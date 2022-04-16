Зареєстровано понад шість тисяч справ у зв’язку з воєнними злочинами РФ

Нацполіція зареєструвала понад шість тисяч кримінальних проваджень у зв’язку з воєнними злочинами Росії, це 95% усіх кримінальних проваджень на національному рівні.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні органи Нацполіції зареєстрували понад шість тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних із вчиненням російськими окупаційними військами воєнних злочинів. Хотів би зазначити, що це приблизно 95% усіх кримінальних проваджень, зареєстрованих на національному рівні", - сказав Єнін.

Він додав, що МВС нині максимально використовує всі можливості національної юрисдикції і співпрацює з міжнародним прокурором Міжнародного кримінального суду.

Окрім того, Єнін наголосив, що Нацполіція також активно протидіє роботі диверсійно-розвідувальних груп.

"На сьогодні органами Нацполіції затримано 640 диверсантів, які були у, попередньо, 98 диверсійно-розвідувальних групах, і левова частка так само затримана на території України. Більша частина з них передана до органів СБУ для подальшого розслідування", - поінформував Єнін.

Водночас, за його словами, найближчим часом очікується активізація російської розвідувальної діяльності в Україні.

"На основі повідомлень громадян нами було затримано значну частину представників потенційних диверсійно-розвідувальних груп, і з урахуванням тієї інформації, яку ми маємо від наших розвідувальних органів, протягом найближчого часу ми очікуємо активізацію розвідувальної діяльності російської федерації на території України", - сказав Єнін.

Він додав, що не всі повідомлення громадян про підозрілих осіб підтверджуються, але в нинішній ситуації краще бути пильними і спростовувати зайві підозри.

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