Российские военные убивают за украинскую принадлежность, это - геноцид, - МИД Польши

Путин подвергает сомнению существование Украины, а на временно оккупированных территориях россияне убивают людей за принадлежность к украинскому народу. Это геноцид, и свою оценку этому должны дать международные суды.

Об этом в эфире телеканала TVP Info отметил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заместитель главы польской дипломатии отметил, что перед вооруженной агрессией россии в Украине путин сделал псевдоисторический доклад, подвергая сомнению существование Украинского государства и украинского народа. Он подчеркнул, что на идеологическо-философском уровне путинская Россия не хочет признавать Украину как независимую страну.

"К сожалению, путинская банда сделала из этого (доклада Путина. – Ред.) конкретные выводы: начали убивать на оккупированных территориях севера и востока страны наиболее активных лиц, элиту. Мы это прекрасно знаем из истории центральной Европы", – подчеркнул Пшидач.

Читайте также: Россия пытается уничтожить украинский народ, это геноцид, - премьер Латвии Кариньш

Заместитель министра иностранных дел Польши отметил, что оценку этим действиям России должны дать международные уголовные суды, миссии следователей уже собирают соответствующие доказательства.

"По моему личному убеждению, сложно было бы это назвать по-другому, чем геноцид, когда армия заходит на территорию суверенного государства и убивает людей только за то, что они украинцы", - заявил Пшидач.

Он добавил, что термин "геноцид" когда-то определил польский юрист еврейского происхождения Рафал Лемкин, и это определение соответствует нынешним действиям россиян в Украине.

Пшидач отметил, что несмотря на то, что определение "геноцид" хорошо известно, политики из Франции либо Германии не хотят это признавать, поскольку истеблишмент стран Запада стремится, чтобы вооруженный конфликт как можно быстрее завершился и можно было бы вернуться к нормальным отношениям с Россией.

Впрочем, он отметил, что эта позиция Запада постепенно меняется. В частности, до недавнего времени канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что Берлин не предоставит оружие Украине, а сейчас эта позиция уже пересмотрелась Германией.

"Украина не располагает временем, пока тот или иной немецкий либо французский политик созреют до какой-либо смены (позиции. – Ред.)",- констатировал польский дипломат.

Читайте также: Рада признала действия армии РФ на территории Украины геноцидом украинского народа

По его убеждению, после увиденного воочию в Бородянке сложно переходить к какой-то академической дискуссии о том, что происходит в Украине.

"Хорошо видно, что людей убивают из-за происхождения, города уничтожаются только потому, что они украинские. В этой ситуации нужно действовать твердо, и мы, Польша, действуем твердо", - подчеркнул польский дипломат.