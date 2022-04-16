Британские спецназовцы возобновили обучение украинских военных по использованию противотанковых ракет

Специальное подразделение вооруженных сил Великобритании впервые с начала полномасштабной войны с Россией учит украинских солдат в Киеве тому, как использовать поставленные Британией противотанковые ракетные установки NLAW.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Офицеры двух батальонов, дислоцированных в Киеве и окрестностях, заявили, что прошли военную подготовку от службы в британских силах специального назначения, один на прошлой неделе, а другой за неделю до этого.

Капитан Юрий Мироненко, чей батальон дислоцирован на Оболони, сказал, что военные инструкторы прибыли, чтобы проинструктировать новых новобранцев и тех, кто возвращается, использовать противотанковые ракеты NLAW.

Один командир украинских спецназовцев, известный под военным прозвищем Скиф, сказал, что 112-й батальон на прошлой неделе также прошел обучение. Эту информацию подтвердил старший командир.

"Хорошие ребята, британцы. Они пригласили нас к себе в гости, когда война закончится", - заявил командир по прозвищу Медведь.

Британские военные инструкторы впервые были отправлены в Украину после вторжения России в Крым. Они уехали из Украины в феврале 2022 года, чтобы избежать прямого конфликта с российскими войсками и возможности вовлечения в войну НАТО.

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