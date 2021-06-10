Росія висилає співробітника посольства Північної Македонії в Москві, - МЗС РФ
Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Північної Македонії в РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
"10 червня Тимчасовий повірений у справах Республіки Північної Македонії в Російській Федерації О.Чаушевська-Димовська була запрошена в МЗС Росії, де їй вручено ноту Міністерства про оголошення persona non grata співробітника посольства Північної Македонії в Москві", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що такий крок є відповідною на вислання російського дипломата з посольства Росії в Скоп'є, що в МЗС РФ вважають "нічим не мотивованим рішенням".
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