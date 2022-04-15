У Миколаєві найближчим часом не буде централізованого водопостачання, - водоканал
Найближчим часом у Миколаєві не буде централізованого водопостачання. Ремонтні роботи триватимуть невизначений час.
Про це у Facebook повідомляє Миколаївводоканал, інформує Цензор.НЕТ.
"За останні дні ми доклали чимало зусиль, щоб повернути водопостачання в наші з вами будинки. Ми розуміємо вашу обуреність, але, на жаль, реалії сьогодення, змушують по-іншому вести інформаційну політику.
Тож, по ситуації – ремонтні роботи водопровідної мережі будуть тривати поки не визначений час. Проте, ми зробимо все можливе аби забезпечити лікарні, наших захисників та городян водою. З 16 квітня, в кожний район міста, буде здійснюватися доставка води для технічних потреб. З графіком ознайомимо пізніше", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Аллоизий
показати весь коментар15.04.2022 18:19
+5 Alex_dos
показати весь коментар15.04.2022 18:29
+3 Frol Fedoroff
показати весь коментар15.04.2022 18:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
много раньше, года с 76-го прошлого столетия, Николаев стал получать воду из Днепра, до этого источник воды в Николаеве был другой. возможно сейчас власть пробует восстановить старое подключение (на время войны), чтобы не зависить от "асвабадителей"