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У Миколаєві найближчим часом не буде централізованого водопостачання, - водоканал

вода

Найближчим часом у Миколаєві не буде централізованого водопостачання. Ремонтні роботи триватимуть невизначений час.

Про це у Facebook повідомляє Миколаївводоканал, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні дні ми доклали чимало зусиль, щоб повернути водопостачання в наші з вами будинки. Ми розуміємо вашу обуреність, але, на жаль, реалії сьогодення, змушують по-іншому вести інформаційну політику.

Тож, по ситуації – ремонтні роботи водопровідної мережі будуть тривати поки не визначений час. Проте, ми зробимо все можливе аби забезпечити лікарні, наших захисників та городян водою. З 16 квітня, в кожний район міста, буде здійснюватися доставка води для технічних потреб. З графіком ознайомимо пізніше", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Миколаїв (1803) Водоканал (128) водопостачання (832) вода (1177)


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Топ коментарі
+11
Верните Марченко в Николаев. А то что-то там траблы начались без него.
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15.04.2022 18:19
+5
Як не дивно, але водопостачання в Миколаїві залежить від деокупації Херсонщини.
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15.04.2022 18:29
+3
Никаких ремонтных работ нет. В городе ходят слухи о отравлении воды. У начальника водоканала - и насосы сгорели, все , и трубы порвались - сразу во всем городе. Вместо того чтобы сказать горожанам правду, .весельчак Ким анекдоты травит Завтра будет пятый день как в городе нет водоснабжения
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15.04.2022 18:38
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Верните Марченко в Николаев. А то что-то там траблы начались без него.
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15.04.2022 18:19 Відповісти
Як не дивно, але водопостачання в Миколаїві залежить від деокупації Херсонщини.
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15.04.2022 18:29 Відповісти
"асвабадители" взорвали водовод из Херсона в Николаев.
много раньше, года с 76-го прошлого столетия, Николаев стал получать воду из Днепра, до этого источник воды в Николаеве был другой. возможно сейчас власть пробует восстановить старое подключение (на время войны), чтобы не зависить от "асвабадителей"
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15.04.2022 18:45 Відповісти
Никаких ремонтных работ нет. В городе ходят слухи о отравлении воды. У начальника водоканала - и насосы сгорели, все , и трубы порвались - сразу во всем городе. Вместо того чтобы сказать горожанам правду, .весельчак Ким анекдоты травит Завтра будет пятый день как в городе нет водоснабжения
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15.04.2022 18:38 Відповісти
В первую очередь вопросы к Сене.
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15.04.2022 20:53 Відповісти
Кимушка видосик буде знімати, це те чим воно весь час займався, замість своєї роботи, але зелиболикам подобалось.
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15.04.2022 19:04 Відповісти
без воды, потом без света потом еще без чего то. Главное не освобождать юг, там же тихо. Чем раньше будет освобожден Херсоне тем раньше у Николаева будет меньше проблем. Но я понимаю главное предстоящая битва за донбасс, которая может и не начаться или начаться аж осенью.
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15.04.2022 19:27 Відповісти
https://korabelov.info/2022/04/242485/okkupanty-vzorvali-trubu-vodoprovoda-na-nikolaev-hersonskie-socseti/
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15.04.2022 19:29 Відповісти
Мер міста 3 дні співав "про насоси", люди використали всю набрану питну воду, а тепер обіцяє, тільки обіцяє! підвозити технічну воду з 16.04.
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15.04.2022 20:11 Відповісти
Они уже заигрались в эту псевдо секретность. Врут напропалую там где надо и не надо. Войну они воспринимают как возможность брехать безостановочно.
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16.04.2022 02:30 Відповісти
Сказали бы правду с самого начала , что авария и люди бы как-то по другому распорядились запасами води. А начали они с "в целях улучшения водоснабжения день не будет воды". Вот такое улучшение от Сенкевича и когда закончится это "улучшение" не известно.
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16.04.2022 02:32 Відповісти
Кім місяць піарився, знімав відосики та не думав що вода йде з окупованої Херсонщини нічого за місяць не зробив не було часу. Тепер винуваті усі но не кімушка. Зелеболики терміново шукайте на кого звалити вину.
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16.04.2022 06:19 Відповісти
 
 