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Без нафтового ембарго шостий пакет санкцій не потрібний, - Жовква
Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква вважає, що обов’язковим пунктом шостого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії має бути ембарго на нафту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Поки зарано говорити, які пункти є в шостому пакеті. Безумовно, ембарго на нафту обговорюється, ми маємо підстави говорити, що в тому чи іншому вигляді ця санкція увійде в шостий пакет, інакше він (шостий пакет санкцій. - Ред.) не потрібний узагалі", - сказав він.
Жовква припустив, що до наступного санкційного списку, зокрема, може увійти певна кількість банків у частині відключення від SWIFT, а також можуть бути застосовані персональні санкції до певної категорії людей з РФ.
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...с экономическими идеями и их воплощениями в жизнь -- "Мовчи, дура!"
15 апреля 2022, 14:46
Компания Lifan остановила деятельность в России. Как пишет издание «Китайские автомобили», об этом говорит отсутствие регистраций новых машин в 2022 году, а также нулевое число предложений об их продаже на данный момент.
Кроме того, не отвечает телефон «горячей линии», указанный на официальном сайте автопроизводителя, а страницы в социальных сетях марки не обновляют уже второй год подряд. Наконец, в двух дилерских центрах, занимавшихся продажей автомобилей Lifan, корреспонденту Autonews.ru подтвердили, что машин этой марки на данный момент нет.
З вересня 2014 року - Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України
Продаючи нафту і газ на все інше можна класти.
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Если ЕС покупает энергетические ресурсы в РФ, то в чем смысл очередного пакета санкций № n +1 ?
Больше 50-ти суток продолжается уничтожение городов и сел Украины ее инфраструктуры, населения, а условная Европа, - меркантильная, трусливая, ...- все время делает какие-то чисто символические действия, старательно избегая введения действенных энергетических санкций - наиболее действенное влияние на российскую экономику.
Вопрос ограничения https://zn.ua/ECONOMICS/v-financial-times-rasskazali-kohda-es-mozhet-vvesti-embarho-na-rossijskie-enerhonositeli.html экспорта энергоносителей из Российской Федерации уже несколько недель активно дискутируется в ЕС, и единодушия в том, какое же решение принять, пока нет .Американский экономист, лауреат Нобелевской премии 2008 года Пол Кругман четко констатировал, что захватническая война Владимира Путина ведется на деньги, полученные Россией от продажи Европе ископаемого топлива. «И хотя Украина невероятным образом отразила попытку России захватить Киев, Путин не будет окончательно остановлен, пока Европа не покончит с энергетической зависимостью», - отметил он.
Как известно, Германия, Нидерланды, Франция и Италия - одни из ключевых покупателей российских нефти, природного газа и угля. По данным https://forbes.ua/inside/sholts-makron-ta-biliy-dim-gotuyut-novi-sanktsii-proti-rosii-pislya-zvirstv-u-buchi-skilki-groshey-rf-koshtuvatime-embargo-na-gaz-ta-naftu-04042022-5273 Forbes , в прошлом году энергоносители принесли России 135,5 млрд долл. дохода благодаря поставкам в Евросоюз. Россия экспортирует в ЕС 51,8% своей сырой нефти и нефтепродуктов, около 70% газа и пятую часть угля." полностью в "Европа в энергетической ловушке России: как преодолеть зависимость?, Михаил Гончар,
https://zn.ua/energy_market/evropa-v-enerheticheskoj-lovushke-rossii-kak-preodolet-zavisimost.html