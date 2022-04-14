Росія намагається знищити український народ, це геноцид, - прем'єр Латвії Каріньш
Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що дії Росії в Україні відповідають поняттю "геноцид".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"За всіма ознаками, Росія намагається знищити український народ. На мою думку, це геноцид", - сказав він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Тому хочеться знищити москальню під корень , щоби могли спокійно
жити наші майбутні покоління 😠
@kartavcevviach
·
https://twitter.com/kartavcevviach/status/1514672384762159104 56 мин
Пишут,что поставка высоко дальних ракетных систем Украине,вопрос решённый.
Как только ракеты поступят на вооружение ВСУ,под ударом окажется Москва.
Ребята,москвичи,сам вас принять не могу.Но в Читинской области тысячи пустующих домов. Приезжайте.Тут вы будете в полной безопасности
❗️Будьте уважні! Не підписуйтесь і ні в якому разі не надсилайте свої дані, чи дані ваших знайомих, родичів, друзів!
❗️На скрінах видно різницю в кількості підписників у оригінального каналу "Пошук зниклих" та у фейкового!
❗️Якщо ви підписані на ці ( перший (https://t.me/sheptoon/21444), другий (https://t.me/poshuk_znyklykh) ) канали - негайно відпишіться!
Максимальний репост!
https://t.me/operativnoZSU/19088