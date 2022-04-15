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Италия (1592) Киев (24773) посольство (1076) Франция (3354)

Посольства Франции и Италии возвращаются в Киев

оборона,київ

Министерства иностранных дел Италии и Франции заявили о возвращении посольств из Львова в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В частности, МИД Италии сообщил, что страна предана вопросу введения санкций против России и поддержке дипломатических усилий по прекращению войны. Посольство Италии в Украине переедет в Киев сразу после Пасхи, которая будет отмечаться 17 апреля.

В то же время МИД Франции пообещал вернуть посольство страны в украинскую столицу "в ближайшее время", а также углубить поддержку Францией Украины во всех областях противодействия войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия готовит возвращение своих дипломатов в Киев, - глава МИД Корчок

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Логично. В Киеве вискарь продается.
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15.04.2022 16:03 Ответить
 
 