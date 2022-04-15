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Північна Македонія висилає шістьох російських дипломатів

дипломат

МЗС Північної Македонії повідомило послу РФ Сергію Базднікіну про те, що ще шістьох російських дипломатів оголошено персона нон-грата.

Про це йдеться у заяві МЗС республіки у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні посола РФ у Північній Македонії Сергія Базднікіна було викликано до Міністерства закордонних справ і вручено ноту, в якій повідомлялося, які саме шість дипломатів посольства РФ було оголошено персона нон грата в Північній Македонії", - йдеться у заяві.

Згідно з документом, ці шість дипломатів були залучені до дій, що суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини, і мають залишити країну протягом п'яти днів.

Останніми тижнями деякі європейські країни, а також Японія оголосили про видворення дипломатів РФ.

Наприкінці березня влада Північної Македонії повідомляла про видворення п'яти дипломатів РФ.

Також читайте: Росія висилає співробітника посольства Північної Македонії в Москві, - МЗС РФ

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Сработала "Служба контроля за бешеными дикими животными"?
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15.04.2022 14:03 Відповісти
За русским кораблем))
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15.04.2022 14:22 Відповісти
Браво,Македонія!
Досить агентам ФСБ займатися шпигунською діяльністю.Сподіваюся,це стане прикладом для всіх европейців.
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29.07.2022 16:43 Відповісти
 
 