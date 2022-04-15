Посольства Франции и Италии возвращаются в Киев

Министерства иностранных дел Италии и Франции заявили о возвращении посольств из Львова в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В частности, МИД Италии сообщил, что страна предана вопросу введения санкций против России и поддержке дипломатических усилий по прекращению войны. Посольство Италии в Украине переедет в Киев сразу после Пасхи, которая будет отмечаться 17 апреля.

В то же время МИД Франции пообещал вернуть посольство страны в украинскую столицу "в ближайшее время", а также углубить поддержку Францией Украины во всех областях противодействия войне.

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