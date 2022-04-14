Россия пытается уничтожить украинский народ, это геноцид, - премьер Латвии Кариньш

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что действия России в Украине соответствуют понятию "геноцид".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"По всем признакам, Россия пытается уничтожить украинский народ. На мой взгляд, это геноцид", - сказал он.

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