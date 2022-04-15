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Проїзд трасою Київ - Житомир планують відновити на початку наступного тижня, - Мінінфраструктури

траса,житомирська

У Міністерстві інфраструктури сподіваються, що трасу Київ - Житомир буде відкрито для проїзду на початку нового тижня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Траса Київ - Житомир майже повністю зачищена від залишків боєприпасів, спалених автомобілів тощо. Вона більш-менш уся чиста. Ми сподіваємось, що у понеділок-вівторок повністю відкриємо проїзд по ній", - сказав міністр.

Він також поінформував, що на трасі Київ - Чернігів розчищено 30 кілометрів, роботи на ній триватимуть щонайменше один-два тижні.

Також дивіться: У Бородянці замість зруйнованого мосту зводять тимчасову переправу, - Кубраков. ФОТО

Автор: 

дороги (3061) Київська область (4018) Мінінфраструктури (2060)


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Так все відкрито і розчищено, тільки міст у Стоянці ще не зроблено.
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15.04.2022 23:59 Відповісти
 
 