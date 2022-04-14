Россия пытается уничтожить украинский народ, это геноцид, - премьер Латвии Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что действия России в Украине соответствуют понятию "геноцид".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"По всем признакам, Россия пытается уничтожить украинский народ. На мой взгляд, это геноцид", - сказал он.
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Тому хочеться знищити москальню під корень , щоби могли спокійно
жити наші майбутні покоління 😠
@kartavcevviach
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https://twitter.com/kartavcevviach/status/1514672384762159104 56 мин
Пишут,что поставка высоко дальних ракетных систем Украине,вопрос решённый.
Как только ракеты поступят на вооружение ВСУ,под ударом окажется Москва.
Ребята,москвичи,сам вас принять не могу.Но в Читинской области тысячи пустующих домов. Приезжайте.Тут вы будете в полной безопасности
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