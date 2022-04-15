У Миколаєві найближчим часом не буде централізованого водопостачання, - водоканал

Найближчим часом у Миколаєві не буде централізованого водопостачання. Ремонтні роботи триватимуть невизначений час.

Про це у Facebook повідомляє Миколаївводоканал, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні дні ми доклали чимало зусиль, щоб повернути водопостачання в наші з вами будинки. Ми розуміємо вашу обуреність, але, на жаль, реалії сьогодення, змушують по-іншому вести інформаційну політику.

Тож, по ситуації – ремонтні роботи водопровідної мережі будуть тривати поки не визначений час. Проте, ми зробимо все можливе аби забезпечити лікарні, наших захисників та городян водою. З 16 квітня, в кожний район міста, буде здійснюватися доставка води для технічних потреб. З графіком ознайомимо пізніше", - йдеться в повідомленні.

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