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США накажут тех, кто помогает РФ избегать санкций, - Белый дом
Соединенные Штаты готовят новые усилия по борьбе с уклонением России от санкций.
Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Этому Белый дом посвятит ближайшие дни, отметил он.
"В течение следующей недели-двух мы получим сведения о тех, кто пытается способствовать уклонению России от санкций. При чем, как внутри РФ, так и за ее пределами. И они станут нашими мишенями", - подчеркнул Салливан.
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А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
Так що від Києва до кремля дістанеться за дві години. До бункера за Уралом буде довше.
Немає у MQ-9 Reaper ніякої зброї навіть з близької до 1900км дальністю.
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Коломойского...