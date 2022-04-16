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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Британські спецпризначенці відновили навчання українських військових з використання протитанкових ракет

nlaw

Спеціальний підрозділ збройних сил Великої Британії вперше від початку повномасштабної війни з Росією навчає українських солдатів у Києві тому, як використовувати поставлені Британією протитанкові ракетні установки NLAW.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Офіцери двох батальйонів, дислокованих у Києві та околицях, заявили, що пройшли військову підготовку від служби в британських силах спеціального призначення, один минулого тижня, а інший за тиждень до цього.

Капітан Юрій Мироненко, чий батальйон дислокований на Оболоні, сказав, що військові інструктори прибули, щоб проінструктувати нових новобранців і тих, хто повертається, використовувати протитанкові ракети NLAW.

Один командир українських спецпризначенців, відомий під військовим прізвиськом Скіф, сказав, що 112-й батальйон минулого тижня також пройшов навчання. Цю інформацію підтвердив його старший командир.

"Хороші хлопці, британці. Вони запросили нас до себе в гості, коли війна закінчиться", - заявив командир на прізвисько Ведмідь.

Британські військові інструктори вперше були відправлені в Україну після вторгнення Росії до Криму. Вони виїхали з України в лютому 2022 року, щоб уникнути прямого конфлікту з російськими військами і можливості залучення у війну НАТО.

Також дивіться: Перше відео бойового застосування гранатомета NLAW українськими бійцями. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5576) ракети (4022) військові навчання (2775) NLAW (17)


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Топ коментарі
+28
Рассказ одного из орков по луганскому направлению: "Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно.
Посылаем разведку, почти никто не возвращается.
Россияне вперед идти не хотят - бухают"
"Это не 14й год, это реальный замес. Я такого никогда не видел, дед у нас один Афган прошел и такого там не видел. Каждый день 200 и 300"
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16.04.2022 07:00
+10
Все это потому, что хороший кацап - дохлый кацап.
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16.04.2022 07:38
+9
Британцы, как и американцы наши настоящие союзники, помогают всем, чем могут. В отличии от жирных немецких хряков, которые пообещали нам помочь танками и гаубицами, и потом все это отменили,твари пугливые.
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16.04.2022 07:37
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Рассказ одного из орков по луганскому направлению: "Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно.
Посылаем разведку, почти никто не возвращается.
Россияне вперед идти не хотят - бухают"
"Это не 14й год, это реальный замес. Я такого никогда не видел, дед у нас один Афган прошел и такого там не видел. Каждый день 200 и 300"
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16.04.2022 07:00 Відповісти
Все это потому, что хороший кацап - дохлый кацап.
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16.04.2022 07:38 Відповісти
Британцы, как и американцы наши настоящие союзники, помогают всем, чем могут. В отличии от жирных немецких хряков, которые пообещали нам помочь танками и гаубицами, и потом все это отменили,твари пугливые.
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16.04.2022 07:37 Відповісти
Может это наши британцев новым приколам обучают?
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16.04.2022 07:50 Відповісти
Капітан Юрій Мироненко, чий батальйон дислокований на Оболоні, сказав, що військові інструктори прибули, щоб проінструктувати нових новобранців.
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16.04.2022 08:03 Відповісти
Боже,бережи королеву!
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16.04.2022 08:09 Відповісти
Британці прибули, щоб українські майстри утилізації бронетехніки не відволікалися на навчання новобранців.
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16.04.2022 08:26 Відповісти
При всём уважении,но бритам уже надо ездить в Киев учиться,а не учить. Может так и есть,да стесняются озвучить. Практика на войне-это не по мишеням на полигоне пулять.
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16.04.2022 08:30 Відповісти
Гарний військовий вчитель і гарний військовий це люди з різними талантами. До того ж зазвичай іноземні інструктори вчать українців володіти військовою технікою з якою вони не знайомі.
І ще хочу додати, краще бути скромним ніж пихатим.
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16.04.2022 15:31 Відповісти
Навчання на місцях, звісно, добре, але знаходження іноземних інструкторів разом з поверненням посольств у Києві надає додаткової впевненості...
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16.04.2022 09:01 Відповісти
 
 