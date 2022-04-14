У Бородянці замість зруйнованого мосту зводять тимчасову переправу, - Кубраков. ФОТО

Дорожники на Київщині працюють над відновленням руху низкою зруйнованих переправ.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на трасі М-07 Київ – Ковель у місті Бородянка ведуться роботи з влаштування тимчасового проїзду зруйнованим мостом.

"На маршруті Демидів – Іванків важка будівельна техніка працює на дорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч, облаштовуємо під'їзди та зводимо переправу через річку Здвиж", - розповів Кубраков.

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За його словами, цього тижня завершилося будівництво двох тимчасових переправ: на дорозі Р-02 у селі Катюжанка та дорозі Р-30 на під'їзді до Ірпеня.

"Тривають роботи у Стоянці - плануємо відкрити переправу вже наступного тижня", - додав міністр інфраструктури.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що ремонтні роботи ведуться також на дорогах Житомирщини, Чернігівщини, Сумщини та Харківщини.