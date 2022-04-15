Для розмінування Київщини може знадобитися рік, - голова ОВА
Розмінування всієї деокупованої території Київської області може зайняти до року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської ОДА Олександр Павлюк в ефірі телемарафону
"Основні заходи щодо населених пунктів, доріг ми плануємо до кінця травня.
По решті території термін великий – можливо, до року. Тому що це 743 тисячі км, де передбачається можливість небезпечних об’єктів. На цей момент ми розмінували приблизно 1200 га", - йдеться в повідомленні.
Павлюк також прогнозує, що до кінця травня у всій Київській області буде відновлено водо-газо- та електропостачання.
Він також повідомив, що всі автомобільні дороги на Київщині очищені від сміття і осколків.
"Протягом тижня-двох біля кожного зі зруйнованих мостів буде стояти переправа, яка дозволить переміститися на той чи інший берег", - додав він.
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