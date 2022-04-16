Без нафтового ембарго шостий пакет санкцій не потрібний, - Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква вважає, що обов’язковим пунктом шостого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії має бути ембарго на нафту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки зарано говорити, які пункти є в шостому пакеті. Безумовно, ембарго на нафту обговорюється, ми маємо підстави говорити, що в тому чи іншому вигляді ця санкція увійде в шостий пакет, інакше він (шостий пакет санкцій. - Ред.) не потрібний узагалі", - сказав він.

Жовква припустив, що до наступного санкційного списку, зокрема, може увійти певна кількість банків у частині відключення від SWIFT, а також можуть бути застосовані персональні санкції до певної категорії людей з РФ.

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