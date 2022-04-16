УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8108 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
6 357 20

Без нафтового ембарго шостий пакет санкцій не потрібний, - Жовква

нефть

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква вважає, що обов’язковим пунктом шостого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії має бути ембарго на нафту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки зарано говорити, які пункти є в шостому пакеті. Безумовно, ембарго на нафту обговорюється, ми маємо підстави говорити, що в тому чи іншому вигляді ця санкція увійде в шостий пакет, інакше він (шостий пакет санкцій. - Ред.) не потрібний узагалі", - сказав він.

Жовква припустив, що до наступного санкційного списку, зокрема, може увійти певна кількість банків у частині відключення від SWIFT, а також можуть бути застосовані персональні санкції до певної категорії людей з РФ.

Також читайте: США покарають тих, хто допомагає РФ уникати санкцій, - Білий дім

Автор: 

санкції (11821) Євросоюз (13399) ембарго (305) Жовква Ігор (169)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Нікуя не вміють - аби ляпнути, ну скажи все те саме але ж як цівілізована людина, на зрозумілій дипломатичний мові - мов, без ембарго на нафту пакет санкцій - неповний, малоефективний недостатньо спрямовани на досягнення миру... Ні мля як ото теля, обісцялось і стоїть рогами у врата впершись...
показати весь коментар
16.04.2022 01:52
+7
Мало ймовірно, що на нафтове ембарго погодяться, тисніть через США на введення обов'язкового мита на імпорт газу і нафти з РФ усіма членами НАТО, нехай введуть мито 50% і збільшують його поступово до повної деокупації території України, тоді споживачі самі відмовлятимуться від купівлі нафти з РФ, так як ціни на неї будуть занадто високими, більшість швидко шукатимуть альтернативу... і перестануть фінансувати вбивство українців.
показати весь коментар
16.04.2022 01:37
+5
??? Може ще зняти ті що є, якщо не буде енбарго?
показати весь коментар
16.04.2022 01:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Укрина хорошо воюет!
...с экономическими идеями и их воплощениями в жизнь -- "Мовчи, дура!"
показати весь коментар
16.04.2022 01:26 Відповісти
та кто тебя спрашивать будет..............
показати весь коментар
16.04.2022 01:28 Відповісти
??? Може ще зняти ті що є, якщо не буде енбарго?
показати весь коментар
16.04.2022 01:29 Відповісти
Китайский Lifan ушел из России
15 апреля 2022, 14:46

Компания Lifan остановила деятельность в России. Как пишет издание «Китайские автомобили», об этом говорит отсутствие регистраций новых машин в 2022 году, а также нулевое число предложений об их продаже на данный момент.

