Уряд затвердив план заходів з протимінної діяльності

На засіданні 15 квітня Кабмін затвердив першочергові заходи з протимінної діяльності, які розробило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться на сайті уряду.

Зазначається, що це дозволить забезпечити координацію та взаємодію між центральними органами виконавчої влади, які причетні до протимінної діяльності.

Серед основних заходів:

активізація роботи секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності;

впровадження ефективної системи збору та обміну інформацією;

проведення інформування населення про ризики, пов’язані із вибухонебезпечними предметами;

залучення міжнародних та національних операторів протимінної діяльності до проведення нетехнічного/технічного обстеження забруднених територій.

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