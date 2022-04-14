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Росія намагається знищити український народ, це геноцид, - прем'єр Латвії Каріньш

каріньш

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що дії Росії в Україні відповідають поняттю "геноцид".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"За всіма ознаками, Росія намагається знищити український народ. На мою думку, це геноцид", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада визнала дії армії РФ на території України геноцидом українського народу

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є ж люди з тямою...
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14.04.2022 22:22 Відповісти
Саме так і тут , хто хоть трохи знає історію Украіни то добре знає , що так відбувадлося століттями !

Тому хочеться знищити москальню під корень , щоби могли спокійно
жити наші майбутні покоління 😠
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14.04.2022 22:27 Відповісти
100% згоден, зараз момент іститини, такий шанс випадає раз на 1000 років!
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14.04.2022 22:31 Відповісти
Павел Картавцев


@kartavcevviach

·
https://twitter.com/kartavcevviach/status/1514672384762159104 56 мин



Пишут,что поставка высоко дальних ракетных систем Украине,вопрос решённый.
Как только ракеты поступят на вооружение ВСУ,под ударом окажется Москва.
Ребята,москвичи,сам вас принять не могу.Но в Читинской области тысячи пустующих домов. Приезжайте.Тут вы будете в полной безопасности
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14.04.2022 22:28 Відповісти
А от пан Омікрон так не думає, він хоче дагаваріца десь пасрєдінє (пасрєдінє Франції здається)
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14.04.2022 22:32 Відповісти
❗️Мразота не залишає спроб мімікрувати під довірені українські ініціативи для збору даних українців.

❗️Будьте уважні! Не підписуйтесь і ні в якому разі не надсилайте свої дані, чи дані ваших знайомих, родичів, друзів!

❗️На скрінах видно різницю в кількості підписників у оригінального каналу "Пошук зниклих" та у фейкового!

❗️Якщо ви підписані на ці ( перший (https://t.me/sheptoon/21444), другий (https://t.me/poshuk_znyklykh) ) канали - негайно відпишіться!

Максимальний репост!
https://t.me/operativnoZSU/19088
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14.04.2022 22:48 Відповісти
 
 