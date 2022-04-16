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Новини Агресія Росії проти України Війна
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МВС планує ініціювати збільшення кількості вибухотехніків

ірпінь,розмінування

Міністерство внутрішніх справ планує ініціювати перед урядом збільшення кількості фахівців-вибухотехніків.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділами ДСНС активно здійснюється розмінування території. Щодня наші рятувальники знешкоджують приблизно п'ять тисяч снарядів, що не розірвалися, а також авіаційних бомб. Ми активізуємо зазначену діяльність і плануємо ініціювати перед урядом України збільшення кількості спеціалістів-вибухотехніків, що забезпечить максимальне пришвидшення нейтралізації всіх тих боєприпасів, які залишилися після російської агресії", - сказав Єнін.

Окрім того, за його словами, МВС запрошує іноземні пожежні команди зі своїм обладнанням, щоб вони надали допомогу в ліквідації наслідків обстрілів російськими агресорами українських населених пунктів.

Також читайте: Уряд затвердив план заходів з протимінної діяльності

Автор: 

МВС (3501) розмінування (989)


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А что остается делать, если эти лаптекопытные твари боятся наши ВСУ как огня, а поэтому так подло поступают, минируют все, даже детские игрушки.
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16.04.2022 07:41 Відповісти
А скільки цій професії навчатись треба?
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16.04.2022 08:17 Відповісти
 
 