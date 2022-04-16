На території 338 звільнених населених пунктів розпочали роботу гуманітарні штаби

На звільненій території України почали працювати гуманітарні штаби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у відеозверненні в п'ятницю ввечері президент України Володимир Зеленський.

"На території 338 звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів. Триває відновлення нормального життя в тих областях і районах, звідки вигнали окупантів. Об'єм робіт справді колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але однаково значимих для нас", - сказав він.

"Проводимо розмінування. Відновлюємо постачання електрики, води та газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, структур державної та місцевої влади. Відновлюємо надання регулярної та екстреної медичної допомоги, роботу освітніх структур там, де це дійсно можливо", - зазначив він.

За словами президента, "загалом на сьогодні російські війська зруйнували або пошкодили 1018 освітніх закладів у всій країні".

Також читайте: До Чернігова прибув перший потяг з гумдопомогою, - голова ОВА Чаус