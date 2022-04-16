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Новости Агрессия России против Украины Война
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На территории 338 освобожденных населенных пунктов начали работу гуманитарные штабы

зеленський

На освобожденной территории Украины начали работать гуманитарные штабы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в видеообращении в пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский.

"На территории 338 освобожденных населенных пунктов начата работа гуманитарных штабов. Продолжается восстановление нормальной жизни в тех областях и районах, откуда выгнали оккупантов. Объем работ действительно колоссальный. Деоккупировано уже 918 населенных пунктов разного масштаба, но одинаково значимых для нас", - сказал он.

"Проводим разминирование. Возобновляем поставки электричества, воды и газа. Возобновляем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти. Возобновляем предоставление регулярной и экстренной медицинской помощи, работу образовательных структур там, где это действительно возможно", - отметил гарант.

По словам президента, "в целом на сегодняшний день российские войска разрушили или повредили 1018 образовательных учреждений по всей стране".

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Зеленский Владимир (20343) гуманитарная помощь (1261)


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`не надо было нападать на страну, у которой герб - трезубец Нептуна! Вот им этот трезубец и вонзился куда надо`
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16.04.2022 07:36 Ответить
це робота кабінета міністрів
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16.04.2022 08:07 Ответить
 
 