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США покарають тих, хто допомагає РФ уникати санкцій, - Білий дім
Сполучені Штати готують нові зусилля для боротьби з ухиленням Росії від санкцій.
Про це заявив радник президента з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Цому Білий дім присвятить найближчі дні, зазначив він.
"Протягом наступного тижня-двох ми отримаємо відомості про тих хто намагається сприяти ухиленню Росією від санкцій. При чому, як усередині РФ, так і за її межами. І вони стануть нашими мішенями", - наголосив Салліван.
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А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
Так що від Києва до кремля дістанеться за дві години. До бункера за Уралом буде довше.
Немає у MQ-9 Reaper ніякої зброї навіть з близької до 1900км дальністю.
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Коломойского...