Кроме того, не отвечает телефон «горячей линии», указанный на официальном сайте автопроизводителя, а страницы в социальных сетях марки не обновляют уже второй год подряд. Наконец, в двух дилерских центрах, занимавшихся продажей автомобилей Lifan, корреспонденту Autonews.ru подтвердили, что машин этой марки на данный момент нет.
показати весь коментар
16.04.2022 05:14 Відповісти
Мало ймовірно, що на нафтове ембарго погодяться, тисніть через США на введення обов'язкового мита на імпорт газу і нафти з РФ усіма членами НАТО, нехай введуть мито 50% і збільшують його поступово до повної деокупації території України, тоді споживачі самі відмовлятимуться від купівлі нафти з РФ, так як ціни на неї будуть занадто високими, більшість швидко шукатимуть альтернативу... і перестануть фінансувати вбивство українців.
показати весь коментар
16.04.2022 01:37 Відповісти
новые времена - опять "новые литса". Это креатура ермака или татарова?
показати весь коментар
16.04.2022 01:37 Відповісти
Пороха.
З вересня 2014 року - Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України
показати весь коментар
16.04.2022 02:25 Відповісти
Та й з ембарго теж не потрібний, сказав Пєсков
показати весь коментар
16.04.2022 01:46 Відповісти
Нікуя не вміють - аби ляпнути, ну скажи все те саме але ж як цівілізована людина, на зрозумілій дипломатичний мові - мов, без ембарго на нафту пакет санкцій - неповний, малоефективний недостатньо спрямовани на досягнення миру... Ні мля як ото теля, обісцялось і стоїть рогами у врата впершись...
показати весь коментар
16.04.2022 01:52 Відповісти
А утром рф скажет-перескажет что Украина попросила не вводить шестой пакет?
показати весь коментар
16.04.2022 01:53 Відповісти
Та й до сраки той шостий пакет. Курям на сміх ці санкції, параша сподівається захопити Україну, а тоді типу якось домовитись.
Продаючи нафту і газ на все інше можна класти.
показати весь коментар
16.04.2022 02:23 Відповісти
Парни, давайте представим, что и шестого пакета не будет и эмбарго не будет... Кому будет от этого лучше? Украине? Нет!!! Пусть будет и шестой и седьмой и сто восемьдесят седьмой пакет санкций!!! Каждый пакет что то ломает с стране оккупанта!!! И не на месяц или год, а на целые десятилетия!!! парашка уже никогда не сможет восстановиться!!!
показати весь коментар
16.04.2022 05:22 Відповісти
Ничего уже не ломает к сожалению. А вводят лишь бы ввести чтобы показать свою озабоченность.
показати весь коментар
16.04.2022 06:54 Відповісти
Не буде ембарго до ядерного удару і після нього не факт. На морди Орбана, Нехамера і Шольца подивіться.
показати весь коментар
16.04.2022 02:21 Відповісти
Беріть, що дають, дурні
показати весь коментар
16.04.2022 05:38 Відповісти
а офис президента Украины - это законный орган? где о нем записано в Конституции Украины? если орган незаконный, то и его действия незаконны...
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
показати весь коментар
16.04.2022 06:12 Відповісти
"Захватническая война Владимира Путина ведется на деньги, полученные Россией от продажи Европе ископаемого топлива" (с).

Если ЕС покупает энергетические ресурсы в РФ, то в чем смысл очередного пакета санкций № n +1 ?

Больше 50-ти суток продолжается уничтожение городов и сел Украины ее инфраструктуры, населения, а условная Европа, - меркантильная, трусливая, ...- все время делает какие-то чисто символические действия, старательно избегая введения действенных энергетических санкций - наиболее действенное влияние на российскую экономику.

Вопрос ограничения https://zn.ua/ECONOMICS/v-financial-times-rasskazali-kohda-es-mozhet-vvesti-embarho-na-rossijskie-enerhonositeli.html экспорта энергоносителей из Российской Федерации уже несколько недель активно дискутируется в ЕС, и единодушия в том, какое же решение принять, пока нет .Американский экономист, лауреат Нобелевской премии 2008 года Пол Кругман четко констатировал, что захватническая война Владимира Путина ведется на деньги, полученные Россией от продажи Европе ископаемого топлива. «И хотя Украина невероятным образом отразила попытку России захватить Киев, Путин не будет окончательно остановлен, пока Европа не покончит с энергетической зависимостью», - отметил он.

Как известно, Германия, Нидерланды, Франция и Италия - одни из ключевых покупателей российских нефти, природного газа и угля. По данным https://forbes.ua/inside/sholts-makron-ta-biliy-dim-gotuyut-novi-sanktsii-proti-rosii-pislya-zvirstv-u-buchi-skilki-groshey-rf-koshtuvatime-embargo-na-gaz-ta-naftu-04042022-5273 Forbes , в прошлом году энергоносители принесли России 135,5 млрд долл. дохода благодаря поставкам в Евросоюз. Россия экспортирует в ЕС 51,8% своей сырой нефти и нефтепродуктов, около 70% газа и пятую часть угля." полностью в "Европа в энергетической ловушке России: как преодолеть зависимость?, Михаил Гончар,

https://zn.ua/energy_market/evropa-v-enerheticheskoj-lovushke-rossii-kak-preodolet-zavisimost.html
показати весь коментар
16.04.2022 07:49 Відповісти
а не задофіга плескають язиком якісь радники завгоспів?
показати весь коментар
16.04.2022 08:14 Відповісти
Добре, що ніякі єрмаки, падалюки, жовкви ніяк не впливають на санкції
показати весь коментар
16.04.2022 08:51 Відповісти
 
 