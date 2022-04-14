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В Бородянке вместо разрушенного моста возводят временную переправу, – Кубраков. ФОТО

Дорожники на Киевщине работают над возобновлением движения по ряду разрушенных переправ.

 Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на трассе М-07 Киев – Ковель в городе Бородянка ведутся работы по устройству временного проезда по разрушенному мосту.

В Бородянке вместо разрушенного моста возводят временную переправу, – Кубраков 01

"На маршруте Демидов – Иванков тяжелая строительная техника работает на дороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч, обустраиваем подъезды и возводим переправу через реку Здвиж", - рассказал Кубраков.

По его словам, на этой неделе завершилось строительство двух временных переправ: на дороге Р-02 в селе Катюжанка и на дороге Р-30 на подъезде к Ирпеню.

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"Продолжаются работы в Стоянке – планируем открыть переправу уже на следующей неделе", – добавил министр инфраструктуры. Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что ремонтные работы ведутся также на дорогах Житомирщины, Черниговщины, Сумщины и Харьковщины.

Автор: 

мост (1028) строительство (1997) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222) Бородянка (66)


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