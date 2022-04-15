УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5066 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 377 1

Уряд затвердив план заходів з протимінної діяльності

кабмін

На засіданні 15 квітня Кабмін затвердив першочергові заходи з протимінної діяльності, які розробило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться на сайті уряду.

Зазначається, що це дозволить забезпечити координацію та взаємодію між центральними органами виконавчої влади, які причетні до протимінної діяльності.

Серед основних заходів:

  • активізація роботи секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності;
  • впровадження ефективної системи збору та обміну інформацією;
  • проведення інформування населення про ризики, пов’язані із вибухонебезпечними предметами;
  • залучення міжнародних та національних операторів протимінної діяльності до проведення нетехнічного/технічного обстеження забруднених територій.

Також читайте: Для розмінування Київщини може знадобитися рік, - голова ОВА

Автор: 

Кабмін (14085) розмінування (989)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/military_az/17487 Что надо знать о Марин Ле Пен «Вам запрещено пребывать на Украине - Да, так и есть - Потому что вы отрицали аннексию Крыма Россией - Да, я отрицала, потому что в 2014 году там был референдум - Но теперь на Украине вам не рады - Ну и что? - Вы жалеете, что так сказали? - Нет, что вы. В Крыму был референдум. Крым был украинским всего 27 лет, все жители - русские, они хотели присоединиться к России»: Марин Ле Пен -кандидат в президенты Франции
показати весь коментар
15.04.2022 19:42 Відповісти
 
 