15 квітня вдалось евакуювати майже 3000 мешканців, - Верещук. ВIДЕО

За результатами роботи гуманітарних коридорів 15 квітня 2022 року евакуйовано 2 864 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ірина Верещук.

За сьогодні евакуйовано 2 864 людини.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 494 людини. З них:

▪️363 особи – з Маріуполя;

▪️2 131 особа – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

"З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське Луганської області попри постійні обстріли вдалося евакуювати 370 людей", - йдеться у повідомленні.

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