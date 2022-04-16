УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10193 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 582 2

На території 338 звільнених населених пунктів розпочали роботу гуманітарні штаби

зеленський

На звільненій території України почали працювати гуманітарні штаби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у відеозверненні в п'ятницю ввечері президент України Володимир Зеленський.

"На території 338 звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів. Триває відновлення нормального життя в тих областях і районах, звідки вигнали окупантів. Об'єм робіт справді колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але однаково значимих для нас", - сказав він.

"Проводимо розмінування. Відновлюємо постачання електрики, води та газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, структур державної та місцевої влади. Відновлюємо надання регулярної та екстреної медичної допомоги, роботу освітніх структур там, де це дійсно можливо", - зазначив він.

За словами президента, "загалом на сьогодні російські війська зруйнували або пошкодили 1018 освітніх закладів у всій країні".

Також читайте: До Чернігова прибув перший потяг з гумдопомогою, - голова ОВА Чаус

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) гуманітарна допомога (991)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
`не надо было нападать на страну, у которой герб - трезубец Нептуна! Вот им этот трезубец и вонзился куда надо`
показати весь коментар
16.04.2022 07:36 Відповісти
це робота кабінета міністрів
показати весь коментар
16.04.2022 08:07 Відповісти
 
 