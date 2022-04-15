15 квітня вдалось евакуювати майже 3000 мешканців, - Верещук. ВIДЕО
За результатами роботи гуманітарних коридорів 15 квітня 2022 року евакуйовано 2 864 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ірина Верещук.
За сьогодні евакуйовано 2 864 людини.
З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 494 людини. З них:
▪️363 особи – з Маріуполя;
▪️2 131 особа – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).
"З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське Луганської області попри постійні обстріли вдалося евакуювати 370 людей", - йдеться у повідомленні.
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