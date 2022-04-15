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Новости Санкции против России Война
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США накажут тех, кто помогает РФ избегать санкций, - Белый дом

россия,москва,кремль

Соединенные Штаты готовят новые усилия по борьбе с уклонением России от санкций.

Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Этому Белый дом посвятит ближайшие дни, отметил он.

"В течение следующей недели-двух мы получим сведения о тех, кто пытается способствовать уклонению России от санкций. При чем, как внутри РФ, так и за ее пределами. И они станут нашими мишенями", - подчеркнул Салливан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский просил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма, - The Washington Post

санкции (11288) США (26620) Салливан Джейк (255)


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Топ комментарии
+39
Та, которая...@JhoneSmith7



А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
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15.04.2022 22:54
+10
Это так на дипломатическом языке про хитрую жопу и резьбу.
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15.04.2022 22:59
+7
Бразилии стоит подумать
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16.04.2022 04:55
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Та, которая...@JhoneSmith7



А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
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15.04.2022 22:54 Ответить
не по темі, але подобається
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15.04.2022 22:58 Ответить
Дальність: 5920 км, Максимальна швидкість: 400 км/год.
Так що від Києва до кремля дістанеться за дві години. До бункера за Уралом буде довше.
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15.04.2022 23:10 Ответить
+ и залететь за новосибирск ******* и по владику и вернуться ..... 24 ч полёта болёё 400 км в час
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15.04.2022 23:14 Ответить
Ось що буває, коли тіктокери чують дзвін, та не знають де він.
Немає у MQ-9 Reaper ніякої зброї навіть з близької до 1900км дальністю.
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16.04.2022 08:45 Ответить
пам'ятаєте був такий німець руст який пролетів пів росії приземлив свій літак на червоній площі і ппо його не побачило)
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16.04.2022 09:58 Ответить
Это так на дипломатическом языке про хитрую жопу и резьбу.
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15.04.2022 22:59 Ответить
Сименс тоже?
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15.04.2022 23:07 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.04.2022 23:45 Ответить
Грузия очко жим-жим
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15.04.2022 23:49 Ответить
Бразилии стоит подумать
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16.04.2022 04:55 Ответить
І Емірати, і Ізраїль, і Туреччину?
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16.04.2022 08:40 Ответить
Правильно, давно пора прижать наживающуюся на кровавой войне хитрожопую Турцию!
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16.04.2022 11:23 Ответить
Коли виграємо війну, американцям треба віддячити і подарувати наше найдорожче.
Коломойского...
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16.04.2022 13:31 Ответить
Для такої доброї справи немає ніякої необхідності чекати кінця війни. Я б його хоч зараз віддав....але я ж не Шмаркля який цю погань кришує.
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16.04.2022 14:24 Ответить
А зачем ждать окончание ,лучше немедленно ‼️Каламоя отдать ФБР
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16.04.2022 20:14 Ответить
Оце заява гідна світового лідера. А не то що чмошник Обама все малював червоні лінії на які всі срали.
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16.04.2022 14:21 Ответить
серйозно? доки сонце зійде - роса очі виїсть! починаючи з 2015 року і до останнього часу, буквально до сьогодні, частина країн ЄС успішно постачала зброю прямо чи непрямо в рашу всупереч та в обхід санкціям та заборонам. найбільше - Франція та Німеччина. отож, наприклад, на розбитій та трофейній техніці вже цієї війни стоять деталі німецької фірми Bosch
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16.04.2022 15:24 Ответить
Казахстан тоже пошерстить
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16.04.2022 16:07 Ответить
 
 