На территории 338 освобожденных населенных пунктов начали работу гуманитарные штабы

На освобожденной территории Украины начали работать гуманитарные штабы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в видеообращении в пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский.

"На территории 338 освобожденных населенных пунктов начата работа гуманитарных штабов. Продолжается восстановление нормальной жизни в тех областях и районах, откуда выгнали оккупантов. Объем работ действительно колоссальный. Деоккупировано уже 918 населенных пунктов разного масштаба, но одинаково значимых для нас", - сказал он.

"Проводим разминирование. Возобновляем поставки электричества, воды и газа. Возобновляем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти. Возобновляем предоставление регулярной и экстренной медицинской помощи, работу образовательных структур там, где это действительно возможно", - отметил гарант.

По словам президента, "в целом на сегодняшний день российские войска разрушили или повредили 1018 образовательных учреждений по всей стране".

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