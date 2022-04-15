США накажут тех, кто помогает РФ избегать санкций, - Белый дом

Соединенные Штаты готовят новые усилия по борьбе с уклонением России от санкций.

Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Этому Белый дом посвятит ближайшие дни, отметил он.

"В течение следующей недели-двух мы получим сведения о тех, кто пытается способствовать уклонению России от санкций. При чем, как внутри РФ, так и за ее пределами. И они станут нашими мишенями", - подчеркнул Салливан.

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