Росія намагається знищити український народ, це геноцид, - прем'єр Латвії Каріньш

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що дії Росії в Україні відповідають поняттю "геноцид".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"За всіма ознаками, Росія намагається знищити український народ. На мою думку, це геноцид", - сказав він.

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