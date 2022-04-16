Росія програла увесь світ, її вже ніде не сприйматимуть, - Зеленський

Росію ніколи не сприйматиме ні український народ, ні увесь цивілізований світ.

Про це у відеозверненні заявив глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"В окупованих районах Херсонської та Запорізької областей російські військові продовжують терор проти мирних мешканців нашої держави. Відшукують усіх, хто хоч колись був пов'язаний з українською армією чи державними структурами.

Окупанти думають, що їм це якось спростить контроль над територією. Але вони дуже помиляються. Вони обманюють самі себе. Проблема окупантів не в тому, що їх не сприймають якісь активісти, ветерани чи журналісти. Проблема Росії в тому, що її не сприймає – і ніколи вже не сприйматиме – увесь український народ. Росія назавжди програла Україну. Та й що там казати – увесь світ програла. Ніде вже її не сприйматимуть", - наголосив президент.

"А та жорстокість, із якою російські війська намагаються завоювати Приазов'я, Донбас, Харківщину, лише добиває навіть мінімальні шанси цих територій і цих людей хоч коли-небудь у майбутньому мати будь-які зв'язки з цією державою.

Можливо, десь у Росії за жорстокість і поважають. Але в Україні за жорстокість зневажають. І карають. І це обов'язково", - додав Зеленський.

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