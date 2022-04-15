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Новини Санкції проти Росії Війна
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США покарають тих, хто допомагає РФ уникати санкцій, - Білий дім

россия,москва,кремль

Сполучені Штати готують нові зусилля для боротьби з ухиленням Росії від санкцій.

Про це заявив радник президента з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Цому Білий дім присвятить найближчі дні, зазначив він.

"Протягом наступного тижня-двох ми отримаємо відомості про тих хто намагається сприяти ухиленню Росією від санкцій. При чому, як усередині РФ, так і за її межами. І вони стануть нашими мішенями", - наголосив Салліван.

Читайте також: Єрмак провів консультації із радниками з нацбезпеки США та Великої Британії: Ключова увага - механізм безпекових гарантій для України

Автор: 

санкції (11821) США (22778) Салліван Джейк (293)


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Топ коментарі
+39
Та, которая...@JhoneSmith7



А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
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15.04.2022 22:54
+10
Это так на дипломатическом языке про хитрую жопу и резьбу.
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15.04.2022 22:59
+7
Бразилии стоит подумать
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16.04.2022 04:55
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Та, которая...@JhoneSmith7



А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
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15.04.2022 22:54 Відповісти
не по темі, але подобається
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15.04.2022 22:58 Відповісти
Дальність: 5920 км, Максимальна швидкість: 400 км/год.
Так що від Києва до кремля дістанеться за дві години. До бункера за Уралом буде довше.
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15.04.2022 23:10 Відповісти
+ и залететь за новосибирск ******* и по владику и вернуться ..... 24 ч полёта болёё 400 км в час
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15.04.2022 23:14 Відповісти
Ось що буває, коли тіктокери чують дзвін, та не знають де він.
Немає у MQ-9 Reaper ніякої зброї навіть з близької до 1900км дальністю.
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16.04.2022 08:45 Відповісти
пам'ятаєте був такий німець руст який пролетів пів росії приземлив свій літак на червоній площі і ппо його не побачило)
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16.04.2022 09:58 Відповісти
Это так на дипломатическом языке про хитрую жопу и резьбу.
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15.04.2022 22:59 Відповісти
Сименс тоже?
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15.04.2022 23:07 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.04.2022 23:45 Відповісти
Грузия очко жим-жим
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15.04.2022 23:49 Відповісти
Бразилии стоит подумать
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16.04.2022 04:55 Відповісти
І Емірати, і Ізраїль, і Туреччину?
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16.04.2022 08:40 Відповісти
Правильно, давно пора прижать наживающуюся на кровавой войне хитрожопую Турцию!
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16.04.2022 11:23 Відповісти
Коли виграємо війну, американцям треба віддячити і подарувати наше найдорожче.
Коломойского...
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16.04.2022 13:31 Відповісти
Для такої доброї справи немає ніякої необхідності чекати кінця війни. Я б його хоч зараз віддав....але я ж не Шмаркля який цю погань кришує.
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16.04.2022 14:24 Відповісти
А зачем ждать окончание ,лучше немедленно ‼️Каламоя отдать ФБР
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16.04.2022 20:14 Відповісти
Оце заява гідна світового лідера. А не то що чмошник Обама все малював червоні лінії на які всі срали.
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16.04.2022 14:21 Відповісти
серйозно? доки сонце зійде - роса очі виїсть! починаючи з 2015 року і до останнього часу, буквально до сьогодні, частина країн ЄС успішно постачала зброю прямо чи непрямо в рашу всупереч та в обхід санкціям та заборонам. найбільше - Франція та Німеччина. отож, наприклад, на розбитій та трофейній техніці вже цієї війни стоять деталі німецької фірми Bosch
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16.04.2022 15:24 Відповісти
Казахстан тоже пошерстить
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16.04.2022 16:07 Відповісти
 
 