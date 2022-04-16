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Новости Агрессия России против Украины Война
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Британские спецназовцы возобновили обучение украинских военных по использованию противотанковых ракет

nlaw

Специальное подразделение вооруженных сил Великобритании впервые с начала полномасштабной войны с Россией учит украинских солдат в Киеве тому, как использовать поставленные Британией противотанковые ракетные установки NLAW.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Офицеры двух батальонов, дислоцированных в Киеве и окрестностях, заявили, что прошли военную подготовку от службы в британских силах специального назначения, один на прошлой неделе, а другой за неделю до этого.

Капитан Юрий Мироненко, чей батальон дислоцирован на Оболони, сказал, что военные инструкторы прибыли, чтобы проинструктировать новых новобранцев и тех, кто возвращается, использовать противотанковые ракеты NLAW.

Один командир украинских спецназовцев, известный под военным прозвищем Скиф, сказал, что 112-й батальон на прошлой неделе также прошел обучение. Эту информацию подтвердил старший командир.

"Хорошие ребята, британцы. Они пригласили нас к себе в гости, когда война закончится", - заявил командир по прозвищу Медведь.

Британские военные инструкторы впервые были отправлены в Украину после вторжения России в Крым. Они уехали из Украины в феврале 2022 года, чтобы избежать прямого конфликта с российскими войсками и возможности вовлечения в войну НАТО.

Читайте: "Часто спрашивают, что лучше - NLAW или Javelin. Скажу по опыту, лучше всего использовать их в паре", - оператор ПТРК 128-й бригады поделился "рецептами" уничтожения техники РФ. ФОТО

Великобритания (4952) ракеты (3568) военные учения (3457) NLAW (15)


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Топ комментарии
+28
Рассказ одного из орков по луганскому направлению: "Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно.
Посылаем разведку, почти никто не возвращается.
Россияне вперед идти не хотят - бухают"
"Это не 14й год, это реальный замес. Я такого никогда не видел, дед у нас один Афган прошел и такого там не видел. Каждый день 200 и 300"
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16.04.2022 07:00
+10
Все это потому, что хороший кацап - дохлый кацап.
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16.04.2022 07:38
+9
Британцы, как и американцы наши настоящие союзники, помогают всем, чем могут. В отличии от жирных немецких хряков, которые пообещали нам помочь танками и гаубицами, и потом все это отменили,твари пугливые.
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16.04.2022 07:37
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Рассказ одного из орков по луганскому направлению: "Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно.
Посылаем разведку, почти никто не возвращается.
Россияне вперед идти не хотят - бухают"
"Это не 14й год, это реальный замес. Я такого никогда не видел, дед у нас один Афган прошел и такого там не видел. Каждый день 200 и 300"
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16.04.2022 07:00 Ответить
Все это потому, что хороший кацап - дохлый кацап.
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16.04.2022 07:38 Ответить
Британцы, как и американцы наши настоящие союзники, помогают всем, чем могут. В отличии от жирных немецких хряков, которые пообещали нам помочь танками и гаубицами, и потом все это отменили,твари пугливые.
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16.04.2022 07:37 Ответить
Может это наши британцев новым приколам обучают?
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16.04.2022 07:50 Ответить
Капітан Юрій Мироненко, чий батальйон дислокований на Оболоні, сказав, що військові інструктори прибули, щоб проінструктувати нових новобранців.
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16.04.2022 08:03 Ответить
Боже,бережи королеву!
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16.04.2022 08:09 Ответить
Британці прибули, щоб українські майстри утилізації бронетехніки не відволікалися на навчання новобранців.
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16.04.2022 08:26 Ответить
При всём уважении,но бритам уже надо ездить в Киев учиться,а не учить. Может так и есть,да стесняются озвучить. Практика на войне-это не по мишеням на полигоне пулять.
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16.04.2022 08:30 Ответить
Гарний військовий вчитель і гарний військовий це люди з різними талантами. До того ж зазвичай іноземні інструктори вчать українців володіти військовою технікою з якою вони не знайомі.
І ще хочу додати, краще бути скромним ніж пихатим.
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16.04.2022 15:31 Ответить
Навчання на місцях, звісно, добре, але знаходження іноземних інструкторів разом з поверненням посольств у Києві надає додаткової впевненості...
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16.04.2022 09:01 Ответить
 
 