид проти незламної української нації.
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15.04.2022 13:30
+8
ТАК! ЦЕ ЧЕРГОВИЙ ГЕНОЦИД! ПОЧИНАЮЧИ З РІЗАНИНИ В БАТУРИНІ (300 РОКІВ НАЗАД), ЧЕРЕЗ ВСІ РЕПРЕСІЇ В РІ, ЧЕРЕЗ ГОЛОДОМОР І ДО НАШОГО ЧАСУ!
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15.04.2022 13:39
+3
Рядки з поеми Т. Г. Шевченка «Кавказ» (1845), в яких дається нищівна характеристика національної політики царизму:
А тюрм! а люду!.. Що й лічить!

Од молдаванина до фінна

На всіх язиках все мовчить,

Бо благоденствує! (іронія)
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15.04.2022 14:08
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Так,це саме геноцид проти незламної української нації.
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15.04.2022 13:30 Відповісти
1
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15.04.2022 13:50 Відповісти
Для раба ворог не рабовласник, а Вільна людина.
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15.04.2022 13:36 Відповісти
ТАК! ЦЕ ЧЕРГОВИЙ ГЕНОЦИД! ПОЧИНАЮЧИ З РІЗАНИНИ В БАТУРИНІ (300 РОКІВ НАЗАД), ЧЕРЕЗ ВСІ РЕПРЕСІЇ В РІ, ЧЕРЕЗ ГОЛОДОМОР І ДО НАШОГО ЧАСУ!
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15.04.2022 13:39 Відповісти
За границей русских везде ждёт то же самое. И пусть не спрашивают « за что.
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15.04.2022 13:52 Відповісти
Национальный состав Белгорода в 1926Г.

Русские - 932 374 - 57,51%

Украинцы - 683 245 - 42,14%

Национальный состав Белгорода в 2010г.

Русские - 1 404 653 -94,37%

Украинцы - 41 914 - 2,73% !!!



А какой состав был , когда Белгород был украинским , к примеру в 1918 году?

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15.04.2022 14:00 Відповісти
Как отмечал Д. И. Багалий «взаимодействие и модификация? великорусов и малорусов были крайне незначительны в пределах Слободской Украины … в силу того, что жили они в разных селениях и редко смешивались друг с другом путём браков»

Несмотря на более чем трёхвековое ! проживание в регионе, два крупнейших этнических сообщества сохраняли основные черты национальной идентичности - язык, традиции, материальную культуру и т. д.

Невест и женихов предпочитали выбирать в пределах своего села. Но в том случае, если не могли подыскать невесту в своём селе, украинцы ездили сватать в украинские сёла, как бы далеко они не были расположены
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15.04.2022 14:52 Відповісти
Рядки з поеми Т. Г. Шевченка «Кавказ» (1845), в яких дається нищівна характеристика національної політики царизму:
А тюрм! а люду!.. Що й лічить!

Од молдаванина до фінна

На всіх язиках все мовчить,

Бо благоденствує! (іронія)
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15.04.2022 14:08 Відповісти
Россия - тюрьма народов была и есть.

Ни один народ не вошел в рос империю добровольно.

Народы и их территории захватывались и оккупировались самыми жестокими методами,

а затем также насильственно перемалывались в единый варварский народ.

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15.04.2022 14:14 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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15.04.2022 14:24 Відповісти
І як бачте проект кацапія доволі успішний більше 300 років існування, а все тому , що цивілізований світ дуже меркантильний і тяготіє до ситості, а орк може жертвувати собою дітьми майбутнім за ради імперії зла
тож якщо цього разу цивілізований світ не обєднається навколо знищення імперії зла то вона знову пролонлує своє безчесне існування і отркєння всесвіту
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15.04.2022 14:29 Відповісти
Да им без разницы фашистам -этнический русских они так же убивают.Немцы кстати своих не расстреливали..
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15.04.2022 14:56 Відповісти
У Кремлі створили план «великого переселення українців»: куди росіяни відправляють біженців

Близько 100 000 біженців з України, яких насильно відвезли на територію російської федерації, Кремль збирається розподілити по віддалених малонаселених регіонах та сильно мілітаризованих республіках Кавказу. Про це повідомляє видання Independent.

З урахуванням ситуації, що склалася в Україні російська федерація «схвалює розподіл» громадян за «суб'єктами російської федерації» і просить владу «забезпечити прийом»… 11 398 осіб у Сибір, 7 218 осіб на Далекий Схід та 7 023 особи на Північний Кавказ

. З українським паспортом біженці не можуть соціальних виплат і навіть сім-карток - для цього доводиться відмовлятися від українського громадянства. Мирне населення фактично потрапляє у полон.
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15.04.2022 14:59 Відповісти
Майже чотириста років росія хоче знищити Украіну ,голодомори ,репресіі ,всякі емські укази і валуєвські циркуляри ітп ,знищити мову ,історичну память ,культуру ,традиціі і ось зараз пряма агресія .росія, це зло,це варвари і доки буде існувати ця тюрма народів буде загроза існуваню украінського народу.
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15.04.2022 15:23 Відповісти
 
 