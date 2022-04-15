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Італія (1521) Київ (19130) посольство (939) Франція (2906)

Посольства Франції та Італії повертаються до Києва

оборона,київ

Міністерства закордонних справ Італії та Франції заявили про повернення посольств зі Львова до Києва.

про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Лігу.

Зокрема, МЗС Італії повідомило, що країна віддана питанню впровадження санкцій проти Росії та підтримці дипломатичних зусиль щодо припинення війни. Посольство Італії в Україні переїде до Києва відразу після Великодня, який відзначатиметься 17 квітня.

Водночас МЗС Франції пообіцяло повернути посольство країни в українську столицю "найближчим часом", а також поглибити підтримку Францією Україні в усіх сферах протидії війні

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Логично. В Киеве вискарь продается.
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15.04.2022 16:03 Відповісти
 
 