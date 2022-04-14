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геноцид (416) Латвия (1279)

Россия пытается уничтожить украинский народ, это геноцид, - премьер Латвии Кариньш

каріньш

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что действия России в Украине соответствуют понятию "геноцид".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"По всем признакам, Россия пытается уничтожить украинский народ. На мой взгляд, это геноцид", - сказал он.

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є ж люди з тямою...
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14.04.2022 22:22 Ответить
Саме так і тут , хто хоть трохи знає історію Украіни то добре знає , що так відбувадлося століттями !

Тому хочеться знищити москальню під корень , щоби могли спокійно
жити наші майбутні покоління 😠
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14.04.2022 22:27 Ответить
100% згоден, зараз момент іститини, такий шанс випадає раз на 1000 років!
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14.04.2022 22:31 Ответить
Павел Картавцев


@kartavcevviach

·
https://twitter.com/kartavcevviach/status/1514672384762159104 56 мин



Пишут,что поставка высоко дальних ракетных систем Украине,вопрос решённый.
Как только ракеты поступят на вооружение ВСУ,под ударом окажется Москва.
Ребята,москвичи,сам вас принять не могу.Но в Читинской области тысячи пустующих домов. Приезжайте.Тут вы будете в полной безопасности
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14.04.2022 22:28 Ответить
А от пан Омікрон так не думає, він хоче дагаваріца десь пасрєдінє (пасрєдінє Франції здається)
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14.04.2022 22:32 Ответить
❗️Мразота не залишає спроб мімікрувати під довірені українські ініціативи для збору даних українців.

❗️Будьте уважні! Не підписуйтесь і ні в якому разі не надсилайте свої дані, чи дані ваших знайомих, родичів, друзів!

❗️На скрінах видно різницю в кількості підписників у оригінального каналу "Пошук зниклих" та у фейкового!

❗️Якщо ви підписані на ці ( перший (https://t.me/sheptoon/21444), другий (https://t.me/poshuk_znyklykh) ) канали - негайно відпишіться!

Максимальний репост!
https://t.me/operativnoZSU/19088
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14.04.2022 22:48 Ответить
 
 