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Новини Війна
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Росія програла увесь світ, її вже ніде не сприйматимуть, - Зеленський

рф,росія,окупанти,арміярф

Росію ніколи не сприйматиме ні український народ, ні увесь цивілізований світ.

Про це у відеозверненні заявив глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"В окупованих районах Херсонської та Запорізької областей російські військові продовжують терор проти мирних мешканців нашої держави. Відшукують усіх, хто хоч колись був пов'язаний з українською армією чи державними структурами.

Окупанти думають, що їм це якось спростить контроль над територією. Але вони дуже помиляються. Вони обманюють самі себе. Проблема окупантів не в тому, що їх не сприймають якісь активісти, ветерани чи журналісти. Проблема Росії в тому, що її не сприймає – і ніколи вже не сприйматиме – увесь український народ. Росія назавжди програла Україну. Та й що там казати – увесь світ програла. Ніде вже її не сприйматимуть", - наголосив президент.

"А та жорстокість, із якою російські війська намагаються завоювати Приазов'я, Донбас, Харківщину, лише добиває навіть мінімальні шанси цих територій і цих людей хоч коли-небудь у майбутньому мати будь-які зв'язки з цією державою.

Можливо, десь у Росії за жорстокість і поважають. Але в Україні за жорстокість зневажають. І карають. І це обов'язково", - додав Зеленський.

Також читайте: Настання миру залежить від запровадження нафтового ембарго та блокування банківського сектору РФ, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23810)


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Топ коментарі
+10
Volodymyr Omelyan@V_Omelyan



Росія відкрито в медіа говорить про 3 світову війну.
Закликає знищити світових лідерів, які приїздять до Києва, щоб інші не приїздили.
Погрожує нападом на конвої НАТО і на держави-члени Альянсу.
Як краще: завершити історію Росії на території України чи дочекатися удару по НАТО?
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16.04.2022 00:12
+10
Після війни знову оживе вата, яка буде дрводити, що расєянє хороші, сцарь плохой попался. І русская попса лунатиме на кожній дискотеці.
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16.04.2022 00:15
+9
Зеленский -- дешёвый популист.
Это его профессия...
И Украина воюет и побеждает не благодаря ему, а вопреки. Благодаря ему, она только лишнюю кровь проливает.
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16.04.2022 00:27
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Раша уверенно идет за кораблем "мацква"!
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16.04.2022 00:09 Відповісти
русню тепер можна культурно посилати, типу "Іди до Москви!"
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16.04.2022 01:03 Відповісти
Volodymyr Omelyan@V_Omelyan



Росія відкрито в медіа говорить про 3 світову війну.
Закликає знищити світових лідерів, які приїздять до Києва, щоб інші не приїздили.
Погрожує нападом на конвої НАТО і на держави-члени Альянсу.
Як краще: завершити історію Росії на території України чи дочекатися удару по НАТО?
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16.04.2022 00:12 Відповісти
НАТО предпочитает дождаться удара по себе
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16.04.2022 02:18 Відповісти
Или Х*йла кто то пристрелит или начнется ждет ядерная война. Горькая правда.
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16.04.2022 00:14 Відповісти
Після війни знову оживе вата, яка буде дрводити, що расєянє хороші, сцарь плохой попался. І русская попса лунатиме на кожній дискотеці.
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16.04.2022 00:15 Відповісти
Це хто таке сказав? Не судіть по собі.
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16.04.2022 00:38 Відповісти
Як втратити все і нічого не зрозуміти
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16.04.2022 00:15 Відповісти
согласен.
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16.04.2022 00:16 Відповісти
будет проблема. когда начнем восстанавливать Украину будет дефицит. Поэтому делаем все что можем на своей работе. не сидим дома. идем работать.
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16.04.2022 00:25 Відповісти
будет дефицит чего?
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16.04.2022 00:47 Відповісти
Головне вистояти.. Щоб не було як з Ічкерією... Там теж не сприймали кацапів і вони всіх цих людей вбили або витіснили.Так що потрібно вибивати кацапів відусіль. І з Криму і Донецька
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16.04.2022 00:27 Відповісти
На счет Донбасса не уверен, а вот Крым мы не будем отвоевывать 100%, т.к. это во-первых - гарантированный ядерный удар, а во-вторых - всеобщая мобилизация в Мордоре.
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16.04.2022 08:50 Відповісти
Зеленский -- дешёвый популист.
Это его профессия...
И Украина воюет и побеждает не благодаря ему, а вопреки. Благодаря ему, она только лишнюю кровь проливает.
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16.04.2022 00:27 Відповісти
Ну цей його популізм дуже допоміг створити потужну підтримку людей західного світу, саме людей.. А їхні політики вже під них пристосовуються, так що поки що він на своєму місці звичайно з провалом на початку війни до якої якісно не підготувалися
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16.04.2022 00:31 Відповісти
К началу подготовились как могли. По крайней мере ПВО и авиацию спасли
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16.04.2022 00:46 Відповісти
зеленский людей в Мариуполе тупо сдал в рабство и смерть..
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16.04.2022 00:48 Відповісти
Не правда. Весь світ знає ризики і хоче їм запобігти Нічого спільного з зеленським. Світ допомагає Україні,щоб не було розрушеної Європи. Омелян добре це питання поставив
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16.04.2022 01:00 Відповісти
К сожалению, это явное преувеличение. Только перестанут громко убивать (даже если продолжат тихо), сразу вылезут путинферштейнеры, начнут делать "перезагрузки" отношений, ныть об особенной русской душе и отправлять гуманитарку в москву....
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16.04.2022 00:45 Відповісти
зебалаболит что попало
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16.04.2022 00:49 Відповісти
На це питання дала відповідь Америка. Якщо Україна почне мирні договори, то санкції будуть пропорційні цим фейковим догорнякам.
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16.04.2022 01:03 Відповісти
Генералов в рф арестовывают. А что если рашка опубликует список колаборантов в высших эшелонах, которым выделялись миллиарды на подготовку "встречи с цветами"?? От таких ядреных ударов есть защита?
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16.04.2022 01:21 Відповісти
Ой не віриться... Скоро все повернуть назад. А якщо брати нашу країну то задумайтесь скільки вати не здохло, а просто переїхало, а вони повернуться. Ті що проти рашки не повернуться, а ватани повернуться
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16.04.2022 07:45 Відповісти
 
 