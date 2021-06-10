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Россия высылает сотрудника посольства Северной Македонии в Москве, - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия высылает сотрудника посольства Северной Македонии в Москве, - МИД РФ

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"10 июня Временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации О.Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Северной Македонии в Москве", - следует из сообщения.

Также отмечается, что данная мера является ответной на высылку российского дипломата  из посольства России в Скопье, которую в МИД РФ считают "ничем не мотивированным решением".

Читайте также: МИД РФ о высылке российского дипломата из Северной Македонии: Недружественный акт, ответные меры последуют

Автор: Ірина Дашківська
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Шота у кацапов совсем беда - даже Македония не удержалась, чтоб их не пнуть...

"Совсем тебя этот гаи не уважает,слушай!"

Россия высылает сотрудника посольства Северной Македонии в Москве, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5788
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10.06.2021 12:20 Ответить
Россия высылает сотрудника посольства Северной Македонии в Москве, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1942
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10.06.2021 12:22 Ответить
Это сделано после того как тренер сборной Северной Македонии по футболу не смог гарантировать Путинило что македонцы обыграют сборную Украины на Евро 2021.
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10.06.2021 12:39 Ответить
 
 