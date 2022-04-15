США покарають тих, хто допомагає РФ уникати санкцій, - Білий дім

Сполучені Штати готують нові зусилля для боротьби з ухиленням Росії від санкцій.

Про це заявив радник президента з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Цому Білий дім присвятить найближчі дні, зазначив він.

"Протягом наступного тижня-двох ми отримаємо відомості про тих хто намагається сприяти ухиленню Росією від санкцій. При чому, як усередині РФ, так і за її межами. І вони стануть нашими мішенями", - наголосив Салліван.

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