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Прем'єр України, міністр фінансів і глава НБУ відвідають Вашингтон, - Reuters

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і високопоставлені фінансові чиновники України відвідають Вашингтон наступного тижня під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела, знайомі з планами, передає Reuters.

За даними джерел, глава уряду разом з міністром фінансів Сергієм Марченком і головою Національного банку Кирилом Шевченком проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з "Групи семи" та інших країн, а також візьмуть участь у круглому столі щодо України, організованому Світовим банком у четвер, 21 квітня.

Зазначається, що захід стане першою можливістю для ключових українських чиновників особисто зустрітися з безліччю фінансових діячів із країн з розвиненою економікою після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Очікується обговорення фізичних руйнувань та економічних наслідків війни, а також подальше функціонування банківського та фінансового секторів України.

"Без підтримки зараз не буде реконструкції в майбутньому", - сказало одне з джерел.

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ВСУ зробили карьєру покидькам, яких ріше Захід вважав лузерами та крадіями.
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16.04.2022 06:58 Відповісти
А Маріуполь не хочуть відвідати?
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16.04.2022 09:50 Відповісти
 
 