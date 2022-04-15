Проїзд трасою Київ - Житомир планують відновити на початку наступного тижня, - Мінінфраструктури
У Міністерстві інфраструктури сподіваються, що трасу Київ - Житомир буде відкрито для проїзду на початку нового тижня.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Траса Київ - Житомир майже повністю зачищена від залишків боєприпасів, спалених автомобілів тощо. Вона більш-менш уся чиста. Ми сподіваємось, що у понеділок-вівторок повністю відкриємо проїзд по ній", - сказав міністр.
Він також поінформував, що на трасі Київ - Чернігів розчищено 30 кілометрів, роботи на ній триватимуть щонайменше один-два тижні.
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Voloshka P.
показати весь коментар15.04.2022 23:59 Відповісти Мені подобається 0
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