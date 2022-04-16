Британські спецпризначенці відновили навчання українських військових з використання протитанкових ракет
Спеціальний підрозділ збройних сил Великої Британії вперше від початку повномасштабної війни з Росією навчає українських солдатів у Києві тому, як використовувати поставлені Британією протитанкові ракетні установки NLAW.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Офіцери двох батальйонів, дислокованих у Києві та околицях, заявили, що пройшли військову підготовку від служби в британських силах спеціального призначення, один минулого тижня, а інший за тиждень до цього.
Капітан Юрій Мироненко, чий батальйон дислокований на Оболоні, сказав, що військові інструктори прибули, щоб проінструктувати нових новобранців і тих, хто повертається, використовувати протитанкові ракети NLAW.
Один командир українських спецпризначенців, відомий під військовим прізвиськом Скіф, сказав, що 112-й батальйон минулого тижня також пройшов навчання. Цю інформацію підтвердив його старший командир.
"Хороші хлопці, британці. Вони запросили нас до себе в гості, коли війна закінчиться", - заявив командир на прізвисько Ведмідь.
Британські військові інструктори вперше були відправлені в Україну після вторгнення Росії до Криму. Вони виїхали з України в лютому 2022 року, щоб уникнути прямого конфлікту з російськими військами і можливості залучення у війну НАТО.
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Посылаем разведку, почти никто не возвращается.
Россияне вперед идти не хотят - бухают"
"Это не 14й год, это реальный замес. Я такого никогда не видел, дед у нас один Афган прошел и такого там не видел. Каждый день 200 и 300"
І ще хочу додати, краще бути скромним ніж пихатим.