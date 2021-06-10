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Росія висилає співробітника посольства Північної Македонії в Москві, - МЗС РФ

Росія висилає співробітника посольства Північної Македонії в Москві, - МЗС РФ

Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Північної Македонії в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"10 червня Тимчасовий повірений у справах Республіки Північної Македонії в Російській Федерації О.Чаушевська-Димовська була запрошена в МЗС Росії, де їй вручено ноту Міністерства про оголошення persona non grata співробітника посольства Північної Македонії в Москві", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що такий крок є відповідною на вислання російського дипломата з посольства Росії в Скоп'є, що в МЗС РФ вважають "нічим не мотивованим рішенням".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про вислання російського дипломата з Північної Македонії: Недружній акт, будуть заходи у відповідь

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Шота у кацапов совсем беда - даже Македония не удержалась, чтоб их не пнуть...

"Совсем тебя этот гаи не уважает,слушай!"

Россия высылает сотрудника посольства Северной Македонии в Москве, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5788
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10.06.2021 12:20 Відповісти
Россия высылает сотрудника посольства Северной Македонии в Москве, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1942
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10.06.2021 12:22 Відповісти
Это сделано после того как тренер сборной Северной Македонии по футболу не смог гарантировать Путинило что македонцы обыграют сборную Украины на Евро 2021.
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10.06.2021 12:39 Відповісти
 
 