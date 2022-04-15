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Для разминирования Киевщины может понадобиться год, - глава ОВА

ірпінь,розмінування

Разминирование всей оккупированной территории в Киевской области может занять до года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской ОГА Александр Павлюк в эфире телемарафона.

"Основные мероприятия по населенным пунктам дорог мы планируем до конца мая.

По остальной территории срок велик – возможно, до года. Потому что это 743 тысяч км, где предполагается возможность опасных объектов. В настоящее время мы разминировали примерно 1200 га", - говорится в сообщении.

Павлюк также прогнозирует, что до конца мая во всей Киевской области будут восстановлены водо- газо- и электроснабжение.

Он также сообщил, что все автомобильные дороги в Киевской области очищены от мусора и осколков.

"В течение недели-двух у каждого из разрушенных мостов будет стоять переправа, которая позволит переместиться на тот или иной берег", – добавил он.

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Киевская область (4128) разминирование (713) Павлюк Александр (191)


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15.04.2022 18:37 Ответить
 
 